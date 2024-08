Hier vind je het levende bewijs dat iedereen stiekem wél een Star Wars kenner is

Mijn geluk kon niet op toen ik een jaar of zeven was en voor het eerst met mama naar Star Wars (A New Hope) mocht kijken. We waren naar de frituur geweest, ik had een Bicky burger én frieten voor mijn neus — toen nog met appelmoes. Buiten was het ijskoud maar binnen vlogen de lightsabers, TIE Fighters en oneliners over het scherm en ging er een hele wereld voor mij open. Als mijn moeder toen geweten had hoeveel geld ze later nog in Lego, Hasbro, posters, videotapes en uiteindelijk DVD’s zou moeten steken, had ze hoogstwaarschijnlijk nooit VT4 opgezet om samen dit visueel ruimtespektakel van formaat te bekijken.

Meteen een decennium of twee vooruitspoelen — hallo, VHS — en ondergetekende mag een stuk schrijven over diezelfde franchise. Woensdag de 13e kwam Star Wars: The Last Jedi uit, het achtste en nieuwste deel van de reeks. We hadden op voorhand een stuk klaar om alle analfabeten te wapenen voor de film, maar we groeven liefst toch iets verder. Ik sprak mensen aan die nog nooit meer dan een half uur naar één van de negen films keken en liet hen foto’s zien van personages of belangrijke gebeurtenissen uit de films, kwestie van even hun kijk op de zaak te horen. Wat blijkt? Er zijn in de jaren ‘90 heel wat kinderen van die leeftijd zomaar aan de hele saga ontsnapt. En ook: iedere leek denkt dat Darth Vader de ultieme slechterik is. Goeie oude, arme Darth.

Videos by VICE

Niels

Ewoks (“ Niet te verwarren met Wookiees”).

Niels: Oh, ja. Die zien er wel echt goed uit. Ze hebben ook meegedaan aan Harry Potter, volgens mij. Leftovers gebruiken, da’s mooi.

Kwamen die films niet pas later?

Niels: Euh. Al sla je me dood.

Luke Skywalker vs Darth Vader scene

Niels: “Ik ben je oooma”. Dit is die “Luke, i’m not your father” scene toch? Die Nederlanders van Master Movies maakten daar altijd mooie versies van. Met Kapitein Reetveter.

Wie leek je altijd al een leuk personage uit Star Wars?

Niels: Darth Vader natuurlijk, en die grote harige aap, die zo ‘houhouhuhu’ doet. Chewbacca? Ook die R2D2 lijkt me wel een toffe, beetje een ingebouwde koelkast.

Jabba the Hutt

Niels: Dit lijkt mij eerder iets uit La Grande Bouffe. Het zou mij in ieder geval verbazen als deze kerel een van de goeie is.

Bounty hunter Bossk

Niels: Dit ziet er mij eerder een bijrolletje uit. Past meer in Jurassic Park of zo, of ligt dat aan mij?

Thorwald

We beginnen met de klassieker: een foto van Luke Skywalker die te horen krijgt dat Darth Vader zijn vader is.

Thorwald: Dit is een bekende scene, toch? “Steek je hand niet tussen schors en boom” of, “van de hand tot de mond valt de pap op de grond”. Ziet er in ieder geval een heel ingewikkelde computer uit. Die gast rechts is gewoon Yeezy Season.

Is hij ook een Jedi? Of behoort hij tot de Dark Side?

Thorwald: Neil Patrick Harris had toch een standbeeld van een personage uit Star Wars in zijn appartement in How I Met Your Mother?

C3PO

Thorwald: Het lijkt een beetje alsof het licht wel aan is, maar er niemand thuis is. Een robot met een spraakklep omwille van een aandoening aan zijn strottenhoofd of zo? Schone koplampen wel, hoor.

Okay. Wie is volgens jou de ultieme slechterik?

Thorwald: Mike “The Situation” Sorrentino, man.

Peter

Death Star vs the Rebel Alliance

Peter: Dit is duidelijk een aanval. Verder zie ik niets dat ik herken, behalve lasers en zo. Waarschijnlijk zijn het de goeie die schieten, maar misschien ook weer niet. Moeilijk!

Heeft The Force hier iets mee te maken, denk je?

Peter: The Force, dat is die groep van hoge, goeie guys die met Luke rondhangen. Die ken ik.

Jedi’s? Waarom vechten ze eigenlijk allemaal tegen elkaar?

Peter: Mja, waarom vechten mensen überhaupt? Geld, religie, vrouwen.

Millennium Falcon

Peter: Het schip van die kleine kerel die zo belangrijk is. Hoe heet die ook al weer? De hoofdrolspeler.

Luke Skywalker, bedoel je?

Jabba the hutt en chief of staff, Bib Fortuna

Peter: Is die linkse niet van zo’n café-achtig ding? Hij is een slechterik, denk ik. Ik zou wel eens willen weten hoe die twee elkaar zijn tegengekomen.

Die grote alien, dat is Jabba, Jabba The Hutt. Ben je fan van hem?

Peter: Nee, man. Luke is cool, maar die dikkerd hier, hoe heet hij? Die staat mij niet aan.

Kelly & Joël

Millennium Falcon

Joël: Deze ken ik uit That ’70s Show en Stranger Things.

Kelly: Ja! Van Lego toch?

Joël: Nee, van Stranger Things.

Luke Skywalker vs Darth Vader scene

Joël: Dark Vader! “I am your father”.

Kelly: Ik ken deze scene uit Master Movies. Dan roept die ene gast ‘JE OMAA’ en die andere springt naar beneden terwijl hij roept; ‘nee, niet mijn omaaaa’. Hij gaat dan waarschijnlijk dood daarna, niet?

Joël: Nah, dat is toch een van de hoofdrolspelers? Die gaat daarna een zoon krijgen, geloof ik? Kelly: Juist! Toen ik tien of elf was, kwam ineens episode 1 uit. Ik kon echt niet volgen.

Jabba the Hutt

Kelly: Dit doet mij aan een andere film denken. Ben je zeker dat dit uit Star Wars komt?

Joël: Hij lijkt op iemand van de Ninja Turtles, dat monster dat in de buik zit van een andere gast. Niet meteen iemand waar je raad aan wil vragen.

Wie lijkt je het meest coole, en wie het meest irritante personage?

Joël: Die ene duivel is cool. Met zijn rooie kop. Of Yoda.

Kelly: Je had ook zo’n soort dino! Met zo’n lange plaktong?

Komen er veel romances voor in Star Wars?

Kelly: De enige vrouw waar ik van afweet is die ene met haar donuthaar. Maar of ze romances had, geen idee.

Joël: Volgens mij gaat het er allemaal heel braaf aan toe in die films.

Tijd voor trivia. Slaapt Harrison Ford / Han Solo op een bepaald moment met een vrouw, of in een beest?

Kelly: Wat? In een beest? Op zo’n vraag kom je niet als hij niet effectief constant in een beest zou slapen. Waarom doet hij dat? Krijgt hij daar speciale krachten van?

Joel: Hij is gewoon graag Solo.