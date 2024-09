Salvador Dalí’s zeldzame, erotische kookboek gaat opnieuw gedrukt worden

Salvador Dalí was een veelzijdig kunstenaar. Naast verlicht surrealist, zelfbenoemd clown en filmmaker – hij werkte bijvoorbeeld samen met Walt Disney en Alfred Hitchcock – heeft hij ook ooit een kookboek gemaakt. In 1973 verscheen zijn Les diners de Gala, een stijlvol en rijkelijk geïllustreerd boek vol met vreemde recepten en surrealistische foto’s van eten. En zoals je van Dalí kan verwachten, zitten zijn iconische gesmolten klokken, dorre woestijnen en mythische dieren er ook in. De zeldzame exemplaren die nog van de eerste uitgave bestaan, worden tegenwoordig op Amazon voor een kleine vijfhonderd euro te koop aangeboden. Gelukkig is er voor iedereen die geen fortuin achter de hand heeft goed nieuws: uitgever Taschen gaat nu een nieuwe druk van het boek op de markt brengen voor vijftig euro.

“Toen ik zes jaar oud was, wilde ik kok worden,” heeft Dalí ooit gezegd. Maar net als zijn schilderijen, zijn ook zijn recepten niet van deze wereld. De gerechten zijn veelal visueel en nemen de vorm aan van lichaamsdelen op een achtergrond van dromerige landschappen. Een foto van een varkensschouder omgeven door een Bosch-achtige tuin van lekkernijen in ‘Roast Pork with Shellfish’, of zijn recept voor ‘Peacock à l’Imperériale dressed and surrounded by its court’, een gerecht waarin een opgezette pauw is verwerkt.

Videos by VICE

Een hele sectie in het kookboek is gewijd aan afrodisiaca, met recepten als ‘Aphrodite’s puree’ en ‘Siren shoulder.’ Opmerkingen van Dalì staan verspreid door het boek, maar een aantal van de beste zijn in deze sectie te vinden. Zo introduceert hij zijn ‘Casanova cocktail’ bijvoorbeeld door te schrijven: “Dit is zeer geschikt voor wanneer omstandigheden als uitputting, overwerk of simpelweg een overmaat aan soberheid vragen om een hartversterkertje.” Les diners de Gala bewijst dat creativiteit er is om je grenzen te testen.

Dalí mag dan beroemd zijn om zijn kunst, volgens hemzelf was “koken het meest delicate symbool voor beschaving.” Het boek geeft ons een inkijkje in de Dalíniaanse Gastronomie, een kookkunst waarbij smaak en presentatie belangrijker is dan al het andere – met name de gezondheid. Voor iedereen die van plan is om de eetbare kunstwerken na te maken, begint het boek met een waarschuwing van Dalí zelf: “Les diners de Gala is volledig gewijd aan het plezier van smaak. Als je een discipel bent van een van die calorieëntellers, die het genot van het eten omzetten in een vorm van straf, dan raad ik je aan dit boek meteen te sluiten. Dit boek is veel te levendig, veel te agressief, en veel te vrijpostig voor jou.”

Klik hier om Dalí’s kookboek alvast te bestellen.