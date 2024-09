Op het gebied van interviews stelt The Eric Andre Show – de show van beroepsmalloot Eric Andre en zijn stoïcijnse vriend Hannibal Buress – eigenlijk nooit teleur. Als je wil horen wat je favoriete artiest inspireert, of waarom hij ervoor koos om z’n laatste album op te nemen in Turkmenistan is het misschien niets voor jou, maar als je wil zien hoe diezelfde artiest door de vloer zakt of – in Flavor Flavs geval – in zijn gezicht wordt geschopt, moet je zeker inschakelen.