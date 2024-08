Heteromannen vertellen over de eerste keer dat ze zich aangetrokken voelden tot een trans vrouw

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Mijn eerste vriendje was een heteroseksuele jongen uit de Bronx in New York. Alex (niet z’n echte naam) was intelligent en jongensachtig knap, maar had last van sociale angsten. Hij was te bang om samen met mij in het openbaar te zijn, dus speelde onze relatie van zes maanden zich volledig in mijn appartement in Brooklyn af. Toen de vader van Alex achter mijn bestaan kwam, werd hij kwaad. Hij zei dat ik Alex voor de gek had gehouden. Later vertelde Alex me dat zijn vader had toegegeven dat hij toen hij jong was een trans meisje had geslagen omdat ze hem “om de tuin had geleid”.

Ik probeerde Alex te troosten, maar het leek niet echt te helpen. Als ik er nu op terugkijk denk ik dat ik weet wat Alex toen nodig had gehad: een andere heteroseksuele man die hem kon vertellen dat hij gewoon oké was hoe hij was, en dat de aantrekkingskracht die hij voor mij voelde niet gevaarlijk was. Maar voor heteromannen die daten en seks hebben met trans vrouwen kan het bijna onmogelijk zijn om zo’n gemeenschap te vinden. Tientallen mannen sturen mij wekelijks berichten op datingapps. De meesten van hen willen niet in het openbaar afspreken. Ze omschrijven zichzelf als ‘discreet’, ‘privé’ of ‘geheim’.

Deze geheimhouding betekent dat veel mannen die zich aangetrokken voelen tot trans vrouwen in een leugen leven. En in de ergste gevallen kookt het over en leidt die leugen tot boosheid en geweld jegens trans vrouwen omdat die hun mannelijkheid op het spel zetten. Maar gelukkig zijn er cisgender heteromannen die hun best doen om deze stilte te verbreken. Ik sprak vier van hen, in verschillende leeftijdscategorieën, over hoe zij worstelen met het taboe rond liefde en trans vrouwen.

Chris (57) is een zakenman en daarnaast mannelijk escort. Troy (55) is een vader, grootvader en werkt in de financiële dienstverlening. Joel (37) is een systeemanalist en Jeremy (20) een student uit New York.

VICE: Wanneer besefte je voor het eerst dat je je aangetrokken voelde tot trans vrouwen?

Chris: Aan het einde van mijn tienerjaren lieten mijn vrienden een foto van een trans vrouw met een grote penis rondgaan. Zij vonden het hilarisch, maar ik voelde me erg aangetrokken tot de foto.

Troy: Ik ontmoette voor het eerst een trans vrouw in 1983. Ik was 19, zij 17. Ze zat in de problemen, dus ik heb toen ingegrepen, en ze is met me naar huis gegaan. Ik kwam er zes weken later pas achter dat ze trans was. Ik wist niet echt wat dat betekende, toen. Alleen dat ik me aangetrokken tot haar voelde.

Jeremy: Ik kwam er voor het eerst achter dat ik trans vrouwen aantrekkelijk vind toen ik als tiener porno keek met trans vrouwen erin. Trans vrouwen waren voor mij al genormaliseerd door de Robin Byrd Show toen ik een jaar of acht was. Ik zag dat ze niet anders waren dan andere meisjes.

Joel: Mijn interesse werd gewekt tijdens het kijken van porno, en op een gegeven moment ben ik ook prostituees in tippelzones gaan bezoeken.

Wat gebeurde er vervolgens na deze realisatie?

Troy: Ik ben letterlijk twee levens gaan leiden. In één was ik een heteronormatieve getrouwde man met een gezin. In de ander was ik iemand die uitging met trans vrouwen.

Joel: Ik ben weer cisvrouwen gaan daten, en kon mezelf er een tijdlang niet toe zetten om trans vrouwen te daten. Dit kwam voor vanwege de schaamte die veel mannen, en met name Afro-Amerikaanse mannen, opgelegd krijgen. Er is altijd de dreiging dat het “uitkomt” dat je met transvrouwen datet. Maar ik was niet gelukkig. In 2017 besloot ik dat ik genoeg had van wat anderen dachten, en gaf ik toe aan het verlangen naar het leren kennen en daten van trans vrouwen. In 2018 lukte het me eindelijk om iemand te leren kennen en op date te gaan. In die periode hielp de serie Pose me ook mijn voorkeur voor trans vrouwen verder te accepteren.

Chris: Op een gegeven moment begon ik naar trans prostitueën te gaan. Niet vaak, dat kon ik me niet veroorloven, maar ik heb zo wel kunnen ‘experimenteren’. Ik heb toen een aantal vrouwen ontmoet via chatrooms, Facebook enzo. Ik werd een soort sugar daddy voor een paar vrouwen, en zag ze zo vaak als ik kon.

Jeremy: Ik ben begonnen met trans porno kijken, daarna ging ik online op zoek naar trans vrouwen. Toen ik 18 werd heb ik Grindr gedownload en zo mijn eerste trans vrouw ontmoet. Het was een fijne ervaring. Daarna heb ik met nog zo’n acht tot tien anderen afgesproken.

Is het belangrijk dat een trans vrouw voor jou “doorgaat” voor een cisvrouw? Hangt je aantrekking af van of ze een operatie hebben gehad?

Troy: Dat is heel subjectief. Sommige van de mooiste vrouwen op aarde zijn trans, en ik kan wel zien dat ze dat zijn. Het gaat meer om de vrouwelijke energie die iemand afgeeft. Mijn voorkeur gaat uit naar vrouwen die niet geopereerd zijn.

Joel: Tot nu toe heb ik nog maar met twee trans vrouwen gedatet. Allebei waren niet geopereerd, maar ik zou ervoor openstaan om ook met iemand te daten die wel geopereerd is.

Jeremy: Dat is een rare vraag – het hele idee van “doorgaan voor” is enorm afhankelijk van de situatie, en verschilt van persoon tot persoon. Ik voel me gewoon aangetrokken tot sommige trans mensen. Pre-op, post-op, het maakt allemaal niks uit. Ik ben met beide geweest, en heb geen voorkeur.

Welk label gaf je aan je seksualiteit toen je er voor het eerst achter kwam dat je trans vrouwen aantrekkelijk vindt, en hoe omschrijf je die nu?

Troy: Ik was hetero, en heb keihard gevochten om vast te kunnen blijven houden aan dat label. Maar inmiddels maakt het me geen zier meer uit. Seksualiteit is veel meer fluïde dan mensen toegeven.

Chris: Ik heb me altijd geïdentificeerd als hetero. Dat is hoe mensen me zien. Het maakt me nu niks meer uit. Misschien twintig jaar geleden, maar nu, nee.

Joel: Ik identificeer me als hetero, nu en toen.

Jeremy: Toen ik de leeftijd had bereikt waarop ik de labels leerde kennen die men gebruikt om seksualiteit te definiëren, sprak ik gewoon uit wat ik zelf aantrekkelijk vond. De term ‘hetero’ heeft voor mij geen betekenis.

Was het moeilijk om je voor het eerst te realiseren dat je op transvrouwen viel?

Troy: Ik was in het begin heel bang. Er waren maar drie soorten seksualiteit in mijn hoofd: heteroseksueel, homoseksueel en biseksueel. Ik viel niet op mannen, dus homo was ik niet. Dat betekende ook dat ik niet bi was. Het heeft even geduurd voordat ik erachter kwam dat gender ook maar gewoon een sociaal construct is. Ik maakte me zorgen dat ik voor homo zou worden uitgemaakt, en over wat mijn vrienden zouden denken. Ik was bang dat mijn familie en mijn kinderen minder van me zouden denken. Maar het heeft me er uiteindelijk niet van weerhouden om trans vrouwen te begeren.

Joel: In het begin maakte ik me zorgen over wat anderen zouden zeggen, en ik was erg nerveus voor mijn eerste date. Ik heb het ook verborgen gehouden voor mijn familie, vrienden of collega’s.

Jeremy: Ik was wel een beetje angstig in het begin, maar heb zelf nooit echt aan mijn seksualiteit getwijfeld – ik zie hen als vrouwen, en ik voel me aangetrokken tot vrouwelijkheid, niet mannelijkheid. Ik heb mezelf altijd gezien als hetero met een beetje extra.

Wat voor veranderingen zijn naar jouw mening nodig om het makkelijker te maken voor mannen om deze seksuele aantrekking op een gezonde manier te leren accepteren?

Jeremy: Ik denk dat het beste wat we kunnen doen om relaties met trans vrouwen te normaliseren is dat men trans vrouwen op plekken ziet die niet seksueel beladen zijn. De grootste verandering in onze samenleving die mij geholpen heeft is dat we meer representatie van trans vrouwen hebben. In de film I Am Jazz, bijvoorbeeld. Op de middelbare school, toen we hoorden over het debat tussen Ben Shapiro en Zoey Tur, ging de discussie over trans vrouwen, en hoe men ze aan moest spreken, als man of vrouw. En ook ging het gesprek over trans vrouwen in sport. Het was een culturele conversatie.

Troy: Mannen moeten uit de schaduw komen. Ik heb tijd doorgebracht met atleten, acteurs en rappers. Ik heb met vrienden uit de buurt gefeest en met beroemdheden. Mannen van alle lagen van de samenleving hebben in het geheim met trans vrouwen gedatet. Familieleden, vrienden en collega’s van mij hebben relaties met trans vrouwen gehad, of hebben zich tot hen aangetrokken gevoeld. Mannen moeten stoppen met liegen, stoppen met in angst leven.

Cismannen lopen geen gevaar omdat we ons aangetrokken voelen tot trans vrouwen, maar onze angst kost hen wel het leven.