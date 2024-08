Hey, laat YouTubers lekker muziek maken als ze dat willen

Rappende vloggers en vloggende rappers zorgen al een tijdje voor enige discussie. Artiesten leggen sinds een tijdje hun leven vast op YouTube , en YouTubers doen steeds serieuzere pogingen om liedjes uit te brengen. Voor allebei de richtingen geldt: vaak is de kwaliteit laag, maar soms is het leuk en vernieuwend. Vooral vanuit hiphopland wordt er vol irritatie gereageerd op de plotselinge komst van rappende vloggers. Vorige week haalden Chivv en Jonna Fraser nog uit op Twitter, en eerder liet ook Bokoesam weten dat hij niet down is met deze ontwikkeling:

Lees verder op Noisey.