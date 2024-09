High Society: Ecstasy in Engeland

Britten zijn grootverbruikers als het gaat om mdma. Volgens de Global Drugs Survey gebruiken zij per keer meer mdma dan alle andere landen ter wereld — gemiddeld 420 milligram per sessie. Ter vergelijking: Nederlanders gebruiken rond de 240 milligram per avondje doortrekken.

Mdma is de laatste tijd veel in het Britse nieuws geweest, nadat het aantal sterfgevallen gerelateerd aan ecstasy vorig jaar een nieuw hoogtepunt bereikte. Sommigen vinden dat de schuld ligt bij de fabrikanten en dealers, die supersterke pillen verkopen waar ook allerlei andere stoffen in zitten. Anderen wijzen naar de overheid, die er niet in slaagt om de toevoer van ecstasy te stoppen en weigert om de schade beperkende strategieën te adopteren die hebben gewerkt in Europa. Natuurlijk is het ook mogelijk dat het probleem bij de Britse drugsgebruikers zelf ligt, die lijken te denken dat méér altijd beter is.

In de eerste aflevering van High Society, onze nieuwe serie over drugs in Engeland, proberen we erachter te komen waarom het aantal drugsdoden in het land toeneemt, en wat de regering en gebruikers daartegen kunnen doen.