Hinds speelt met vuur in de nieuwe video voor ‘Warts’

Ik denk niet dat Hinds ervan uitging dat debuutalbum Leave Me Alone vol lo-fi gitaarpop zo’n succes zou worden, maar dat werd het en sinds dat succes worden we ook nog eens gevoerd met glinsterende, cool-as-hell video’s. Het zijn niet het type clips dat je direct bij Hinds verwacht, maar het werkt en dat komt vooral omdat het kwartet uit Madrid alles wat glanst en perfect lijkt een beetje doffig maakt, of zelfs weet te verpulveren. In de video voor Easy wordt aan al het kleur ook wat bloed, ingewanden en spaghetti toegevoegd. We zijn nog geen maand verder of de band komt met een nieuwe clip voor Warts. Dit keer ligt er niets te rotten, maar gaat het er wel vrij geweldadig aan toe. De woede van jaloezie is fantastisch in beeld gebracht.