Het wordt tijd dat twintigers het geld terugkrijgen dat ze door de crisis zijn verloren

Toen ik een paar jaar geleden in een koffiebar werkte kon ik rondkomen van 750 euro per maand. Daarna overleefde ik van stagevergoedingen en door blogs te schrijven in het weekend. Het was genoeg om mijn huur te betalen. Nu ik blij ben dat ik wat meer verdien, hoor ik van mevrouw Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds dat de lonen in Nederland en Duitsland omhoog moeten om de Nederlandse economie een zwieper te geven.

Nu economen en bankdirecteuren op de tafels staan te dansen omdat het beter gaat met de economie, verdringen economen — waaronder een directeur van De Nederlandsche Bank en een bestuurder van het Centraal Planbureau — zich om hetzelfde punt te maken: we geven te weinig uit, de inflatie is laag en de economie moet eens even goed geboost worden. Zelfs Jeroen Dijsselbloem, de strenge minister van Financiën die altijd zo zuinig met ons geld omgaat, vindt dat het tijd is om de lonen te verhogen.

Achterstand

Wat ze er niet bij zeggen, is dat het de beurt is aan ons, de twintigers, om meer geld te krijgen, want wij lopen een hoop geld mis. Het Centraal Bureau voor Statistiek liet laatst nog zien dat we tussen 2004 en 2014 800 euro minder zijn gaan verdienen, terwijl dertigers in verhouding meer salaris hebben kregen. In 1990 verdienden dertigers maar honderd euro per jaar meer dan twintigers, nu is dat 3.500 euro. We begonnen na de crisis te werken en zijn toen met minder loon begonnen dan de mensen die eerder een baan hadden. Wie heeft er niet een jaar lang voor een stagevergoeding gewerkt op een startersfunctie — of zelfs gratis, om werkervaring op te doen? Ik in ieder geval wel.

We hebben een achterstand opgelopen. En het kan lang duren voor we daaroverheen zijn. Ik belde met econoom Mathijs Bouman, die bekend is van zijn live commentaren voor RTL-Z. Hij zegt dat de jongeren die in de jaren tachtig gingen werken, ook zo’n crisisperiode, er wel tien tot vijfentwintig jaar over hadden gedaan om in verhouding weer evenveel te verdienen als de generatie voor hen. Zo lang kan het dit keer weer duren.

Het minimumjeugdloon zal wel worden verhoogd, maar dat is vooral een voordeel voor jongeren tot 23. Een grote groep mist zo nog steeds de boot en de ouderen, die meer verdienden, worden steeds rijker. Wie geld heeft kan het namelijk investeren en daardoor nog meer geld verdienen. Als er niets gebeurt zullen wij in vergelijking met de vijftigers, zestigers en zeventigers alleen maar armer worden (lees je mee, Henk Krol?). Die generaties hadden vaste banen, en een groot deel van hen heeft de hypotheek inmiddels afbetaald. Nu kopen ze huizen zonder hypotheek, terwijl wij door de strengere regels van na de crisis steeds meer moeite hebben om een hypotheek te krijgen. We sluiten achteraan in de rij. Zo blijven we ons geld maar in de bodemloze put van de portemonnee van onze huisbaas storten — we zien het nooit meer terug.

Beloofd

Minister Dijsselbloem beloofde in de Miljoenennota dat iedereen extra koopkracht zou krijgen: we konden een euro meer uitgeven op iedere honderd euro die we verdienden. Maar gisteravond moest hij in de Tweede Kamer toegeven dat het niet is gelukt. Alleenverdieners — en dat zijn er een hoop van onze generatie — gaan er zelfs iets op achteruit. En dat terwijl Dijsselbloem 8 miljard over heeft op zijn begroting. En dat komt weer omdat de economie sneller groeit dan verwacht. Hoe leg je dan nog uit dat we er niet wat geld bij kunnen krijgen?

We zijn niet zielig hoor, ook die goedkope backpackreisjes zijn mooi. Maar op een gegeven moment willen we een huis kopen, misschien wel kinderen krijgen en daar hoort ook meer geld bij. We hebben er de afgelopen jaren met al onze baantjes hard genoeg voor gewerkt. VICE Money schreef laatst nog dat we harder en langer werken dan veertigers. En met al onze lage-lonenbaantjes hebben we ons steentje bijgedragen om dit land uit de crisis te halen. Geef ons dus wat van die belastingen terug, of gebruik het om extra banen te creëren voor jonge mensen. Want ook daardoor zullen onze salarissen stijgen.

Het klonk zo leuk toen ook Dijsselbloem zei dat de lonen weer omhoog moeten en dat we met zijn allen meer geld over de balk moesten gaan smijten. Veelbelovend. Zo’n man vindt het belangrijk dat we meer gaan uitgeven, dacht ik, dus dan kan hij ook die acht miljard mooi verdelen. Waarom was hij woensdagavond in de Tweede Kamer dan weer even die oude brave Dijsselbloem? “Ik kan er kort over zijn: dat kunnen we niet, het is niet uitvoerbaar,” zei hij toen Kamerleden vroegen om wat aan die koopkracht te doen. Hoezo niet? Hij heeft die acht miljard euro nog helemaal niet gebruikt en dat komt doordat de economie sneller groeit dan je had verwacht.

Naar elkaar wijzen

Dijsselbloem gaat natuurlijk niet over de lonen. Daar kan Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW — de belangenclub van werkgevers — ons weer bij helpen. Maar die wil de lonen niet verhogen. De Boer zegt dat hij wel wil dat iedereen meer gaat verdienen, maar dat Dijsselbloem dat moet regelen door de belastingen op loon te verlagen. En zo wijst iedereen naar elkaar en gebeurt er niets.

Het kan goed dat er de komende jaren niets gaat veranderen. De economie gaat lekker, dus waarom zou je iets veranderen? Waarom zou je uitdelen? Die millennials zullen er vast wel weer in meegaan, gewend als ze zijn om overbodig te zijn. Gewend als ze zijn om voor een laag salaris werken, omdat ze allang blij zijn dat ze iets op hun cv kunnen zetten. Omdat ze, behalve hun vrienden die op de Zuidas werken, zich nog best prima kunnen vermaken op een stapelbed in een hostel in Oost-Europa waar alles toch spotgoedkoop is.

De minister en voorzitter van de ondernemersvereniging liggen waarschijnlijk net zo in een deuk als onze bazen dat deden toen we zeiden dat we gratis voor ze wilden werken. Maar die tijd is nu voorbij. We willen ons geld terug. Ik zou zeggen, Jeroen Dijsselbloem en Hans de Boer, ga even met elkaar praten. Doe iets, regel iets. We hebben geen zin om jaren te moeten wachten tot we verdienen waar we recht op hebben.

De headerfoto is van Jake Lewis.

