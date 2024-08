Het Vlaamse hiphopfestival Fire Is Gold maakt eerste namen bekend

Oh, Vlaanderen, met je prachtige architectuur, culinaire specialiteiten en inspirerende nationale helden. We komen als Nederlanders veel te weinig in jullie fantastische land, waar de hiphopscene levendiger is dan je zou denken en de taal vele malen rijker is dan hier (hagelslag wordt er ook wel ‘muizenstrontjes’ genoemd). Er is reden genoeg om minstens een paar keer per jaar naar onze zuiderburen af te reizen, maar aankomende zomer ontkom je er écht niet meer aan.



Op 23 juni vindt namelijk de tweede editie van Fire Is Gold plaats, het enige hiphopfestival in België dat ertoe doet en waar muziek naadloos samenkomt met mode en sport. Ook een leuk, niet geheel onbelangrijk detail: we hosten er met VICE dit jaar de mainstage, met onder anderen onze eigen trots Jacin Trill en Sevn Alias, maar ook Vlaamse iconen als Caballero & JeanJass, en de Britse majesteit Stefflon Don. De eerste namen van de volledige festival-line-up zie je op de flyer hieronder.



Tickets koop je alvast op de website van Fire Is Gold. Mocht je er niet bij kunnen zijn, geen zorgen: Noisey doet tijdens het festival uitgebreid verslag.