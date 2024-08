Het vrouwenvoetbal mist nog die kneiterharde supportersrivaliteit

In de allerlaatste aflevering van Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we met Sam van Raalte, onze collega van VICE Sports, de verloren WK-finale van het Nederlands elftal. We hebben het over de penalty die werd veroorzaakt door Sams lievelingsspeler Van der Gragt, over de tactische keuzes van Sarina Wiegman en over Sari’s Hollandse nuchterheid – vooral toen ze die gouden handschoen in ontvangst nam.

Sam heeft zelf ook gevoetbald in Wassenaar, maar was niet bepaald de sterspeler van zijn team: als linksback kon hij prima slidings maken, maar aan voetballen kwam hij niet écht toe. Toch is voetbal hem met de paplepel ingegoten, vooral door zijn vader. Vanaf jongs af aan heeft onze Haagse (!) collega een seizoenskaart voor Ajax, en heeft hij geen wedstrijd gemist. Enigszins frappant, aangezien ADO Den Haag en Ajax flinke rivalen van elkaar zijn.

En juist die rivaliteit, dat is het verhaal wat het vrouwenvoetbal in de eredivisie volgens Sam nog mist. Een klassieker tussen Ajax en Feyenoord – wat trouwens nog onmogelijk is, want Feyenoord heeft nog helemaal geen vrouwenteam – zou het vrouwenvoetbal een flinke opzwieper geven. Het fanschap bij voetbal is namelijk grotendeels gebaseerd op “het kankeren op een gezamenlijke vijand,” zoals Sam het beschrijft – iets dat in het gemoedelijke vrouwenvoetbal nog niet aan de orde is.

