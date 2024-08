Ik ben een heterovrouw maar ik blijf fantaseren over MILFs

In Vraag het VICE beantwoordt schrijver Djanlissa Pringels met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Liefste VICE,

Ik worstel al een tijdje met een vraag waarvan ik het antwoord vooralsnog niet teruggevonden heb op het internet. De laatste tijd voel ik me steeds vaker aangetrokken tot oudere vrouwen, vooral als ze er een beetje streng uitzien. Waar dit vandaan komt begrijp ik niet. De relatie met mijn moeder is goed, dus ik denk niet dat ik mommy issues heb.

Ik ben een vrouw van 18 jaar oud en ik ben er vrij zeker van dat ik hetero ben. Maar steeds weer duiken dezelfde soort vrouwen op in mijn gedachten: blond, tussen 30 en 38 jaar oud en streng, als een docent die erg goed orde kan houden [ook wel bekend als MILF’s, red.]. Mijn smaak in mannen is heel anders: ik val op jongens van mijn leeftijd, het liefst met bruin haar. Ik vind het wel aantrekkelijk als ze een beetje dominant zijn, maar niet per se “streng”.

Mijn vraag is dus: waar komt mijn aantrekkingskracht tot dit soort strenge, blonde en oudere vrouwen die een specifieke seksualiteit uitstralen vandaan? Is dit omdat mijn moeder me juist helemaal niet streng heeft opgevoed? Of heeft dit te maken met iets anders?

Liefs,

A.

Hoi A.,

Er is veel onderzoek te vinden over de aantrekkingskracht die jonge mannen voelen voor oudere vrouwen – iets wat, zo zeggen de cijfers, geregeld voorkomt. Zo zou negentig procent van de mannen wel eens willen daten met een vrouw die tien jaar ouder is dan zij.

Waar beduidend minder onderzoek naar is gedaan, is de aantrekking van jongere vrouwen naar oudere vrouwen. Wel zijn er studies die laten zien dat een aanzienlijk leeftijdsverschil vaker voorkomt in queer relaties dan in hetero-relaties. Dat gezegd hebbende: er bestaan natuurlijk een hoop gradaties tussen je aangetrokken voelen tot iemand, een kink of daadwerkelijk verliefd worden en een relatie met iemand beginnen. Het goede nieuws is dat je dit allemaal kan ontdekken.

Maar om te beginnen: je vertelt dat je tot nu toe vooral op mannen valt. Als je 18 jaar oud bent, kan je seksuele geaardheid dan nog veranderen? Daar bestaan verschillende theorieën over, zegt Yuri Ohlrichs, NVVS-seksuoloog bij kenniscentrum Rutgers, maar we gaan er vanuit dat alle voorkeuren wat betreft seksualiteit vanaf ongeveer het achtste jaar vastliggen in iemands brein. “Het lijkt er daardoor op dat die voorkeur in zekere zin voorgeprogrammeerd is,” vertelt Ohlrichs. “Maar dat betekent niet dat je smaak niet kan veranderen als je ouder wordt.”

Het kan best dat je tot nu toe in de veronderstelling hebt geleefd dat je hetero bent, maar erachter komt dat je seksualiteit toch wat meer fluïde is dan je dacht. Hoe ouder je bent, des te meer je hebt gezien en hebt meegemaakt: je ontwikkelt je als mens, en je seksualiteit ontwikkelt mee. Ohlrichs noemt het begrip “liefdeskaart’’: iedereen heeft een eigen landkaart aan eigen romantische en seksuele voorkeuren, maar het verschilt van persoon tot persoon hoeveel je van die kaart ontdekt. “Het kan zijn dat je in je leven uiteindelijk die hele kaart bestrijkt, maar het kan ook dat je bepaalde delen onontdekt laat,” zegt Ohlrichs. Er bestaat geen gouden regel over hoeveel je moet exploreren en op welk tempo dat moet gebeuren, benadrukt hij.

Sommige mensen zijn dik tevreden als ze hun hele leven op een comfortabel plekje op hun liefdeskaart kunnen doorbrengen, anderen vinden het juist leuk om veel “op pad” te gaan. Soms kan de ontmoeting met één bepaald persoon je een duwtje in een bepaalde richting geven, of wordt je lezend in een boek, kijkend naar een film of scrollend op je telefoon geconfronteerd met een beschrijving van iets of iemand waardoor je geprikkeld wordt. “Je hoort bijvoorbeeld vaak dat mensen er pas achter kwamen dat ze seksueel geprikkeld worden door leer toen ze voor het eerst iemand in een leren broek zagen,” zegt Ohlrichs. “Als je zoiets voor de eerste keer merkt, kom je dus op een nieuwe plek op jouw liefdeskaart. Die plek was daar altijd al, maar kennelijk was je eerder nog niet geprikkeld om die te ontdekken.”

In jouw geval is het dus prima mogelijk dat je altijd op jongens van je leeftijd viel, maar er door ervaring nu achter komt dat je bepaalde vrouwen ook aantrekkelijk vindt. “Het is ook niet vreemd dat je jezelf vooral als heteroseksueel ziet, want je ziet veel vaker voorbeelden van heteroseksualiteit en jongens van je eigen leeftijd kom je vaker tegen,” vult Ohlrichs aan. “Met die strenge blonde juf-types die je beschrijft, word je waarschijnlijk veel minder geconfronteerd.” Daarbij is het goed om te beseffen dat seksualiteit en opwinding niet zwart-wit zijn. Je kan bijvoorbeeld ontdekken dat je strenge vrouwen, of zogenaamde MILFS, vooral erg opwindend vindt, maar dat je niet zo gauw verliefd op ze wordt.

Je vraagt je ook af of je mommy issues hebt omdat je fantaseert over strikte dertigers. Je moeder zelf was nooit echt streng, dus je vraagt je af of je daarom misschien je aangetrokken voelt tot strenge vrouwen in bed.

Ohlrichs kan daar op basis van je brief geen antwoord op geven, zegt hij. Als je daar echt achter wil komen, kan je het best in gesprek gaan met een seksuoloog. “Misschien heb je een fetisj voor dominantie, en daar kunnen een hoop verschillende verlangens aan ten grondslag liggen. Je opvoeding kan er zeker iets mee te maken hebben, maar een kink hoeft niet per se te ontstaan door iets in je jeugd,” vertelt Ohlrichs. Het kan zijn dat je ooit een sexy videoclip hebt gezien waarin een aantrekkelijke blonde juf voorkwam, net toen je je eigen seksualiteit voor het eerst aan het ontdekken was. Als je ervan houdt om gedomineerd te worden, kan het een prettig idee zijn dat oudere vrouwen meer ervaring hebben en daardoor de leiding kunnen nemen.

Als je met deze gevoelens worstelt, kan het raadzaam zijn om er met een seksuoloog over te praten – maar het is vooral belangrijk dat je beseft dat er niets verkeerds aan is. “Het kan verwarrend zijn als je plots twijfelt aan je seksualiteit,” beaamt Ohlrichs. “Maar het allerbelangrijkste is dat je je comfortabel voelt om op ontdekkingstocht uit te gaan.”

Ohlrichs raadt aan om jezelf de tijd en ruimte te geven om te experimenteren. Vergroot eens je leeftijdsbereik op Tinder, bijvoorbeeld. Lees, luister of kijk naar erotische content over onderwerpen waar je benieuwd naar bent. Of flirt eens met een vrouw, als je daar behoefte aan hebt. Zolang je dat op een veilige manier doet en met consent, dan kan het een heel fijne en opwindende ervaring worden.

Hoewel Ohlrichs benadrukt dat er niets mis is met het ontdekken van je MILF-fantasieën, is het wel handig om enkele zaken in je achterhoofd te houden, zodat je zeker weet dat je op een gezonde manier nieuwe relaties aangaat – vooral als die relaties in je fantasie draaien om leeftijdsverschil, macht en dominantie. Hij verwijst naar het Sensoa Vlaggensysteem, een manier die helpt bij het inschatten of er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag, vooral gericht op jongeren. De zes criteria waar je rekening mee kan houden zijn wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, ontwikkelings- of functioneringsniveau (iedereen kan het gedrag aan), context (het gedrag past in de context), impact (het gedrag heeft geen negatieve gevolgen) en gelijkwaardigheid. Dat laatste is natuurlijk lastig als je valt op oudere vrouwen die autoriteit over je hebben, maar daarbij kan je er dus op letten dat die ongelijke machtsverhouding zich alleen doet gelden in je seksuele fantasie – en dat je allebei vanuit een gelijkwaardige positie hebt besloten om seks te hebben.

En onthoud: zolang je met respect voor jezelf en voor je bedpartner(s) op erotische ontdekkingstocht gaat, kan het hartstikke fantastisch zijn. Geniet ervan!