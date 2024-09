Hilarische filmpjes van indrukwekkend normale momenten

Comebolsas is een instagramaccount dat je nu moet volgen want het is fantastisch. Het is van Jeanne Roos, die fotografie studeert en vrijwel de hele dag is afgeleid, omdat ze bij alles wat ze doet vooral bezig is met het observeren van mensen om haar heen.

Op de een of andere manier ziet ze feilloos aankomen wanneer er een kleine gebeurtenis gaat plaatsvinden, en dat is het moment waarop ze begint te filmen. Het resultaat is een verzameling straatfotografie-achtige filmpjes, van situaties die zo buitensporig normaal zijn dat je soms je telefoon onder hoest van plezier.

