Architect onthult definitieve plannen voor de ‘Eiffeltoren van New York’

Het wordt al de ‘Eiffeltoren van New York‘ genoemd, het 45 meter hoge, bijenkorfachtige bouwwerk dat op de Hudson Yards zal komen. Gisteren onthulde de beroemde Britse architect Thomas Heatherwick de defintieve conceptfoto’s voor het ontwerp, samen met de (werk)titel voor het gebouw: Vessel. Het laat een honingraatstructuur van glas, staal en koper zien, die 15 meter in diameter aan de grond en 45 meter aan de top meet. Aan de binnenkant bevindt zich een duizelingwekkend doolhof van bijna 2.500 treden die via 154 trappen en 80 overlopen omhoog leiden. Het is mogelijk om binnenin deze “Stairway to Nowhere” meer dan anderhalve kilometer te lopen zonder tweemaal dezelfde tree te passeren.

Vanity Fair noemt Vessel “Het meest ambitieuze vastgoedproject in Manhattan.” Toch is het voorstel ook controversieel, onder meer omdat het een kostenplaatje van 200 miljoen dollar nu al twee keer zo groot is als de oorspronkelijk beraamde 75 miljoen dollar, en dat nog voor de eerste steen is gelegd.

Het aanzicht vanaf het publieke plein en park op 33rd St.

“Mijn studio kreeg de opdracht om het stralende middelpunt te ontwerpen voor een ongewoon nieuw stuk grond in New York. In een stad vol in het oog springende gebouwen was onze eerste gedachte dat het juist niet iets moest zijn om alleen maar naar te kijken. In plaats daarvan wilden we iets maken dat iedereen kon gebruiken, aan kon raken en een band mee op kon bouwen,” vertelde Heatherwick tijdens een persconferentie op woensdag. “Geïnspireerd op foto’s van oude Indische trappenconstructies, opgebouwd uit een stelsel van honderden trappen die in de grond verdwijnen, kwamen we op het idee om trappen als bouwelementen te gebruiken.”

Heatherwick is onder andere bekend om zijn oprolbare brug in Londen en zijn ontwerp voor de fakkel voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Ook werkt hij samen met architect Bjarke Ingels om de nieuwe campus van Google in Mountain View, California te ontwerpen. Ook in New York krijgt hij steeds meer voet aan de grond. Zo zal hij de David Geffen Hall, onderkomen van het New York Filharmonisch Orkest, een makeover geven, en heeft hij eerder deze maand groen licht gekregen om een ‘zwevend stadspark‘ te ontwerpen nabij Pier 55. Vessel moet in de herfst van 2018 klaar zijn.

De bovenste verdieping van de Vessel

