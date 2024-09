Heterovrouwen hebben minder orgasmes en dat komt door incapabele mannen

Volgens een onderzoek dat begin dit jaar werd gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior, bevestigen lesbiënnes dat het zogenaamd moeilijk te bereiken orgasme van vrouwen helemaal niet zo moeilijk is om te vinden. In zowel veel literatuuronderzoek als in vrouwenbladen wordt geschreven dat mannen veel makkelijker en vaker klaarkomen dan vrouwen. Maar een onderzoeksteam van de Chapman University in Californië en het Kinsey-instituut (dat onderzoek doet naar seks, gender en voortplanting), ging een stap verder: ze keken hoe vaak homomannen, lesbische vrouwen en biseksuelen aangaven klaar te komen, in vergelijking met heteroseksuele mannen en vrouwen. Daarnaast probeerden de onderzoekers te begrijpen welk gedrag en welke handelingen er werden gelinkt aan kwantitatief klaarkomen.

Meer dan 52.000 mensen deden mee met een onderzoek dat werd gepost op NBCNews.com. Daarvan gaven 26.032 mannen en 24.102 vrouwen aan heteroseksueel te zijn, 452 mannen identificeerden zich als homoseksueel, 340 vrouwen als lesbisch, en 1.112 vrouwen als biseksueel. Behalve naar persoonlijke achtergrondinformatie – bijvoorbeeld over etniciteit, onderwijs en de huidige gezinssituatie – werd er in het onderzoek gekeken naar seksueel gedrag. Deelnemers werd gevraagd naar hoe vaak ze oraal bevredigd werden, of zelf gaven; of ze wel eens over seks spraken met hun partner; en of ze actief waren in seksuele handelingen – zoals een massage, lustopwekkende drugs nemen, sexy lingerie dragen, spanking, meedoen aan een triootje of video-opnames van de vrijpartij maken.

Ook wilden de onderzoekers precies weten hoe het de deelnemers de laatste keer dat ze seks hadden was vergaan: hadden beide partners hun best gedaan voor een opwindende sfeer – bijvoorbeeld door geile muziek op te zetten of vieze woordjes in elkaars oor te fluisteren –, en wat was er allemaal voorgevallen qua seksuele activiteiten – van lieflijk zoenen tot anale seks? En hoe lang had de hele sessie geduurd?

“Een van de belangrijkste doelen,” schrijven de onderzoekers, “was om het gedrag en houding in kaart te brengen van mensen die vaak een orgasme hadden, tegenover het seksuele profiel van mensen die niet vaak klaarkomen.”

88 % van de lesbiennes gaf aan dat ze meestal of altijd een orgasme bereikten tijdens de seks, tegenover 65 % van de heteroseksuele vrouwen.

Na de data te hebben geanalyseerd, lieten de resultaten zien dat er inderdaad sprake is van een ‘orgasm gap’, een orgasmeverschil: mannen zouden vaker klaarkomen dan vrouwen. Maar echt interessant aan dit onderzoek is het verschil tussen heteroseksuele en lesbische vrouwen en hoe vaak zij klaarkomen: 88 procent van de lesbiennes gaf aan dat ze meestal of altijd een orgasme bereikten tijdens de seks, tegenover 65 procent van de heteroseksuele vrouwelijke deelnemers.

Deze resultaten zouden laten zien dat “een deel van het orgasmeverschil tussen heteroseksuele mannen en vrouwen overbrugd zou kunnen worden,” zegt David Frederick, hoofdonderzoeker en professor in de psychologie aan de Chapman University. “Er zijn duizenden artikelen en zelfhulpboeken waarin advies wordt gegeven over hoe je een vrouw moet laten klaarkomen. Een doel van dit onderzoek was om te kijken naar welke specifieke daden het meest gelinkt waren aan hoe vaak een vrouw klaarkwam. Niet alle vrouwen willen per se vaker een orgasme, maar voor diegenen die dat wel willen, is het goed om de genderverschillen beter te begrijpen en zo het orgasmeverschil op te heffen.”

Volgens het onderzoek was het gedrag dat “het meeste verschil opleverde tussen vrouwen die vaak en vrouwen die niet vaak een orgasme hadden: vragen wat iemand wil in bed, complimenten geven aan de partner voor wat hij of zij doet in bed, sexy mailtjes sturen of telefoontjes plegen, spannende lingerie dragen, nieuwe standjes uitproberen, anale bevrediging, geile dingen zeggen, seksuele fantasieën delen of uitvoeren, en liefde tonen tijdens de seks.”

Maar de beste voorwaarde voor een vrouw om vaak of vaker klaar te komen, is orale bevrediging. “Vrouwen die zeiden vaker klaar te komen hadden vaker orale seks, hun sekssessies duurden langer, en ze waren tevredener over hun relatie,” stelt het onderzoek. “Het is vooral belangrijk voor vrouwen om orale seks te implementeren naast andere seksuele activiteiten.”

Maar verrassend genoeg zegt Frederick ook: “Orale seks is helemaal niet heel gewoon voor iedereen. Minder dan de helft van de stelletjes zegt vaak of altijd orale seks te hebben tijdens een intieme sessie.”



Voor veel vrouwen die meededen aan het onderzoek, gaat hij verder, “was vaginale penetratie niet nodig om een orgasme te bereiken. 80 procent van de heteroseksuele vrouwen die genitaal gestimuleerd werden, intens gezoend en oraal bevredigd, zeiden bijna altijd klaar te komen.”

De combinatie van deze drie verschillende dingen wordt “het gouden trio” genoemd, zegt Elisabeth Lloyd, mede-onderzoeker en wetenschapper bij het Kinsey-instituut. Ze zegt dat het vanuit vrouwelijk perspectief een van de belangrijkste bevindingen is van het onderzoek: dat deze handelingen inderdaad effectief leiden tot een stijging van de kans op een orgasme, als vrouwen niet kunnen klaarkomen door geslachtsgemeenschap.

De resultaten die het percentuele gat laten zien tussen de orgasmes van lesbische en heteroseksuele vrouwen, suggereren dat “er iets geleerd kan worden” van vrouwen die seks hebben met vrouwen, zegt Lloyd. “We hebben gezien dat deze activiteiten, die een hele hoop lesbische vrouwen doen in bed, goed zouden zijn voor heteroseksuele stelletjes, als beide partners willen dat de vrouw klaarkomt.”