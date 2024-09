Hier heb je 520 uur aan interviews van Trump, zodat je hem kan factchecken

Donald Trump deelt elke dag een heleboel dingen met het publiek. Hij zegt veel dingen op TV, zegt ook veel op Twitter. Soms zegt hij dingen die waar zijn, maar vaak ook niet. Daarnaast wil het nog wel eens voorkomen dat hij tegenstrijdige dingen zegt, wat hem blijkbaar geen moer interesseert. En aangezien hij binnenkort president van de Verenigde Staten wordt, is dat hoe de komende vier jaar er daar uit gaan zien.



Moet je voorstellen hoe erg journalisten naar deze periode uitkijken.



Tijdens zijn bewind moeten al de verslaggevers en media hun taak vervullen als controleur van de overheid. Ze zullen dus niet-aflatend feiten moeten blijven checken, al is het maar om zelf met beide benen op de grond te blijven. Maar ik denk dat wij, het volk, ook een verantwoordelijkheid hebben om op te letten wat een politicus zegt. Al is het maar zodat we later aan onze kinderen – in woorden die zij begrijpen – kunnen overbrengen hoe het was om in een tijd te leven waarin mensen als Trump de macht hadden.



En dus, om in die behoefte te voorzien, hebben de weldoeners van The Internet Archive een alsmaar groeiende opslagplaats van meer dan 520 uur aan TV interviews van Donald Trump van 2009 tot nu gemaakt. Je kan in dat archief zoeken en zelfs in de video’s knippen. Vermaak jezelf dus.



Het doel van deze schatkist is, volgens een persverklaring die we per e-mail ontvingen, “om assistentie te verlenen aan de mensen die Trumps evoluerende statements over het publieke beleid volgen.” Het archief zal hiervoor erg nuttig blijken aangezien Trump al vaak genoeg heeft bewezen graag iets te zeggen op televisie, om vervolgens zichzelf compleet tegen te spreken.



Maar er is ook een andere reden waarom deze collectie zo interessant is: Donald Trump heeft zijn persoonlijkheid namelijk de afgelopen decennia publiekelijk opgebouwd en je krijgt soms het idee dat hij een auditie doet om zichzelf te spelen op elk moment dat de camera’s op hem gericht zijn. De man zonder centrum heeft zichzelf opgewerkt tot een televisiepersoonlijkheid.

En nu kan je het allemaal lekker terugkijken.