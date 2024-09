Het nieuwe album van indierockband Hinds heet Leave Me Alone en helpt je uit je winterdepressie

Ben je ook sinds kort weer aan het werk? Baal je ervan dat je telkens meer dan een uur nodig hebt om op kantoor een beetje op stoom te komen? En ben je in dat uur ook vooral bezig om Twitter te checken om te zien of de line-ups van de komende zomerfestivals al online staan? We kunnen je helaas geen lekkerder weer of meer daglicht opsturen, maar je kunt nu wel luisteren naar het nieuwe album Leave Me Alone van Hinds. Ook al zit je dan te werken achter je computer, door de nieuwe nummers van de Madrileense meisjes voel je plezier en positiviteit zo je oren instromen – je waant je in een indie-oase van vreugde.