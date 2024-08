Hier zie je hoe ‘Black Mirror: Bandersnatch’ is gemaakt

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties: http://bit.ly/vicenieuwsbrief



Videos by VICE

Het is al ingewikkeld om Bandersnatch als kijker helemaal te begrijpen. Stel je voor hoe het was om het te maken. Vreselijk moeilijk, dat blijkt wel uit de twee behind-the-scenesvideo’s, die Netflix gister uitbracht. Het lijkt daarin wel alsof Black Mirror-mastermind Charlie Brooker tijdens het maken van deze film net zo betoeterd is als hoofdpersoon Stefan.

Volgens vice-president van Netflix Todd Yellin, kwam de streamingdienst met het idee om Brooker te benaderen voor een interactieve Black Mirror-film. “We hebben een paar interactieve kinderfilms geprobeerd te maken,” zegt Yellin. “Maar het was tijd om onze mouwen op te stropen en iets groters te gaan doen. We stelden onszelf de vraag hoe het zou zijn als we zoiets voor volwassenen zouden maken.”

In eerste instantie bedankte Brooker, maar later kwam hij met een idee waardoor het interactieve concept wél zou kunnen werken. “Toen ik erover na ging denken bedacht ik me dat dit iets nieuws zou zijn. Ik wist dat ik op een gegeven moment een soort routeschema, of flowchart moest gaan schrijven,” zegt Brooker. “Een paar maanden later was die flowchart exponentieel toegenomen en waren er vreselijk veel opties.”

“Charlie raakte gefixeerd op het vlindereffect,” zegt Yellin. “Stel je voor wat er gebeurt als je dit kleine dingetje hier verandert. Maar als je dit kleine dingetje verandert, moet je nagaan wat er dan hier verandert! Om helemaal te begrijpen hoe alles in elkaar zou passen, moesten we compleet nieuwe tools ontwikkelen.”

De acteurs, regisseurs en editors van Bandersnatch worden in de video’s geïnterviewd en eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde: het was fucking moeilijk om dit te maken. Toch is het ze gelukt en hopen ze dat dit de eerste in een lange lijst van interactieve Netflix-films is.

Bekijk hierboven de behind-the-scenesvideo’s en kijk daarna nog een keertje Bandersnatch. Er zijn genoeg eindes die je nog niet hebt gezien.