Hiphop liet zich van zijn beste kant zien op Noorderslag

Het mag geen verrassing meer zijn dat er ongelofelijk veel hiphop te zien was op Noorderslag 2017. Nooit werd meer duidelijk dat er één genre is in Nederland dat ongelofelijk overheerst. De enorme streams spreken normaal gesproken voor zich, maar er is dit jaar verder gekeken door de organisatie. Natuurlijk stond Broederliefde prominent geprogrammeerd in de grootste zaal, maar er was oog voor het grotere plaatje. Ook jongens zonder de enorme online populariteit werden geboekt, en juist de verschillen tussen acts als Jonna Fraser en SMIB en Yung Internet hebben van Noorderslag 2017 een enorm belangrijk moment gemaakt voor hiphop in Nederland.



