Een ode aan de heldinnen van Studio Ghibli

Studio Ghibli is al decennialang een voorvechter van sterke vrouwelijke hoofdrolspelers en al die heldinnen kun je nu samen bewonderen in The Heroines of Studio Ghibli, een supercut van filmjournalist Leigh Singer.

Zowel hun oude als nieuwe films, van Nausicaa of the Valley of the Wind tot Spirited Away en Marnie and Me, zitten vol intelligente, moedige en driedimensionale vrouwelijke karakters. Singer combineert beelden uit Hayao Miyazaki’s klassiekers als Castle in the Sky met shots uit minder bekende films als Isao Takahata’s My Neighbors the Yamadas, en schetst zo een krachtig portret van de menselijkheid die deze films zo legendarisch maken.

Beeld uit 'The Tale of Princess Kaguya'

“Al meer dan dertig jaar is Studio Ghibli een aanjager in de focus op vrouwelijke heldinnen, zonder daarbij aan avontuur, passie, drama of humor in te boeten,” schrijft ze in de video-omschrijving. De grootste uitdaging bij het maken van de supercut was niet het vinden van genoeg geschikte kandidaten, maar eerder welke erbuiten gelaten moesten worden. “Er zijn zoveel sterke vrouwelijke karakters, het is onmogelijk om ze allemaal het plekje te geven die ze verdienen.”

Singer deelde The Heroines of Studio Ghibli al afgelopen jaar, maar het krijgt pas recentelijk de aandacht die het verdient op Vimeo. Bekijk hieronder waarom.

Ga voor meer werk van Leigh Singer naar haar website.