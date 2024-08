Het VK is van plan om roken voor altijd te verbieden

De ouderwetse sigaret is al een tijdje van de voorgrond verdwenen, verdrongen door strak ontworpen vapes met fruitige smaakjes. Maar nu is het officiële einde van de sigaret in het VK ook daadwerkelijk in zicht: minister-president Rishi Sunak heeft aangekondigd dat de minimumleeftijd waarop het toegestaan is om te roken elk jaar verhoogd gaat worden. Dat betekent dat niemand die op dit moment jonger dan 15 is, ooit legaal sigaretten zal kunnen kopen.

De minister-president presenteerde zijn plannen vorige week tijdens de conferentie van zijn Conservatieve Partij. Hij noemde het “de grootste maatregel voor de volksgezondheid van deze generatie.” Als het beleid wordt aangenomen krijgt het VK een van de strengste anti-rookwetten ter wereld – voor toekomstige generaties wordt roken effectief uitgebannen .

Veel anti-rookactivisten en gezondheidsexperts zijn blij met het voorstel. Roken kost het VK naar schatting 17 miljard pond (19,7 miljard euro) per jaar, volgens onderzoek door actiegroep Action on Smoking and Health, en is verantwoordelijk voor een kwart van alle sterfgevallen door kanker. Oppositiepartij Labour heeft gezegd dat ze het beleid zullen steunen – ze willen naar eigen zeggen “geen politieke spelletjes spelen met de volksgezondheid” – waardoor het waarschijnlijk is dat de voorstellen worden aangenomen door het parlement.

Het plan zou wel gekke gevolgen hebben: het zou betekenen dat 35-jarigen over twintig jaar misschien een 36-jarige moeten aanklampen met de vraag om stiekem een pakje peuken voor ze te kopen bij de avondwinkel. Andere critici waarschuwen dat een totale ban op sigaretten tot een zwarte markt in tabak kan leiden. Stel je voor: dealers die op straathoeken staan met zakken vol shag.

Wat je ook vindt van het beleid, het zal ervoor zorgen dat Groot-Brittannië er in een paar decennia helemaal anders uitziet. Rookruimtes in clubs zullen verdwijnen, om te beginnen. Niet lang geleden werd lachgas al verboden, en ook is er een verbod op wegwerpvapes voorgesteld. De lachgaspatronen en uitgetrapte peuken die nu nog zo’n beetje elke stoep bedekken, zullen iets van het verleden worden – een beeld dat je alleen nog maar tegenkomt op nostalgische Instagram-accounts.

