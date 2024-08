Hiphopfestival Fire Is Gold maakt eerste namen bekend

De zomer is net wat beter geworden. Behalve winst op het WK Voetbal en een dikke hittegolf, tellen we nu ook af naar het vetste hiphopfeestje van het jaar. Fire Is Gold keert namelijk terug en het wordt wederom de Belgische hoogmis van all things urban.

Eerlijk is eerlijk, we zijn niet helemaal neutraal in ons enthousiasme. VICE host dit jaar dan ook de mainstage. En we zijn best trots op wie daar allemaal het feestje komt maken. Oordeel zelf over onze line-up: iconen als Cabellero & Jean Jass, de Nederlandse helden Jacin Trill en Sevn Alias, maar ook de Britse majesteit Stefflon Don.

We spreken dus op 23 juni af in De Drie Fonteinen in Vilvoorde. Nu zijn parken sowieso chille plekken, maar die zaterdag zal het er nog net iets chiller zijn. Als je daar nog wat harder van overtuigd wil worden, check dan de nagelnieuwe affiche van Fire Is Gold hieronder. Wij gaan alvast een extra portie swagger inslaan.

Tickets koop je alvast op de website van Fire Is Gold. Mocht je er niet bij kunnen zijn, geen zorgen: VICE doet tijdens het festival uitgebreid verslag.

