‘Hier wonen mensen’: hoe Oekraïners proberen de oorlog te overleven

In april 2014 escaleerde het gevecht tussen pro-Russische separatisten en de Oekraïense regering in het Donetsbekken, een regio in het oosten van Oekraïne. Bewoners van het gebied schilderden teksten op hun voordeur in de hoop dat het leger hun huis niet zou bombarderen of bezetten.

Nu, zo’n vijf jaar later, zijn de woorden “Hier wonen mensen” nog altijd belangrijk. Veel van de dorpen waar deze huizen staan, zijn inmiddels verlaten. Door het conflict zijn sommige gebieden voor wel negentig procent platgebombardeerd, vooral de dorpjes dicht bij de grens tussen Oekraïne en het door separatisten bezette Donetsbekken. De mensen en families die nog over zijn proberen wanhopig vast te houden aan huis en haard.

Videos by VICE

Fotograaf Albert Lores reisde af naar deze dorpen, om de verhalen vast te leggen van de mensen die er nog steeds wonen, en om te ontdekken hoe het is om constant te worden omringd door oorlog.

Yuri, 56, woont in Pisky. Voor de oorlog was dit een populaire vakantiebestemming voor welgestelden uit Donetsk, maar in de laatste jaren is bijna negentig procent van het dorp verwoest.

Chloor-opslag bij de waterzuiveringsinstallatie van Karlivka. De installatie is binnen het bereik van beschietingen, wat betekent dat de duizenden mensen die in de buurt wonen het risico lopen op chloorgasvergiftiging. Als de opslag beschadigd wordt door een aanval, is iedereen binnen een straal van 200 meter in levensgevaar, en kunnen mensen kilometers verderop de rest van hun leven last krijgen van ademhalingsproblemen.

Er zitten nog zo’n vijftig kinderen op school in Novobakhmutivka, een dorpje met zo’n 160 bewoners, op 10 kilometer van de contactlijn. De diepste put in het dorp ligt vlakbij de school en wordt gebruikt voor drinkwater, maar de pijpleiding is in zo’n slechte staat dat het water het dorp niet kan bereiken.

Vodiane heeft 130 inwoners en ligt op slechts 2 kilometer van de contactlijn. “Hier wonen mensen” staat er te lezen.

Pisky heeft zeven inwoners en ligt op één kilometer van de contactlijn. Hier staat “Hier woont een gezin”.

De chemische fabriek van Avdiivka, een stad met 20.000 inwoners op 5 kilometer van de contactlijn.

Sonya, 88 jaar oud, bij het huis waar ze in 2015 in werd geplaatst nadat haar eigen huis was verwoest. Sonya woont samen met haar gehandicapte zoon in Pisky. Op de deur staat “Hier wonen mensen”.

Een poort in Pisky. Er staat “Hier wonen mensen en Ryabko, de hond”.

De gepensioneerde natuurkundeleraar Volodymyr, 90, voor zijn appartement. In 2015 werd het huis van zijn vriend en collega Maria verwoest tijdens beschietingen. Volodymyr bood haar aan om bij hem in te trekken. Ze wonen samen in Zalizne, een dorpje met 1575 inwoners, op 5 kilometer van de contactlijn.

Victoria, 74, woont op 2 kilometer van de contactlijn. Ze werd geboren in de Karpaten maar bracht het grootste deel van haar leven door in de Donetsk-regio. In 2015 trof een bom haar huis, maar ontplofte niet. Ze heeft de bom met een touw aan haar auto vastgebonden en uit huis gesleept. “Ik had ook het leger kunnen bellen, maar die zouden hetzelfde hebben gedaan. Ik ben oud en ik wilde niet dat jonge soldaten hun leven zouden riskeren voor mij.”

Nastya (links), 12, speelt met haar jonge nichtje dat op visite is. Nastya verloor allebei haar ouders toen ze getroffen werden door een bom. Ze kwamen net terug van boodschappen doen. Nastya’s vader redde haar door haar lichaam te beschermen met het zijne. Hij stierf ter plekke. Artsen probeerden haar moeder te redden, maar tevergeefs. Nu zorgt Nastya’s oma voor haar. Het duurde twee jaar om de benodigde documenten te verzamelen, waarmee ze kon aantonen dat ze daartoe in staat was. Nastya en nog een ander jongetje zijn de enige kinderen in het dorpje Pervomayskoe, 3 kilometer van het conflict.

Vodiane heeft ongeveer 130 inwoners en ligt op 2 kilometer van de contactlijn. De inscriptie luidt, “Hier leven vreedzame mensen”.

Pauze op de middelbare school van Novobakhmutivka.