De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.

Lil Uzi Vert: Luv Is Rage 2

YOUNGBAEKANSIE: Vibes





Rotterdam Airlines: Gate 17





Action Bronson: Blue Chips 7000

Queens of the Stone Age: Villains

A$AP Mob: Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy



Liars: TFCF

Wiki: No Mountains in Manhattan

The War On Drugs: A Deeper Understanding





Gordi: Reservoir

Turnover: Good Nature

Mitú: Cosmus