Hier is wat je kunt verwachten van het nieuwste seizoen van CYBERWAR

Vorig jaar trok de crew van CYBERWAR, de show van VICELAND over hacken en oorlog, de wereld over om de toekomst van oorlog en hacken te verkennen.

Oud-Motherboard-journalist Ben Makuch en de rest van zijn team gingen naar Israël, spraken met voormalig NSA hackers, slachtoffers van de Ashley Madison hack, en met de beruchte hacker die spywarebedrijven heeft vernederd en openbaar gemaakt. Hij ging naar Rusland en Oekraïne om de digitale frontlinies te bezoeken van wat nu misschien wel het grootste internetconflict is ter wereld.

Dit jaar bezoekt CYBERWAR nog meer landen om de grootste hackverhalen van het moment te verkennen – en ja, we belandden opnieuw in Rusland. Bekijk de trailer hierboven van een van de grootste afleveringen van dit seizoen, die vanaf deze week elke vrijdagavond om 21.00 op VICELAND te zien is. Terwijl we wachten, spraken we alvast met Makuch over het nieuwe seizoen.

In seizoen waren jullie overal ter wereld, waar gaan jullie dit jaar naartoe?

Dit seizoen volgden we precies dezelfde aanpak als vorige keer. We lokaliseerden een interessant verhaal waarin een geopolitiek cyberconflict centraal staat. We gingen eropuit en we vonden de tofste verhalen, en het maakte niet uit waar. Dit seizoen zijn we in Mexico, Pakistan, Estland, Letland, Duitsland, en Rusland, om een zo breed mogelijk perspectief te krijgen van wat er aan de hand is. In Mexico speelt cyber een belangrijke rol in de strijd tussen de drugskartels en de Mexicaanse overheid – dingen waar je niet zo snel aan denkt.

Natuurlijk zijn er ook een paar voordehandliggende dingen zoals Rusland. Dat is een land die bekend staat om de recente hacks, maar ook het gebied is waar je moet zijn voor de belangrijkste hack uit de geschiedenis van hacken. We zijn in Pakistan om de Amerikaanse missie te onderzoeken zoveel mogelijk terroristen te doden. De informatie om dat te doen is voor een belangrijk deel het aftappen en afluisteren van datasignalen – van radiosurveillance tot satelliet- en internetcommunictatie. Hoe vind je terroristen? Ik denk dat dit een vraag is waar veel mensen geïnteresseerd in zijn maar weinig van weten.

Als iemand een link opent in zijn Google Chrome dan kan je er vanuit gaan dat er iemand anders probeert te achterhalen waar ze zijn, of wil weten waar ze mee bezig zijn. Ondertussen weet de Taliban zich hier steeds beter tegen te wapenen.

Zonder teveel weg te geven: wat zijn de spannendste verhalen dit jaar?

We hebben behoorlijk ongelooflijke inzichten gekregen in de Russische hacks van de Democratische Partij in de VS. Ik ben echt benieuwd wat mensen daarvan gaan vinden, want volgens mij is veel van de informatie nieuw voor het publiek. Ik zeg je nu alvast dat ik niet graag terug naar Rusland wil als deze aflevering online staat.

Wat was de grootste uitdaging in de productie van dit seizoen?

Voor elke journalist die over dit onderwerp bericht heeft het probleem dat bijna niemand voor de zijn verhaal durft te doen, in een beveiligde chat, laat staan voor de camera. Gelukkig hebben mijn team en ik inmiddels een goede naam in de hackgemeenschap.

Heb je weleens het idee gehad dat iemand jou of een partner uit het team probeerde te hacken? Kan je daar iets over zeggen?

Jazeker. In Rusland kreeg ik min of meer affirmatie dat ik gevolgd werd door de FSB de Russische inlichtingendienst en opvolger van de KGB, red.). Dat had meerdere redenen, maar ik denk dat ze vooral nieuwsgierig waren wat ik in Rusland aan het doen was. Om dat te vermijden bleef ik van het internet weg, gebruikte ik alleen burnertelefoons en verstuurden wij alleen versleutelde berichten naar elkaar als het nodig was. Punt is dat alles in Rusland staatsbezit is, waardoor het super moeilijk is om veilig met elkaar te communiceren.

Je kan, kortom, wel een hoop doen om het ze moeilijker te maken, maar als ze iets willen inzien, dan lukt dat ze waarschijnlijk wel.

Je verwacht een beetje dat dit gebeurt in Rusland, maar zijn er ook plekken waar je dit niet had verwacht?

Ik wist wel dat de ISI in Pakistan een machtige, gevaarlijke inlichtingendienst was. Maar ik wist niet hoe algemeen gevreesd ze waren in het land. Als je daar ISI zegt schrikken mensen zich echt dood. We kregen op het gegeven moment bericht dat ze ons wilde spreken, en toen hoorde we niks meer. Het was denk ik een waarschuwing dat we uit moesten kijken. Opvallend, want ik nam precies dezelfde voorzorgsmaatregelen als in Rusland.

Welk verhaal was het leukste?

Mexico was vet. Het is een interessant land, en er is op cybergebied een hoop gaande bij de regering en de kartels. En niet veel mensen weten ervan. Dat maakt verslag geven leuk. Het is fascinerend om de tentakels van de kartels, en overheid en de CIA in elkaar verstrengeld geraakt te zien. Er speelt veel tegelijk in dit prachtige land.

