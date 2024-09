Alles wat je moet zien op de Dutch Design Week

Een speciaal gefokte varkenssoort, een jas die je beschermt tegen Big Brother en schimmels die olievlekken opruimen; de Dutch Design Week heeft veel, heel veel, te bieden. Maar dat is het ‘m nou net: hoe maak je in godsnaam een keuze uit al dat moois? We hebben een speciale The Creators Project Route voor je samengesteld van tien dingen die je absoluut moet zien (naast de afstudeershow van de Design Academy natuurlijk, die moet je sowieso zien). Laat ons je de weg wijzen door een jungle van innovatief design:

Foto met dank aan Maarten Baas

1. Een stoel die over 200 jaar pas klaar is

Omdat ontwerper Maarten Baas dit jaar een van de ambassadeurs van DDW is, mocht hij er zijn eigen tentoonstelling organiseren. En die is tof. Het heet Maarten Baas Makes Time en je treft er zo ongeveer iedere kunstvorm aan die je je maar kunt bedenken: van vormgeving en beeldende kunst tot minder voor de hand liggende disciplines als theater, poëzie en gastronomie. Want dat kan gewoon, op de Dutch Design Week. Zelf maakte Baas een boom die er twee honderd jaar over doet om in de vorm van een stoel te groeien én zullen er voor zijn project The NEW Forest een heleboel bomen in Flevoland worden geplant, zo op kleur gerangschikt dat ze over twee eeuwen vanuit de lucht het woord ‘NEW!’ spellen.

Videos by VICE

Waar: Maarten Baas Makes Time, VDMA, Vestdijk 25-27

Foto door Suzanne Waijers

2. Een jas die beschermt tegen Big Brother

Het Nederlandse modecollectief KOVR heeft een onzichtbaarheidsmantel tegen meeglurende overheden en bedrijven ontworpen. Ze maken jassen en tassen die zijn afgewerkt met een metaalhoudende stof die zorgt dat chips in pasjes onleesbaar worden en je telefoon niet meer te traceren is. Mede-oprichter Leon Baauw: “Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Dat is onzin. Geheimen maken een mens tot wie hij is en tot wie hij wil zijn.”

Waar: Design Perron, Fuutlaan 12

3. Virtueel doden tellen

De Iraanse computerkunstenaar Ali Eslami staat al enige tijd bekend als een rijzende ster binnen de VR-kunst. In zijn DeathTolls Experience laat hij je stilstaan bij dodenaantallen uit het nieuws. Met een VR-bril op loop je door een virtuele kamer gevuld met de lichamen van een recente ramp of conflict; van de honderden burgerslachtoffers van Amerikaanse droneaanvallen in Pakistan tot de duizenden vluchtelingen die het leven lieten op de Middellandse Zee. Door de koude, onpersoonlijke data weer begrijpelijk en menselijk te maken, hoopt Eslami dat we anders naar de cijfers in het nieuws gaan kijken.

Waar: Age of Wonderland, Natlab, Kastanjelaan 500

Foto door Tom Mannion

4. Een petrischaaltje als inlegkruisje

Het project Future Flora van Giulia Tomascello begon met een nogal aparte vraag: wat als we onze onderbroek als petrischaaltje gebruiken? Het antwoord kreeg vorm in een speciale kit die Tomascello ontwierp waarmee vrouwen levende bacteriekolonies uit hun vagina kunnen cultiveren en zo hun natuurlijke florahuishouding op peil kunnen houden. Ja, dat lees je goed. Hoofdonderdeel is een speciaal slipje met daarin een ‘jelly pad’, waarin bacteriën die bijvoorbeeld helpen tegen schimmelinfecties ‘geoogst’ kunnen worden.

Waar: Manifestations, Microlab, Kastanjelaan 400

Beeld met dank aan Smell of Data

5. De zoete geur van data

Ontwerper Leanne Wijnsma en filmmaker Froukje Tan maakten een apparaatje dat een stank vrijgeeft als je een onbeveiligde website bezoekt. “Wij hebben geleerd om de geur van gas gevaarlijk te vinden, doordat er een geur aan het geurloze gas is toegevoegd om ons te waarschuwen bij gaslekkage. Zo willen wij ook een geur toevoegen aan geurloze data, die vrij komt op momenten dat er sprake is van een vorm van datalekkage. Op het moment dat Edward Snowden alle shit op tafel gooit, is het paniek, maar die paniek is kortstondig. De Smell of Data kan hier verandering in brengen omdat het privacy koppelt aan een emotioneel zingtuig: geur.”

Waar: Manifestations, Microlab, Kastanjelaan 400

Foto door Deborah Digneffe

6. ‘Haute’-dogs van een nieuwe varkenssoort

De Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen laat ons nadenken over diervriendelijke veeteelt. Hij maakte een foodtruck waarin je aan de linkerkant van de truck een levend varken ziet en aan de rechterkant de jongen van dit moedervarken kan eten als hotdog. Lucy, de naam van het varken, verwijst naar onze oermoeder. Vanmechelen heeft in samenwerking met de varkensfokkerij Heyde Hoeve namelijk een nieuwe varkenssoort gemaakt, die door Lucy gebaard wordt. Vanmechelen: “Het werk gaat in tegen de evolutie naar monoculturen in de industriële varkensteelt. Ik wil hiermee het slot openbreken dat we op ons voedsel hebben geplaatst door veelal dezelfde industriële dieren te kweken en te eten.”

Waar: Agri Meets Design, Ketelhuisplein

Beeld met dank aan The Salt Project

7. Een rondje geo-engineering

Volgens de tentoonstelling Transnatural staat de mensheid op het punt de grootste industrie tot nu toe te creëren. Ze hebben het over geo-engineering, “de menselijk interventie die nodig is om de natuurlijke omgeving te herstellen en deze oneindig in stand te houden.” De expo laat zien hoe we ecosystemen met creativiteit en technologie kunnen herstellen en opnieuw kunnen benutten. En dat krijgt vorm in een algenetende robot (Ivan Henriques), een woestijnstad van zout (Eric Geboers) en een nieuw financieel systeem dat gebaseerd is op, komt-ie, planten (Gionato Gatto).

Waar: Transnatural, Veemgebouw

8. Een ruimte vol SEKS!

De oudste dildo ooit gevonden is 28.000 jaar oud. Seks en vormgeving gaan dus al wel een tijdje met elkaar mee. Toch blijft de vernieuwing binnen seksdesign een beetje achter, vonden curatoren Sanne Muiser en Tom Loois. Voor de expositie For Play vroegen ze daarom dertig kunstenaars en designers een serie seksproducten, seksinstallaties en seksperformances te ontwerpen die “in een wereld gedomineerd door porno en commercie op zoek gaan naar de inventiviteit en plezier die seks zo leuk maken.”

Waar: MU, Torenallee 40-46

Beeld via

9. Een schimmel die olievlekken opruimt

IJsland mag dan klein zijn, in design zijn ze net als Nederland reuzegoed. Dat blijkt maar weer uit de acht uitverkoren afstudeerprojecten van de Icelandic Academy of Arts. Het thema van dit jaar is afval, wat onder meer resulteerde in de eerste IJslandse appel en een onderzoeksproject naar hoe we in de toekomst schimmels kunnen inzetten om bodem- en zeevervuiling door bijvoorbeeld olie tegen te gaan.

Waar: Icelandic Academy of Arts, Klokgebouw 50

Beeld via

10. Devious Devices

Het internet of things krijgt langzaam maar zeker steeds meer gestalte. We hebben slimme auto’s en slimme thermostaten en slimme koelkasten die allemaal vriendelijk ja en amen tegen ons zeggen. Toch ligt het gevaar op de loer dat kunstmatige intelligentie op een dag zó slim wordt dat het à la Hal 9000 besluit de bevelen van die domme mensen gewoon lekker naast zich neer te leggen. Setup: Devious Devices laat drie mogelijke scenario’s zien van wat er gebeurt als het internet of things zich tegen je keert.

Waar: Devious Devices, Veemgebouw, Torenallee 80