Het verhaal van de eerste sikh die in de UFC gaat vechten

Arjan Singh Bhullar voelt de druk van een miljard mensen. Hij is namelijk een Canadees, maar zijn roots liggen in India, en onder de Indiase vlag zal hij zeer binnenkort zijn UFC-debuut gaan maken. Arjan is een aanhanger van het sikhisme, een geloofd dat vooral bekend staat om de tulband. In de cultuur van de sikhs speelt worstelen een ontzettend grote rol, maar toch is Arjan de eerste sikh die meedoet aan de UFC. En dat heeft hij vooral te danken aan zijn voorouders.

Zijn roots liggen in het Indiase Punjab. Honderd jaar geleden was de oversteek van India naar Canada nog wat moeilijker dan nu. Canadezen zaten honderd jaar geleden namelijk niet bepaald te wachten op buitenstaanders. Er werden zelfs wetten bedacht die erop gericht waren om Aziaten te weren. Hierdoor zagen een hoop sikhs af van een poging om naar Canada te gaan. Toch hield dat de overgrootvader van Arjan niet tegen. Met de stoomboot kwam hij via Hongkong en de uitgestrekte Stille Oceaan aan in Canada.

Hij mocht blijven, maar dit was nog maar het begin. De overgrootvader vond een baan bij een houtzagerij en zijn leven stond meer dan vijftig jaar lang alleen maar in het teken van werken – hout zagen dus. In 1959 had hij eindelijk genoeg geld bij elkaar gesprokkeld om een familielid naar Canada te laten komen. Zijn schoonzoon – de opa van Arjan – kwam over en vond ook een baan in de houtzagerij. Hiervoor liet hij wel zijn zwangere vrouw en zes kinderen achter, maar hij kon in ieder geval wat centen verdienen. In 1971 kon de rest van de familie pas overkomen en ondertussen was de vader van Arjan al geboren. Ook hij ging aan de bak in de houtzagerij.



Bhullar beseft dat zijn jeugd stukken makkelijker was dan die van zijn voorouders. Maar door hun harde werk en hun afkomst, voelt hij zich juist erg verbonden met zijn roots in India en de cultuur van zijn familie. “Ik ben me vanaf mijn jeugd al bewust van de opofferingen die mijn familie heeft gemaakt,” zegt hij.

Voor zijn voorouders was het nog heel gewoon dat je in Canada als Aziaat niet in dezelfde straat als witte mensen mocht lopen. Ook als je een tulband op had, was de kans groot dat je een pak slaag kreeg. Het was dus nogal lastig om de Indiase cultuur in Canada uit te oefenen. Worstelen kon wel. De vader van Arjan werd lid van het worstelteam op zijn middelbare school. Dat was voor hem een slimme manier om dicht bij zijn roots te blijven, maar hij was er ook gewoon heel erg goed in. In India werd hij op een voetstuk geplaatst, omdat hij zo goed presteerde.



Hij zou eigenlijk zelfs meedoen aan de Olympische Spelen, maar hij mocht zijn land niet vertegenwoordigen. Doordat zijn vader zijn dromen niet kon waarmaken, werd de motivatie van Arjan alleen maar groter. Hij werd bij zijn eerste poging meteen nationaal kampioen en won de titel sindsdien elk jaar. Ondertussen won hij ook een bronzen medaille voor zijn universiteit op de wereldkampioenschappen en een gouden medaille voor Canada op de Commonwealth Games. Twee jaar later vertegenwoordigde hij Canada op de Olympische Spelen, terwijl hij met veel trots een tulband op zijn hoofd droeg. Nu maakt hij zich dus op voor zijn eerste UFC-gevecht op 9 september.

In India is de UFC niet echt populair dus loopt nog niet iedereen warm voor Arjan. “In India is het niet zo gebruikelijk om live op televisie iemands moeder te beledigen,” lacht Arjan. “Ik denk dat de UFC daarom – ondanks een grote worstelcultuur – nog niet zo groot is in India.”



Hij heeft al veel gewonnen in worstelen en MMA, maar is tot op het bot gemotiveerd om een titel te pakken en traint regelmatig in zijn eigen gym. Na zijn winst op de Commonwealth Games ging Arjan namelijk terug naar het dorp in India, waar zijn familie vandaan komt. Op de plek waar de overgrootvader de moedige beslissing nam om de oversteek naar Canada te maken, bouwde hij een trainingslocatie voor de lokale gemeenschap.

Er gingen twee generaties overheen voor de familie om ontzettend succesvol te zijn. Arjans familie heeft hem veel gegeven. En ook hij zal iets moois achterlaten voor zijn kinderen. Hij zal hij tijdens zijn UFC-debuut niet alleen Canada vertegenwoordigen, maar ook de sikhs en zijn Indiase roots.

