Jeetje, het was gisteren wéér feest op ons kantoor en hier zijn de foto’s

Oh, oh, oh, wat was het weer top gisteren. Terwijl de alcohol van de woensdag nog met een rotgang door ons lichaam gierde stelden we gisteren opnieuw ons kantoor open voor iedereen met goesting naar plezier, een drankje en een overgrote dosis topmuziek. Jan Schulte, Lamellen en Twan & Roelien zorgden voor dat laatste, en jullie voor de rest. Ons kruit voor deze editie van Amsterdam Dance Event is alweer verschoten in elk geval.

Lotte Dale was er ook bij, maakte een stel foto’s en die zie je hieronder.

