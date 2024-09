Hier is een vrolijke mix van Afrikaboomnada en nee, je hoeft ons niet te bedanken

Hé, weet je wat het vandaag is? Precies: een prachtige dag. Een mespuntje lente in de lucht, vrolijke vogeltjes in de verte en ja hoor: terrassen vol met mensen die zich laven aan witbier alsof het God de vader was die hun pul heeft volgepist. Wat ontbreekt er nog op zo’n dag, behalve pak ‘m beet nog tien graden erbij? Een lekker muziekje? Tuurlijk joh, hebben we voor je. Omdat het over niet al te lang weer tijd is voor de STRP Biënnale in Eindhoven, kregen we een vette mix opgestuurd van de broertjes Elvin en Lloyd Usidame, beter bekend als Afrikaboomnada, die daar op 25 maart draaien. De mix kun je hieronder luisteren, maar eerst vertellen ze zelf wat, omdat we ze wat vragen stelden.

THUMP: Ha Lloyd en Elvin, vertel eens: wat is dit precies voor mix?

Afrikaboomnada: Als we onszelf presenteren, sturen we het liefst een korte mix. Maximaal een half uurtje, om de vaart erin te houden. Zo dagen we onszelf ook uit om zoveel mogelijk kanten van onszelf te laten zien, aangezien we best veel stijlen door elkaar draaien. We houden het meest van grooves en we focussen ons op ritmische muziek. Het genre maakt dan niet echt uit, we worden net zo enthousiast van Drum Track van Jackmaster Hater als van tracks van Cabo Snoop. Verder zit er muziek in van Lil Silva, Apple, Adam Port, Bosq of Whiskey Barons featuring Kaleta Teaser, Roman Flugel, Skanker en nog een paar.

Videos by VICE

Ik ken het eerste liedje, maar wat komt er daarna?

More Heavy van Bosq of Whiskey Barons: hele toffe afro-funk. Het klinkt oud, maar het komt uit 2012.

Uit welke landen is al die muziek afkomstig?

Van Angola en Amerika tot Nigeria en Engeland. We houden van heel veel muziek, veel verschillende stijlen uit verschillende landen. We krijgen een kick als we deze ritmes, landen en stijlen kunnen omvormen tot een nieuw verhaal op de dansvloer.

Waar halen jullie die tracks vandaan?

We kunnen op elk moment verrast worden door een track die we daarna willen draaien in onze sets. We zitten allebei diep in de muziek, we werken ook in de muziekindustrie en hebben in het verleden in bandjes gespeeld (Lloyd speelt momenteel in Klyne, Elvin en Lloyd zaten samen in Hunting The Robot). Hierdoor horen we veel en kunnen we snel filteren. We zijn broers, dus we praten ook altijd, en dat gaat ook bijna altijd over muziek. We worden ook geïnspireerd door andere dj’s zoals Young Marco, Woody en DJ Bone.

Hoe hebben jullie deze mix gemaakt? Deden jullie dat in één take of in stukjes?

Fijn dat je het vraagt! Deze is in één take opgenomen. We maken wel van tevoren een shortlist van tracks die we er graag in willen en die samen kloppen. Mixtapes hoor je ook eigenlijk in één keer op te nemen, toch?

Als je deze mix zou moeten opdragen aan een persoon, wie zou dat dan zijn?

Moeilijk… als we ‘m moeten opdragen aan iemand, dan is het Elvins kat: Mr Jones. Hij bracht ons namelijk een dode vogel toen we de mix aan het terugluisteren waren. Dat is blijkbaar een kattencadeau: ze zijn trots op hun prooi en willen dat met je delen, toen wisten we meteen dat deze mix ons wereldfaam gaat brengen. Mr Jones heeft het verkondigd.

Hongerig naar meer Afrikaboomnada? Ze staan op 25 maart in het Klokgebouw in Eindhoven tijdens STRP Biënnale, waar ze van 03:00 uur tot 04:00 de boel gaan opzwepen. Als je daar een kaartje voor wil kopen, dan moet je even hier klikken.