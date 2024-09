Hier moet je zijn om alles van het EK vrouwenvoetbal te volgen

De cafés en pleinen kleuren nog geen Oranje, maar aanstaande zondag al trappen de Leeuwinnen af tegen Noorwegen, gehuld in shirt met een nieuw en eigen leeuwinnenlogo. Vanaf dan is het drie weken lang billenknijpen en bier drinken tijdens het UEFA Women’s EURO 2017, dat in Nederland wordt gehouden.



Alhoewel er steeds meer voetballende vrouwen bijkomen in Nederland – de aanwas groeit met zo’n vijf procent per jaar –, en er een professionaliseringsslag gaande is – sommige spelers ontvangen tegenwoordig zelfs een salaris waar ze van kunnen leven –, wordt er maar weinig aandacht besteed aan de successen en resultaten in het vrouwenvoetbal. Terwijl heel Rotterdam zich zelfs twee maal opmaakte voor de viering van de winst van het mannenteam, is de landstitel én de winst op de beker van de Ajax-vrouwen gevierd met een halfvolle tribune op het veld en met een berichtje op de lokale nieuwszender.

Dat kan anders, en tijdens dit EK heeft heel Nederland de kans om de Leeuwinnen naar de finale toe te schreeuwen (en dus om doordeweeks bier te drinken). Behalve via de NOS, of live vanuit de stadions, kun je on- en offline op een heleboel plekken de spelers, de wedstrijden en alles eromheen in de gaten houden.

Rivkah tackelt Oranje

Sinds deze week is de youtubeserie Rivkah tackelt Oranje gestart: een webserie van de NOS waarin Studio Sport-verslaggever Rivkah op het Veld de Oranje-selectie aan de tand voelt tijdens een potje sjoelen of een boottocht. De zenuwen en de spanning worden besproken, net als de tegenstanders en slechte eigenschappen van teamgenoten.

Voetbalkantine Studio/K

Mocht je in Amsterdam wonen en graag samen met je vrienden het EK kijken, zoals het hoort bij een E- of WK, dan kan je bijvoorbeeld van Studio/K je epicentrum maken. Daar is vrijdag (morgen dus) een feest waar Jody Bernal op komt treden (altijd een goede reden om ergens heen te gaan), maar ook ex-Ajacied Daphne Koster en haar biograaf Iris Koppe zijn er om over voetbal te praten. En vanaf zondag zullen alle wedstrijden van de OranjeLeeuwinnen op groot scherm te zien zijn, dus ga erheen, juich en drink bier.

De Voetbal International van deze week

Het is “niet eens een statement”, zegt VI-hoofdredacteur Christian Ruesink over de laatste cover van VI met vier spelers van Oranje erop, maar “het is wel emancipatie”. Zijn aankondiging van de cover levert op Twitter behalve een hoop hartjes ook het te verwachten geëmmer op, waarin het argument dat “vrouwenvoetbal niet om aan te zien is” uiteraard wordt aangehaald. Voor deze mensen is dit lijstje niet bedoeld – zij kunnen gewoon de wedstrijden van het mannelijk Nederlands Elftal bekijken, mochten die zich eindelijk weer eens voor een eindronde kwalificeren.

Het instagramaccount van Merel van Dongen

Voor wie haar niet kent: Van Dongen is een Ajacied die enorm uitkeek naar het EK, maar half juni onverwachts hoorde dat ze niet bij de selectie zit. Wel staat ze nog op de reservelijst, wat betekent dat ze na het horen van het harde nieuws, dat “haar wereld stil zette”, wel gewoon moet blijven meetrainen met de spelers die wel naar het EK gaan. Zeuren of treuren zijn woorden die niet in het vocabulaire van Van Dongen lijken voor te komen, en volhouden en doorgaan wel – dat lijken me uitstekende eigenschappen voor een voetballer.

Helden Online

Op heldenonline.nl vind je fanpages van alle spelers, waarop je per voetballer al het EK-nieuws kan volgen. Zo lees je op de pagina van Shanice van de Sanden een interview met haar en Barbara Barend, over hoe het is om als jong meisje met de jongens mee te moeten voetballen.

Fresia Cousiño Arias

Het gezicht van Ajaxtv presenteert al een tijdje de youtubeserie over vrouwenvoetbal VVKicks, dat weer onderdeel is van FCAfkicken, en speciaal voor het EK is omgedoopt tot EK Daily. Inderdaad, een hele hoop namen, maar als je op de link klikt zie je Fresia vanzelf in je scherm verschijnen. Da’s logisch.

VICE Sports

Onze collega’s van Vice Sports spreken in aanloop naar en tijdens het EK een aantal belangrijke vrouwen die al jarenlang achter de schermen werken in de voetbalwereld – van de spelershome tot de directiekamer. Verwacht binnenkort een video-interview met Daphne Koster, en ook Priscilla Janssens hebben ze gesproken, en die vertelt onder andere waarom ze zo verbaasd is dat niet zij maar Bert van Oostveen toernooidirecteur is geworden.