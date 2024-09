Het vreemdste eten dat je nu op eBay kan kopen

eBay is fantastisch. Afgezonderd van vuurwapens, organen en crystal meth, kun je er vrijwel alles kopen en verkopen. Er zijn mensen die denken flink te kunnen cashen met een aardappelchipje dat op Harry Dean Stanton lijkt, en mensen die hun verzameling limited edition-frisdrankblikjes verkopen. Je vindt er een mix van vieze, gruwelijke en bizarre dingen, nostalgische schatten en eetbare eigenaardigheden.

We doken in de krochten van eBay om op zoek te gaan naar de vreemdste en opmerkelijkste voedselgerelateerde spullen. Bieden maar!

Videos by VICE

Superman-Cheeto

Voor een luttele vijfduizend dollar ben je eigenaar van deze Cheeto. Misschien denkt de verkoper een slaatje te kunnen slaan uit dit chipje omdat ’s werelds duurste Superman-stripboek in 2014 voor 3,2 miljoen dollar op eBay werd verkocht. Echt een diepte-investering dit.

22 kilo Oreo-vulling

Deze is voor alle fanatiekelingen die tijdens het eten van een Oreo de vulling altijd voor het laatst bewaren. Eindelijk heeft iemand het werk al voor je gedaan.

Kauwgomsigaren ‘It’s a Boy!’

Zoek je een nog een cadeau voor een kettingrokende vriendin met een voorliefde voor Cubaanse sigaren die net zwanger is? Geef haar dan een stel smaakloze blauwe kauwgomsigaren om het leed een beetje te verzachten.

Fruitopia-horloge

Ja hoor, heel jaren negentig, heel leuk.

Buidelrat in room

Als je buidelrat in roomsaus met zoete aardappel en jus van wasberenvet heel snel achter elkaar zegt, klinkt het als een gerecht in een of andere sterrenzaak. En hoe graag we ingeblikte aangereden dieren ook een keer willen proberen, hopen we toch dat iemand anders het eerst doet. Laat ons weten hoe het was.

Babyvoedingstropdas

Voor wie graag origineel voor de dag komt tijdens het kerstfeest op kantoor. Gemaakt van echte zijde.

Vleespistool

Vul het wapen met gehakt, en schiet er maar op los.

Kit Kat met sakesmaak

Van alle gekke Kit Kat-smaken die je in Japan kan vinden, is dit waarschijnlijk de leukste. Al is het alleen al omdat er 0,8 procent alcohol in zit. En, je hebt meteen een origineel cadeau voor je tante die van kersenbonbons houdt.

Michael Jordan-snoep

Zelfs ex-basketballer Michael Jordan weet niet waarom deze fruitsnoepjes bestaan, maar waarom iemand dit 25 jaar bewaart is een nog groter raadsel. Zouden ze nog ergens naar smaken? Alleen de nieuwsgierige koper zal het weten.