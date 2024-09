Het volledige spectrum aan emoties komt voorbij op deze foto’s van PIP Lekker 10

De Haagse club PIP viert hun tienjarig bestaan met even zoveel dagen feest. Hieronder zie je wat dat met de mensen doet. Op de gezichten van bezoekers zie je extase, lol, verbazing, vermoeidheid, opwinding, desinteresse, waanzin, geluk, doodsangst, honger, tevredenheid, een aantal emoties die ik niet meteen thuis kan brengen, en waarschijnlijk (ik ben geen statisticus, maar je zou het toch verwachten), iemand die dringend moet kakken.



Mochten deze foto’s iets in je los maken waarvan je denkt: goh, dat wil ik ook ervaren, reis dan gerust naar Den Haag, want de festiviteiten lopen nog door tot zondag 28 mei.