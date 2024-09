Hey RTL Boulevard, laat Ronnie, Boef en Ali B met rust

Op dinsdagmiddag plaatste RTL Boulevard een artikel waarin ze het optreden van Boef, Ali B en Ronnie Flex in RTL Summer Night van afgelopen maandag bespreken. In de uitzending breken de rappers een lans voor het homohuwelijk, en volgens RTL Boulevard kan een groot deel van de aanhang van de artiesten dit niet waarderen. Ze spreken zelfs van een rel. Dit wordt gebaseerd op een snelle blik in de heilige graal voor iedere journalist die op zoek is naar sensatie: de commentsectie op social media. Hiermee wordt er in een klap een idiote draai gegeven aan een positieve en belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse hiphopgeschiedenis.

Laten we nog even terugspoelen naar de uitzending op maandagavond. Boef, Ronnie Flex en Ali B schuiven aan tafel bij RTL Summer Night, de zomerversie van RTL Late Night, om over hun enorme succesverhalen te praten. Ze zitten daar, zoals gebruikelijk bij een talkshow, niet alleen. Carmen uit Penoza kletst gezellig mee, muggenexpert Bart Knols geeft een leerzame bijdrage en ook Anton de Wit – hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad ­­– heeft een stoel bemachtigd.

Videos by VICE

Laatstgenoemde is daar om te praten over onze oosterburen. Sinds afgelopen vrijdag is in Duitsland het homohuwelijk legaal verklaard, en meneer De Wit is het daar geheel naar verwachting mee oneens. Althans, deels. Als het gaat om “een gezellig feestje en een contract tussen twee mensen die het een en ander willen regelen” vindt hij een homohuwelijk prima. Maar volgens De Wit hoort een huwelijk niet voort te komen uit twee partners die elkaar lief vinden en dat contractueel willen vastleggen, maar is het een juridisch, sociaal en religieus bouwwerk om het kind dat uit die liefde voortkomt te voorzien van rechten.

Ah, de kinderen, reddingsboei voor iedere discussie tussen babyboomers die elke vorm van gezond verstand achter zich hebben gelaten. Al vanaf het begin van zijn pleidooi kijken Boef, Ali en Ronnie vol verbazing naar de man die tegenover hen zit, en hun hele aura schreeuwt: waar de fuck bemoei jij je eigenlijk mee? Wanneer presentator Beau van Erven Dorens (hij noemt Boef later in de uitzending een superboef, lol) het woord geeft aan de jongens, nemen ze het als een driemanfront op tegen de hoofdredacteur van het religieuze krantje. De rechten van homoseksuelen over de hele wereld worden verdedigd door een paar rappers, iets wat een zeldzame verschijning is binnen de scene.

De eerste reacties van de andere mensen aan tafel en in de studio zijn enorm hartverwarmend, maar binnen de kortste keren gaat de beerput in de commentsectie van social media wagenwijd open. Ali en Boef krijgen naar hun hoofd gesmeten dat ze de islam verraden, en dat ze dit standpunt enkel innemen om hoger op de entertainmentladder te klimmen. Ook Ronnie moet zich achteraf verdedigen op social media. Het zijn walgelijke reacties op iets dat ontzettend positief is, en helaas is deze gang van zaken nog steeds een onderdeel van de hiphopcultuur. Maar om dit zoals RTL Boulevard een rel te noemen, is ronduit belachelijk en zwaar overdreven.

In het artikel wordt gesproken over “een groot deel van de achterban”, op basis van enkele boze reacties. Om dat even in perspectief te plaatsen: Boef heeft meer dan 33 miljoen views op de videoclip van zijn hit Habiba – ongeveer twee keer de totale bevolking van Nederland – en nam in dezelfde uitzending een award in ontvangst voor meer dan honderd miljoen streams op Spotify binnen tien weken. Daarbij verkoopt Ali B al jaren theaters uit in heel Nederland, hij is een graag geziene tafelheer bij De Wereld Draait Door en jurylid bij een van de populairste talentenshows. En laat me niet eens beginnen over Ronnie Flex, waarschijnlijk de grootste popster van dit moment. De achterban van deze jongens is dus enorm, en daarom is het krankzinnig om met een kleine greep uit de comments te beweren dat een groot deel van de fans hun mening niet waardeert.

Hoewel het een compleet belachelijke aanname is, kunnen we niet ontkennen dat homofobie nog steeds een problematische rol speelt in de wereldwijde hiphopcultuur. Voor veel fans en concurrerende rappers wordt het verven van haren en nagels al gezien als een walgelijke homofiele act, laat staan wat ze van het huwelijk van twee mannen of vrouwen vinden. Te vaak worden er negatieve, dubbelzinnige en homo-onvriendelijke lyrics uitgekraamd. Het is nog steeds volstrekt normaal om woorden als ‘gay’, ‘flikker’ of ‘homo’ te gebruiken om teksten kracht bij te zetten. Zolang rappers dat blijven doen, zal de jeugd het altijd blijven overnemen.

Precies hierom is het zeer belangrijk dat drie van de frontmannen van de Nederlandse hiphopscene het op primetime-televisie opnemen voor het homohuwelijk. Dat de aandacht gaat naar wat ‘de achterban’ ervan vindt in plaats van het optreden van deze artiesten zelf, is diep treurig. Hoewel de rappers maar eventjes aan het woord komen in de uitzending, is het een belangrijke stap in de juiste richting. Voor hiphop zelf, maar ook voor alle LGBTQ-fans die nooit erkenning krijgen vanuit de scene.