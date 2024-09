High Society: Waarom is wiet nog steeds illegaal in Engeland?

Cannabis is de favoriete drug van het Verenigd Koninkrijk. Naar schatting een half miljoen mensen gebruiken het voor medicinale doeleinden, en nog veel meer gewoon om stoned te worden. In de afgelopen tien jaar hebben veel andere landen stappen ondernomen om het kweken en roken van wiet te decriminaliseren of zelfs volledig te legaliseren. Toen meer dan 200 duizend mensen vorig jaar een petitie tekenden die de Britse regering opriep om de productie, verkoop en het gebruik van wiet legaal te maken, antwoordde de politiek met een keiharde ‘nee’. Maar in zekere zin gebeurt de decriminalisatie via de achterdeur, nu veel Britse politiemachten ervoor kiezen om het handhaven van cannabis geen prioriteit meer te maken.

In deze aflevering van High Society onderzoeken we hoe die aanpak de wietcultuur in het Verenigd Koninkrijk vormt, en ontmoeten we kwekers, medische gebruikers, politici, en een paar dieven in Birmingham die een nieuwe manier hebben gevonden om geld te verdienen aan de wiethandel in het land.