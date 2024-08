Hier is een stel kerstkaarten om naar je favoriete gestoorde vrienden te sturen

Kerstmis is voor veel mensen vooral zo’n heerlijk feest omdat het naast gezellig ook heel veilig en voorspelbaar is. Kerstbomen, lampjes, rendieren, (nep)sneeuw, de kleuren rood en groen, kerststollen, hulst, rode wijn, etc.

Dit was echter niet altijd het geval. Illustratoren Sander Ettema en John Mclachlan ontdekten dat Kerstmis vroeger, in de Victoriaanse tijd, een veel gestoorder feest was, waarbij er bijvoorbeeld dansende insecten en moordzuchtige amfibieën op de Kerstkaarten stonden. Dat het nu een knusse, commerciële bedoening is, is eigenlijk hartstikke saai en zonde. Het inspireerde ze om voor ons een serie Kerstkaarten te maken waarop geen sleeën staan die worden voortgetrokken door een roedel rendieren, of beertjes met kerstmutsen op, maar in plaats daarvan steen gooiende kikkers en een enorme kerstpudding die een pijl en boog hanteert. Stuur ze gerust naar iedereen die je in meer of mindere mate liefhebt, door de kaarten los te downloaden via dit linkje. Fijne Kerst!