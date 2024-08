Een gids voor vrouwen die hun queer gevoelens willen uiten

Anderhalf jaar geleden begon ik voor het eerst met een vrouw te daten. Ik was 33 en had daarvoor alleen relaties en seks met mannen gehad. Ik was zelfs met een man getrouwd geweest. Het was al die tijd helemaal niet bij me opgekomen dat ik ook in iets anders geïnteresseerd zou zijn.

Maar toen, een jaar na mijn scheiding, begon ik samen met een vrouwelijke collega aan een groot project te werken. We hadden veel lol op Slack en ik merkte langzaam dat ik echt naar onze ontmoetingen begon uit te kijken. Wekenlang was ik echt enthousiast dat ik haar elke dag op het werk zag, en toen ik haar een keertje vroeg of ze samen wilde lunchen, begon ik onverklaarbaar te blozen. Ik begon me af te vragen of het niet raar was dat ik ook buiten het werk veel aan haar dacht en de hele tijd met haar wilde omgaan. Het leek… vreemd. En voor ik doorhad wat er precies gebeurde, kon ik mijn eigen vraag al beantwoorden: ik was verliefd.

Videos by VICE

Ik had geen idee wat ik met die informatie moest. Ik was ook in de war, omdat ik niet wist wat deze crush nu precies betekende. Ik dacht na over labels als ‘queer’ en ‘bi’ en vroeg me af of het niet grof was dat ik het in m’n hoofd haalde dat ik bij een gemarginaliseerde groep hoorde, terwijl ik nog helemaal geen echte queer ervaring had gehad. Ik vond het ook een vreselijk idee om met iemand te ‘experimenteren’. En tot slot was ik bang dat het daadwerkelijk ergens toe zou leiden. Als we seks zouden hebben en ik dat niet leuk zou vinden, zou ik me vreselijk voelen. Maar als ik het wel leuk zou vinden, dan zou ik op een gegeven moment moeten bekennen dat ik nog nooit eerder seks met een vrouw had gehad en dat ik geen idee had waar ik mee bezig was.

Uiteindelijk vertelde ik aan mijn zeer goede, lesbische vriendin Sally wat er aan de hand was. Ze stelde me gerust, maar was tegelijkertijd ook heel opgewonden. Ze zei dat het klonk alsof mijn collega op z’n minst wel met me wilde zoenen en benadrukte dat ik me niet zo druk moest maken om labels.

Toch had ik nog een heleboel vragen die ik te gênant vond om aan haar te stellen (alles over seks bijvoorbeeld). Ik ging het internet op en las alles wat ik te pakken kon krijgen, maar ik kon niet helemaal vinden wat ik zocht. Daarom besloot ik om nu, achttien maanden later – de tijd dat mijn voormalige collega/huidige vriendin samen zijn – deze gids te schrijven.

Als jij een vrouw bent die twijfelt over de seksualiteit die je hele leven vertrouwd aanvoelde, maar geen idee hebt wat je nu moet doen, ben je hier aan het juiste adres. Ik schakelde de hulp in van een paar experts, vroeg input van andere queer mensen en nam vragen mee van andere ‘hetero’s’ die op dit moment twijfelen. Dit is de VICE-gids voor ‘heterovrouwen’ die hun queer gevoelens willen uiten.

Illustratie door Hunter French

Hela, dit had ik niet verwacht. Was ik altijd al homoseksueel en ging dat gewoon langs me heen, of kan het zo zijn dat ik echt pas later in m’n leven queer gevoelens heb ontwikkeld?

Dat kan zeker zo zijn, en dat wil absoluut niet zeggen dat al je heterorelaties die je hiervoor hebt gehad – of nog gaat hebben – ineens minder waard zijn. Biseksualiteit bestaat nu eenmaal. “Het komt vaak voor dat je je queer identiteit pas later in je leven omarmt – dat is volledig normaal,” zegt Rae McDaniel, een gecertificeerde sekstherapeut uit Chicago. “We groeien op in een cultuur waarin queer identiteiten niet op dezelfde manier onderzocht worden als heteroseksuele identiteiten. Het is dus moeilijk om ‘aanwijzingen’ te identificeren die erop zouden kunnen wijzen dat je op iets anders valt dan cisgender gasten. Je weet wel, je beste vriendin met wie je gedurende je hele middelbareschooltijd knuffelde, totdat ze een vriendje kreeg, waarna het ineens raar werd. Dat soort aanwijzingen.”

‘Gedwongen heteroseksualiteit’ – het idee dat we hetero zijn totdat het tegendeel bewezen is – speelt daar een enorme rol in. De meeste mensen worden niet aangemoedigd om zichzelf vragen te stellen als ‘hoe voelt verliefdheid aan voor mij?’, ‘ben ik verliefd op hem?’ of ‘ben ik verliefd op haar?’. In plaats daarvan wordt aan meisjes gevraagd op welke jongen ze verliefd zijn. En als je bi bent, dan ben je natuurlijk misschien wel echt verliefd op een jongen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Daarnaast bestaan er ook wijdverbreide stereotypen over hoe queer vrouwen eruitzien of zich gedragen (en hoe ze er niet uitzien en hoe ze zich niet gedragen). En tot slot zijn er vastgeroeste ideeën over intense vriendschappen tussen vrouwen (‘No homo!’). Als je al die dingen combineert, kan het makkelijk voorkomen dat je je eigen queerheid niet in de gaten krijgt.

McDaniel vindt ook dat de manier waarop seksuele aantrekkingskracht in onze maatschappij besproken wordt, er veel mee te maken heeft. “Mensen met vulva’s leren niet hoe opwinding en plezier er voor hen uitzien – althans, daar wordt geen prioriteit aan gegeven in onze cultuur,” zegt hen. “Mensen die bij hun geboorte als vrouw worden bestempeld, weten misschien helemaal niet zo goed hoe hun lichaam reageert op een mogelijke aantrekkingskracht.”

Heather Corinna, de oprichter en directeur van sekseducatiesite Scarleteen, zegt tegen VICE dat je er niet van uit moet gaan dat de seksualiteit van mensen hun hele leven lang hetzelfde blijft. Dat is volgens hen net zoiets als denken dat je hele leven lang het werk doet dat je op je vijfde wilde doen. Dat kan natuurlijk zo zijn, maar over het algemeen verandert het in de loop van de tijd.

“Het is inderdaad mogelijk dat je helemaal geen aanwijzingen hebt gemist, maar dat je seksualiteit gewoon is geëvolueerd,” zegt McDaniel. “Seksualiteit kan fluïde zijn – dat wordt ook ondersteund door onderzoek.”

“Het komt echt heel vaak voor dat je er pas later in je leven voor uitkomt,” zegt Lindsay King-Miller, auteur van Ask a Queer Chick: A Guide to Sex, Love, and Life for Girls Who Dig Girls, tegen VICE. Als je je echt zorgen maakt dat je iets nieuws aan je seksualiteit ontdekt, moet je misschien overwegen of je niet een paar misplaatste opvattingen hebt over ouder worden. Jezelf ontdekken kun je niet ontgroeien, iedereen heeft recht op goede seks en het is een misvatting dat je alleen lhbtq mag zijn als je studeert.

Als je jezelf in de loop der tijd de vraag ‘zou ik homo/queer/bi kunnen zijn?’ bent blijven stellen, is dat iets om op te letten. Bewust worden van je seksualiteit – en die benoemen – ziet er voor iedereen anders uit. Ik kan niet zeggen hoe het er voor jou uit zal zien, maar ik kan je wel vertellen hoe het er waarschijnlijk niet uitziet: het is niet per se iets wat je voor het grootste deel van je leven ‘gewoon wist’ of iets wat je ineens als een bliksemschicht raakt. Voor mij voelde het bijvoorbeeld als een lichtje, dat héél geleidelijk steeds feller werd.

Als je veel stress krijgt van het idee dat je mogelijk queer bent, kan het volgens McDaniel zo zijn dat je ietwat vooringenomen bent. “Komt er homofobie in je op?” zegt hen. “Ben je bang voor verandering? Denk je dat je nu Dr. Martens, tuinbroeken en een truck moet kopen? Wat voor andere stereotypen komen er in je op? Ik houd trouwens van tuinbroeken – je zou ze eens moeten proberen.”

Oké, ik geef toe dat ik veel vrouwen knap vind, maar geldt dat niet voor iedereen? Hoe weet ik of ik echte aantrekkingskracht voel, of vrouwen gewoon… waardeer?

Vrouwen die zich later realiseren dat ze queer zijn, denken volgens mijn vriendin Sally vaak dat álle heteroseksuele vrouwen veel andere vrouwen knap vinden. Of dat alle heteroseksuele vrouwen graag naar lesbische porno kijken.

Het kan heel moeilijk zijn om te onderscheiden of je je echt aangetrokken voelt tot vrouwen of dat je gewoon een heterovrouw bent die geconditioneerd is om vrouwelijke schoonheid op te merken. Dat komt doordat onze cultuur vrouwen intens objectiveert.

“Als je een persoon van hetzelfde geslacht sexy vindt, betekent dat niet meteen dat je ook seks met diegene wil hebben,” zegt Allison Moon, de auteur van Girl Seks 101, tegen VICE. “Seks is zoveel meer dan wat je visueel aantrekkelijk vindt. En er zijn genoeg redenen te bedenken waarom een persoon van lesbische porno geniet – daarvoor hoef je echt niet daadwerkelijk een vrouw te willen neuken.”

“Als je je afvraagt of je op vrouwen valt, fantaseer dan even plastisch gezien hoe je seks met een vrouw zou hebben,” vervolgt ze. “Stel je voor dat je haar lichaam aanraakt en haar geslachtsdelen aanraakt of proeft. Stel je haar geur voor. Beeld je in hoe het eruitziet als ze bovenop je zit of onder je ligt. Als je over dat soort specifieke dingen nadenkt, krijg je vaak wel in de gaten of je het echt zou willen.”

Maar het draait om meer dan seks. “Als we het over seksuele geaardheid hebben, hebben we het over seksuele, romantische en anderszins aanhankelijke gevoelens,” schreef Corinna in haar essay ‘What’s it called when a straight girl finds other women beautiful?’. “Die gevoelens kunnen gecombineerd worden, maar ook los van elkaar gezien worden. Vaak proberen we met absolute zekerheid te achterhalen voor wie we wel of geen seksuele of romantische gevoelens hebben, en dan sluiten we andere gevoelens uit. Maar het is heel moeilijk om die zekerheid te vinden, en misschien uiteindelijk zelfs wel nutteloos.”

“Als je naar een andere vrouw kijkt en denkt: wow, ik wou dat mijn haar zo zat, dan is dan één ding,” zegt King-Miller. “Maar als je naar haar kijkt en denkt: wow, ik wil echt heel graag mijn mond op haar mond drukken, dan is dat waarschijnlijk wel de moeite waard om verder te onderzoeken.”

Illustratie door Hunter French

Ik weet dat ik iets voel – om eerlijk te zijn wil ik mijn mond wel op de hare drukken – dus ik denk dat ik er maar werk van moet gaan maken. Maar wat betekent het om ‘op onderzoek uit te gaan’ of te ‘experimenteren’?

“Je seksualiteit verkennen betekent dat je achter de werking van je eigen geest wil komen,” zegt Moon. “Het draait erom dat je je verlangens met nieuwsgierigheid en flexibiliteit benadert. Er zijn veel praktische manieren om op seksuele ontdekkingstocht te gaan. Je kunt bijvoorbeeld erotica of sekseducatie-gidsen lezen, porno kijken, je fantasie verkennen, flirten, je eigen veronderstellingen over jezelf en andere mensen bevragen, naar sekspositieve evenementen gaan (zoals workshops of speelse feestjes), met meerdere mensen seks hebben, en nog veel meer.”

“Als je op zoek gaat naar je queer identiteit, hoeft dat niet per se te betekenen dat je ook fysiek op zoek moet gaan,” zegt McDaniel. “Je seksuele geaardheid draait niet alleen om seks.”

Het is heel waardevol om met andere mensen om te gaan als je op je seksuele ontdekkingstocht gaat – dat schreven we eerder ook al. “Ga naar lhbtq-evenementen, lees boeken over seksualiteit of boeken die geschreven zijn door queer auteurs, steun biseksuele kunstenaars en muzikanten, en sluit je aan bij queer groepen. Dat laatste kan ook online. De subreddit r/bisexual is een grappige en informatieve plek, waar biseksuele mensen vragen kunnen stellen en over hun ervaringen kunnen praten.”

Ik raad het ook van harte aan om in de eerste instantie ‘passief’ op ontdekkingstocht te gaan: volg queer cabaretiers op Twitter, check grappige Tumblr-posts over hoe het is om bi te zijn, gluur naar lesbische en biseksuele meme-accounts op Instagram en verdiep je in lesbiennes op TikTok. Dit soort virtuele gemeenschappen vol licht entertainment kunnen je helpen om wat angsten weg te nemen, als je je geïntimideerd voelt.

“Als je in een nieuwe sociale groep terechtkomt, zal je altijd iets moeten inhalen,” zegt King-Miller. “Je moet de tijd nemen om nieuwe mensen te leren kennen en een plekje te veroveren. En dan zal je vriendschappen sluiten. Voor mensen die pas net hun queerheid omarmen, is vrienden maken nog belangrijker dan daten.”

Probeer ook voorbeelden te zoeken van queer mensen die eruitzien zoals jij – mensen die een soortgelijke etnische of religieuze achtergrond hebben of zich op dezelfde manier presenteren als jij. En lees verhalen van vrouwen die pas later in hun leven – nadat ze uitsluitend relaties met mannen hebben gehad – als bi of queer uit de kast zijn gekomen. We zijn met heel veel.

Oké, ik denk dat ik nu wel genoeg theoretische kennis heb. Ik ben wel toe aan de praktijk, maar hoe pak ik dat aan?

Je hebt echt heel veel opties. (Natuurlijk zijn ze op dit exacte moment niet allemaal even goed uitvoerbaar, vanwege de pandemie, maar dat zal niet altijd zo zijn). Als je al gebruikmaakt van apps als Tinder of Hinge, zou je je voorkeuren kunnen veranderen, zodat je ook vrouwen tegenkomt. Je kunt ook specifieke apps voor queer mensen gebruiken, zoals Lex of HER. Ga daarnaast naar queer cafés en probeer mensen te ontmoeten op evenementen die draaien om queer kunstenaars, schrijvers, boeken of films.

En je kunt natuurlijk ook gewoon een vrouw proberen te versieren! Wees geen griezel, maar het is natuurlijk helemaal prima om met iemand een praatje te maken en haar telefoonnummer te vragen. Dat kan zowel op ‘heteroseksuele’ plekken als op queer plekken.

Wat als iedereen denkt dat ik hetero ben? Ik wil ook geen label claimen dat misschien wel niet van mij is.

Het hangt er tot op zekere hoogte van af hoe jij met daten of seks omgaat. Als jij, een vrouw, een app gebruikt om vrouwen te ontmoeten, zullen mensen er niet van uitgaan dat je hetero bent. Maar als je geïnteresseerd bent in een specifiek persoon, zoals ik was, of je gewoon met iemand op een feestje aan het kletsen bent, dan moet je misschien iets duidelijker communiceren dat je aan het flirten bent. Denk aan hoe je dat altijd met mannen hebt gedaan en pas dat toe op vrouwen.

Als je je nog steeds zorgen maakt om mensen die denken dat je hetero bent, kun je wellicht gebruikmaken van queer referenties om duidelijkheid te scheppen. Als je de stad in gaat, kun je een T-shirt dragen van Shamir of Hayley Kiyoko. Pomp je Instagram vol met de queer boeken die je aan het lezen bent. Plak een regenboogsticker op je laptop. Vermeld in een gesprek terloops dat je Feel Good aan het bingen bent. Doe wat voor jou natuurlijk aanvoelt! En geloof me, queer mensen merken zulke dingen op. Als je dit soort dingen combineert met een beetje flirten, kom je al een heel eind.

Maar nogmaals: probeer je niet te veel zorgen te maken over labels. “Mensen denken dat je een soort officieel homoformulier moet invullen als je met een vrouw op date wil – of daar zelfs maar interesse in toont,” zei mijn vriendin onlangs tegen me. “Niemand verwacht dat. Alles is in orde als je je apps hebt ingesteld op vrouwen, op een date bent met een vrouw of op een queer plek op zoek bent naar een vrouw.”

“Als je dieper ingaat op de label-kwestie, kom je erachter dat er iets oneerlijks van niet-heteroseksuele mensen wordt verwacht,” zegt McDaniel. “Het lijkt wel alsof je eerst een fysieke daad achter de rug moet hebben voordat je queer genoeg bent. Maar dat is belachelijk.”

“Als je seks wil hebben met een vrouw, dan moet je dat gewoon doen,” zegt King-Miller. “Het is echt niet zo’n big deal en het maakt niet uit of je jezelf nu homo of biseksueel of queer of wat dan ook noemt.”

Uiteindelijk komt het erop neer dat labels niet zo belangrijk zijn als je misschien denkt. “Ik zie labels als een manier om alles een beetje te organiseren: dit zijn de mensen met wie ik me identificeer, dit is de gemeenschap waar ik deel van uitmaak en dit zijn de mensen voor wie ik opkom,” zegt King-Miller. “Maar wat betreft daten en seksen zijn labels niet zo belangrijk. Met een label kun je beschrijven hoe je je voelt, hoe je denkt en waarom je de dingen doet die je doet – maar dat is ondergeschikt aan die dingen daadwerkelijk voelen, denken en doen.”

Ik wil niemands tijd verspillen en geen enkele vrouw het gevoel geven dat ik slechts met haar experimenteer, maar ik ben ook bang dat niemand wil daten met iemand die vragen stelt of onervaren is. Wat nu?

Wees allereerst eerlijk tegen jezelf. Denk even niet na over gender en stel jezelf de vraag waar je eigenlijk naar op zoek bent. Wil je een friend with benefits? Of wil je een serieuzer iets? Als je weet waar je naar op zoek bent, is het makkelijker te herkennen als je het eenmaal hebt gevonden. En belangrijker nog: je gedraagt je integer.

Over het algemeen is het een goed idee om op een gegeven moment te vermelden dat je nog niet eerder met vrouwen hebt gedatet. Dan kan de persoon met wie je bent zelf beslissen of ze verder met je wil gaan. “Veel queer mensen blijven een beetje uit de buurt van mensen die zeggen dat ze hun seksualiteit aan het onderzoeken zijn,” zegt McDaniel. “Dat komt omdat ze daar in het verleden dan een nare ervaring mee hebben gehad. Het is dus wel echt een dingetje.”

“Als je je seksualiteit nog aan het onderzoeken bent, stel ik voor dat je de andere persoon laat weten waar je je op dat moment in je identiteitsontwikkeling bevindt – voordat je je volledig op diegene stort,” vervolgt McDaniel. “Maak duidelijk waar je naar op zoek bent en hoezeer je emotioneel beschikbaar bent. Laat de beslissing vervolgens aan hen. Zij mogen zelf beslissen of dat een relatie of seksuele dynamiek is waar ze interesse in hebben.”

Voor alle duidelijkheid: je hoeft echt niet ‘IK HEB DIT NOG NOOIT EERDER GEDAAN!!!’ in je Tinderbio te zetten. Op de eerste paar dates hebben mensen het meestal over eerdere ervaringen en bespreken ze waar ze naar op zoek zijn. Dat is een goed moment om iemand te vertellen dat je aan je seksualiteit twijfelt, of dat je dit nog nooit eerder hebt gedaan, of wat dan ook maar comfortabel voelt om te zeggen. En als dat betekent dat de andere persoon daar niet in geïnteresseerd is, dan is dat oké.

“Wees eerlijk en direct,” zegt Moon. “Sommige vrouwen zullen het prima vinden om jouw eerste te zijn, andere niet. Het is manipulatief en goor om voor je te houden wie je bent en wat je doet. Als jij gewoon je shit uit wil zoeken, zeg dat dan. Het is nooit goed om op basis van leugens seks te hebben. Je verdient het om voor je eerste keer met iemand te zijn die ook supergraag met jou wil zijn – om wie jij bent.”

Vergeet ook niet dat daten altijd een experiment is. De meeste dates of vrijpartijen leiden tot niets, en niemand beschouwt dat als tijdverspilling. Verlies jezelf niet in de vraag of jij de ander wel leuk zal vinden en besef dat de ander jou ook leuk moet vinden. Dat zeg ik niet om je nog meer stress te bezorgen, maar om je te helpen herinneren dat de andere persoon ook een mens is, met haar eigen behoeften en verlangens.

Cool, zijn er nog andere dingen die ik moet weten voordat ik me aan een date met een vrouw waag?

Ja, je moet niet denken dat deze ene date de enige, ultieme manier is om de vraag te beantwoorden wat er met je seksualiteit aan de hand is. Ik ben geen wetenschapper, maar ik weet vrij zeker dat de meeste experimenten niet slechts één keer – in een bepaalde setting, onder bepaalde voorwaarden – worden uitgevoerd. En als het dan niet volledig gaat zoals gepland, weet ik ook dat wetenschappers het niet meteen helemaal opgeven. Dat wil niet zeggen dat je het maar moet blijven volhouden als je het gewoon niet helemaal voelt, maar het is heel makkelijk om te denken dat je hele identiteit afhangt van het plezier dat je aan de eerste ervaring beleeft. Maar dan leg je de lat echt enorm hoog, en dat doen we normaal gesproken ook niet bij heterodates.

Als tiener heb je vast weleens matig getongd of ben je op een super-ongeile manier gevingerd. Toen dacht je waarschijnlijk ook niet: nu, dat was niet top, dus ik denk dat dit voor de rest van mijn leven met andere mannen ook nooit leuk zal vinden.

Over vingeren gesproken, je denkt misschien dat dit ‘experiment’ vooral om seks draait, maar het gaat om veel meer dan de vraag of je het leuk zou vinden om door een vrouw gevingerd te worden. Je moet er ook achter komen of je überhaupt een relatie met een vrouw zou willen hebben.

“Er lijkt een soort opvatting te zijn dat je eerst seksueel moet experimenteren en daarna pas emotioneel,” zegt Corinna. “Maar het is misschien wel beter om eerst op drie of vier dates te gaan en geen seks te hebben. Dan kun je erachter komen hoe het voelt om over straat te lopen met een andere vrouw, hoe het is om met haar op dates te gaan en of je het fijn vindt dat ze je vrienden ontmoet.”

Probeer het niet te vergelijken met alle mannen met wie je samen bent geweest. “Vaak denken vrouwen aan de seksuele gevoelens die ze voor mannen hebben gehad,” zegt Corinna. “Die vergelijken ze dan met hun seksuele gevoelens voor alle andere mensen. Soms komen ze misschien overeen, maar soms ook niet.”

Het is moeilijk om iets waar je geen ervaring mee hebt te vergelijken met iets waar je al jaren ervaringen mee hebt. Maar er is geen enkele reden om te geloven dat seks met mannen de beste seks was die je ooit zult hebben. Grijp deze kans om gedwongen heteroseksualiteit de rug toe te keren en te herdefiniëren wat romantiek, intimiteit en goede seks op dit moment voor jou betekenen. En dat brengt me op…

Ik weet eigenlijk niet hoe ik seks met een vrouw moet hebben en ik ben bang dat ik mezelf voor gek zet.

Ook ik maakte me extreem druk over seks toen ik eenmaal doorhad dat mijn collega mij misschien ook wel leuk vond. Ik wist dat ik op het internet wel antwoorden kon vinden, maar ik was er nog niet klaar voor om die te googelen. Ik besloot gewoon te wachten en dan iets te improviseren, wat helemaal prima was. Je hoeft echt niet een heel arsenaal aan handelingen te onthouden voordat je voor het eerst seks met een vrouw hebt.

Sterker nog, je gebrek aan ervaring kan de seks zelfs beter maken. “Het kan verfrissend en stimulerend zijn,” zegt Moon. “Luister aandachtig naar wat je partner zegt en wat voor geluiden ze maakt. Wees bewust van jullie lichamen. Stel vragen en luister echt naar de antwoorden. En besef dat het helemaal oké is om tips of begeleiding te vragen.”

Hier zijn een paar vragen die je bijvoorbeeld kan stellen:

“Waar ben jij voor in de stemming?”

“Wat vind jij leuk?”

“Is dit oké?”

“Voelt dit goed?”

“Vind je [dit specifieke ding] lekker?”

Dit-of-dat-vragen, zoals: “Harder of zachter?” of “Sneller of langzamer?”

“Waar word jij geil van?”

Denk erover na wat jij zelf lekker vindt. “Raak vertrouwd met je eigen lichaam en fantasieën, en voel je vrij om jezelf uit te drukken,” zegt King-Miller. “Dat is veel belangrijker dan een of andere vinger-handeling. Het beste advies dat ik voor mensen heb die zich zorgen maken over hun seksuele ervarenheid, is dat ze zouden moeten masturberen.”

Ik wou dat ik me, op momenten dat ik me gestrest voelde, bedacht dat lichamen gewoon lichamen zijn. Het is makkelijk om jezelf ervan te overtuigen dat een vrouwenlichaam een groot, mysterieus geheim is, dat moeilijk te doorgronden is. Maar probeer het gewoon! Heb je weleens nieuwe seksdingen geprobeerd? Zo ja, dan weet je waarschijnlijk dat het soms intuïtief werkt, maar soms ook ongemakkelijk kan zijn. Zolang jullie het allebei maar willen en bereid zijn om te communiceren, is er niet zoveel aan de hand.

Maak je geen zorgen dat je ergens misschien even ‘slecht’ in bent. Je gaat spannende, leuke en verrijkende levenservaringen opdoen, en moet je daar niet van laten weerhouden.

Ik denk dat ik me gewoon zorgen maak omdat ik jaren geleden al heb geleerd hoe ik mannen moet laten klaarkomen, maar ik geen idee heb wat ik met vrouwen moet doen.

Ik denk dat veel vrouwen dat idee hebben – en dat is niet best. Je kunt over het algemeen heteroseks niet volledig onder de knie krijgen. En als je dat wel gelooft – in plaats van elke gast die je aan de haak slaat te beschouwen als een uniek persoon die op een unieke manier aangeraakt wil worden – dan ben je waarschijnlijk eigenlijk niet zo goed in seks als je denkt.

“Het gevoel dat je niet ‘nieuw’ wil zijn, bestaat er voor een groot deel uit dat je mensen niet wilt vragen wat je moet doen,” zegt Corinna. “Maar iedereen zou mensen moeten vragen wat ze moeten doen. Je moet er natuurlijk allebei mee instemmen dat jullie seks gaan hebben, maar je wilt dan ook dat het voor jullie allebei plezierig is.” Dus communiceer met elkaar tijdens de seks en vraag je partner wat ze wel en niet leuk vindt.

Daarnaast ontstaan penissen en clitorissen uit hetzelfde embryonale weefsel en hebben ze een vergelijkbare structuur. Ze zijn echt niet zo verschillend als je zou denken. Het maakt niet uit wat de vrouw met wie je hebt heeft – het komt wel in orde.

Wat als ik – hypothetisch gezien – van tevoren nog iets meer wil leren, voordat ik mezelf daadwerkelijk uitkleed voor een vrouw?

Voor iedereen die dat wil, is er heel veel informatie beschikbaar. (Sommige dingen zijn specifiek gericht op mensen met vulva’s, maar de meeste zijn van toepassing op alle vrouwen). Je zou met de onderstaande dingen kunnen beginnen:

En wat als ik het niet leuk vind?

Dat kan! Maar zoals met alles wat met seks en nieuwe ervaringen te maken heeft, kan dat natuurlijk altijd gebeuren.

Het is nog wel goed om te overwegen of je angst misschien voortkomt uit achterhaalde ideeën over hoe vrouwen ruiken en voelen. Het idee dat een vulva ‘vies’ is, is nog steeds wijdverbreid in onze cultuur. Misschien heb je zelfs ook wel een negatief beeld van je eigen geslachtsdelen.

Maar Moon zegt dat je je seksualiteit vanzelf ontdekt, zolang je maar “een innerlijk gevoel van juistheid blijft nastreven.”

“De eerste keer dat ik met een vrouw seks had, werd ik helemaal gek,” zegt Moon. “Ik was gewoon niet voorbereid op hoe een vulva voelde en smaakte. Maar ondanks mijn huiverigheid schreeuwden mijn hersenen ‘JA!’. Ik liet me daar gewoon door leiden. Als je bereid bent om naar die stem te luisteren (wat voor velen van ons het moeilijkste onderdeel is van dit proces), zal je versteld staan van wat je uiteindelijk mee zal maken.”

Weet ook dat het helemaal in orde is als je uiteindelijk tot de conclusie komt dat seks met vrouwen niets voor jou is. En mocht dat het geval zijn, hoef je de andere vrouw echt niet een bericht van 500 woorden te sturen, in de trant van: “Toen ik aan deze seksuele ontdekkingstocht begon, wist ik niet wat me te wachten stond…” Je vindt haar gewoon niet zo leuk, en dat is prima. Doe gewoon chill.

Is daten met vrouwen beter dan daten met mannen?

Vrouwen kunnen ook nare mensen zijn, dus als je met vrouwen gaat daten, zijn niet ineens al je dating-problemen opgelost. Ook is het niet zo dat daten ineens makkelijker zal gaan – het kan zelfs moeilijker zijn, afhankelijk van waar je naar op zoek bent en waar je woont.

Met vrouwen daten is niet inherent geweldig, maar het is wel geweldig om met iemand te daten waar je interesse in hebt en waar je samen mee wilt zijn. Voor mij is het dus wel fijn om met een vrouw te daten, en dat kan ook voor jou zo zijn.

Is er tot slot nog iets wat ik moet weten?

“Queerheid is een geschenk aan de maatschappij,” zegt Moon. “Het laat mensen inzien hoeveel verkeerde aannames er zijn over seks. Queerheid leert ons dat we niet verliefd hoeven te zijn om seks te hebben, en dat seks geen vereiste is om verliefd te zijn. Je hoeft niemand te penetreren om seksueel te zijn, je hoeft zelfs niemand aan te raken om seksueel te zijn. Je hoeft ook niet monogaam te gaan en je hebt geen gender of geaardheid nodig.”

“Queerheid gaat over ontplooiing,” vervolgt Moon. “Queerheid is grensoverschrijdend. Het is een eindeloze ontdekkingstocht van plezier en seks en vreugde – en we zijn allemaal in staat om op zo’n tocht te gaan, in de mate waarin we dat zelf willen.”

Mensen zijn fluïde en de wereld is niet altijd is zoals hij lijkt. Dat is een prachtig besef en maakt je een zachter, nieuwsgieriger en creatiever persoon. Je zult liefde en lieflijkheid opmerken waar je het misschien eerder nog nooit hebt gezien. Ik heb geluk dat ik queer ben, is alles wat ik maar wil zeggen. Ik hoop dat jij jouw queerheid – of hoe je het dan ook maar wil noemen – ook zo zult gaan zien. En wat je er ook mee doet, ik hoop dat je plezier hebt met iedereen die je onderweg tegenkomt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US