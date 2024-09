Onalledaagse foto’s van alledaagse dingen

Ik woonde dertien jaar lang in Brooklyn in New York, waar ik het probeerde te maken als kunstenaar en fotograaf. Ik heb al deze foto’s geschoten in de verschillende appartementen waar ik door de jaren heen woonde – ik ben twaalf keer verhuisd in de afgelopen vijftien jaar. Het was nooit mijn bedoeling dat de foto’s autobiografisch zouden zijn, maar ongewild werden ze toch een soort dagboek. Ik voel me evenveel aangetrokken tot fotografie als tot beeldhouwkunst. Alle foto’s zijn geschoten met 4×5-film. Ik hou gewoon van het ritueel en de beperkingen van grootformaatfotografie.

Mauricio Alejo is een fotograaf die woont en werkt in New York en Mexico-Stad. Hij heeft gefotografeerd voor Wired Magazine, the New Yorker, Wallpaper, en meer.

Dit artikel verscheen eerder in de Amerikaanse editie van ons magazine.