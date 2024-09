Hier wat gifjes van je toekomstige vrijdagavond in virtual reality

Vorige week waren we op bezoek bij Enversed, het eerste virtual reality-centrum van Nederland (en Europa) in Eindhoven. De opzet ervan is simpel: je kan met wat vrienden een ruimte huren waar je telkens met twee mensen tegelijk in een virtuele wereld stapt, terwijl je maten toekijken hoe je Drake-achtige dansjes doet als je virtuele hamburgers aan het bakken bent – of op je bek gaat omdat je probeert te leunen op een tafel die alleen bestaat in VR.

Er is op dit moment namelijk één groot probleem met virtual reality: het is nog zó duur dat het voor de meeste mensen vrijwel onmogelijk is om samen met vrienden te spelen. Bij Enversed lossen ze dit op door heel veel VR-brillen te hebben en die te verhuren – samen met een ruimte om te spelen en games die ze speciaal ontwikkelen voor multiplayer.

Videos by VICE

Toen wij er vorige week waren was alles nog in aanbouw, dus we besloten om fotograaf Kas van Vliet afgelopen weekend terug te sturen om wat gifjes te schieten van een avondje in virtual reality met zijn vrienden. Misschien is dit wel hoe jouw vrijdagavond er over een paar jaar uitziet:

Tijdens Dutch Design Week heeft Enversed trouwens een expo waar bezoekers virtual en mixed reality actief kunnen ervaren. Ga dus vooral langs als je in de buurt bent. En hier kan je een plekje reserveren om met je vrienden de tijd van je toekomstleven te hebben.