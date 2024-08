Hoe 2050 eruit zal zien, door kinderogen

De opwarming van de aarde, artificiële intelligentie en een groeiende ongelijkheid zijn enkele dingen die bij me opkomen als ik denk aan de toekomst. Niet echt optimistisch, dus. Toch is het geen automatisme van mijn generatie om zo te denken. Elke mens die kan denken is in staat tot dezelfde conclusies te komen. Als jij denkt dat alle kinderen hun tijd verdoen op de gsm van hun ouders terwijl ze ervan dromen om een Youtuber te worden, dan heb je het helemaal fout. Misschien ben je al een beetje een boomer aan het worden – en diezelfde kinderen zullen jou beschuldigen van dezelfde dingen die wij nu doen bij onze oudere generatie, in een paar jaar, zoals de massaconsumptie van kleren bij Shein of boeken van Amazon. Terwijl je heel goed weet dat het enkel bijdraagt aan ons trieste lot.

Nee, kinderen staan met beide voeten op de grond en weten meer van de toekomst dan je zou denken. Dat bleek ook zo uit de gesprekken die ik had met enkele kinderen tussen de 8 en 11 jaar. Ergens tussen vervuiling, immobiliën, bloedworst en zwevende cola vinden we hun visie op de toekomst. De kleine rakkers die influencer willen worden spreken we wel op een andere dag.

Louis (11)

VICE: Hoe ziet de toekomst eruit volgens jou?

Louis: Ik denk dat er vliegende auto’s en robots zullen zijn.

We zitten in het bos, zal de natuur er altijd zo uitzien?

Nee, alles zal van metaal en zo zijn.

Ook de kleren van metaal dan?

Nee, die zijn van hout gemaakt.

Elodie (8)

VICE: Hoe zal de wereld eruitzien als je 30 bent?

Elodie: De bomen gaan een beetje groter zijn.

Ah echt? En waarom?

Wel, omdat het een beetje anders zal zijn. En motors gaan nog maar een wiel hebben in plaats van twee.

En hoe gaan de bomen groeien?

Die groeien door het water in de grond.

Wat wil je doen als je ouder bent? Wil je werken met de bomen?

Nee, ik ga bakker worden.

En zal het brood van de toekomst zijn zoals nu?

Nee, het gaat anders zijn, het brood zal even groot zijn als mijn vriendinnetje.

Oh wow, dat is een groot brood. Dus alles gaat groter zijn dan?

Nee, maar het gaat meer voelen als de toekomst. En de moto’s gaan geen wielen hebben.

Zou je graag met een motor rijden?

Ja, ik zou wel willen, maar ik denk dat dat meer voor jongens is.

Sofia (10)

VICE: Het is 2023. Hoe ziet de toekomst eruit, denk je?

Sofia: Hopelijk een betere dag.

Beter op welke manier?

Dat er minder vervuiling is, en meer gerecycled wordt.

Denk je dat er nieuwe technieken gaan zijn zodat we minder vervuilen?

Ja.

Gaat de school ook veranderen?

Dat denk ik niet. Het is niet dat het erger wordt, maar er zijn scholen waar ze tablets enzo gebruiken.

Zou je dat niet leuk vinden?

Nee, ik heb liever schriften. Tablets zijn slecht voor je ogen.

Leonardo (10)

VICE: Hoe denk je dat je leven eruitziet als je 30 bent? Dat is nog heel lang!

Leonardo: Ja, normaal.

Normaal, is dat goed of slecht?

Dat hangt ervan af of alles goed verloopt. Ik ben een beetje pessimistisch over het leven…

Wat denk je dat er fout kan gaan?

Dus ik heb gehoord dat als we de aarde niet redden binnen een aantal jaar, dat het te laat is. Dus als ik 30 ben, ga ik niet meer leven, denk ik.

Je bent een hotdog aan het eten, denk je dat er nog hotdogs zullen zijn?

Ik denk het wel, maar dan veggie.

Gaat alles veggie zijn?

Ik denk van wel.

En zou je dat leuk vinden? Want je bent nu een worst aan het eten…

Ik weet het, maar ik moet vlees eten omdat ik niet genoeg ijzer heb.

Ah zo, en als je veggie wordt en je hebt ijzer nodig, wat doe je dan?

Dan neem ik medicatie.

Quentin (9)

VICE: Hoe ziet de wereld eruit in 2050?

Quentin: Uh, het zal veranderen.

Denk je dat het beter of slechter zal zijn?

Dat weet ik niet.

Welke verandering wil jij zien?

Ik wil dat het beter wordt! Dat we geen plastic in de zee gooien.

Oké, geen plastic in de zee. En ga jij iets doen om dat te stoppen?

Ja! Ik wil dierenarts worden en zorgen voor dieren.

Adam (8) en Camille (10)

VICE: Hoe ziet de wereld eruit in de toekomst? Over 50 jaar bijvoorbeeld?

Camille: Alles gaat technologischer zijn.

En welke soort technologie zal er dan zijn?

Adam: Ik weet het niet.

Zou je willen dat er iets wordt uitgevonden?

Adam: Uhm, er zijn al elektrische fietsen, maar het zou leuk zijn om vliegende fietsen te hebben.

En denk je dat dat mogelijk zal zijn?

Adam: Ja hoor, en er gaan soort van kleine bruggetjes zijn die de zwaartekracht weghalen en daardoor gaat alles kunnen zweven.

Ah op die manier.

Adam: Ja, oh en vliegende skateboards.

En wil je wetenschappen doen om die vliegende skateboards te bouwen?

Camille: Nee.

Wat zou je later willen doen?

Adam: Uhm, misschien niet bij de MIVB werken want, als we al die dingen hebben, dan is het gedaan. De auto’s gaan androids zijn.

Ah zo, denk je dat het beter of slechter gaat zijn?

Adam: Beter! Beter, want misschien gaat er minder vervuiling zijn en dan leeft de aarde langer.

Camille: Ik denk dat er ook sommige dingen slechter gaan zijn. Het platteland gaat geen platteland meer zijn.

Oei, geen platteland meer? Nergens?

Camille: Tjah, misschien in andere landen.

Adam: Wat ik leuk zou vinden is om de gebouwen plat te gooien en veel planten terug laten groeien, en in de natuur gaan wonen waar we grotten en zo hebben gebouwd.

Camille: Ik wil graag huizen waar het dak een tuin is en dat je op je terras omringd wordt door planten.

Milla (10)

VICE: Je bent nu 10, stel je voor dat je 30 bent. Je wordt wakker, hoe ziet de wereld eruit?

Milla: Dat hangt ervan af.

Van wat hangt het af?

Het hangt af van de opwarming van de aarde.

Hoe gaat dat het leven veranderen?

Wel, het gaat veel warmer zijn, meer vervuild, en er gaan minder diersoorten zijn.

En welke kleren doe je dan aan als het heel warm is?

Uhm, een shortje en een kort topje.



En de huizen, gaan die er anders uitzien?

Ja. Die gaan kleiner zijn want er gaan meer mensen zijn. En duurder ook.

Pavel (8), Martin (8), Vassili (9) en Mathis (9)

VICE: Hoe ziet 2050 eruit?

Pavel: Er gaan vliegende auto’s zijn.

Vasili: Er gaan gebouwen zijn met veel elektriciteit.

Pavel: Ik denk dat er een garage gaat zijn die vanzelf open gaat.

En ga je een auto hebben?

Vasily: Ja!

Pavel: Ik ga een vliegende auto hebben die supersnel gaat!

En denk je dat er andere dingen gaan zijn naast de vliegende auto’s?

Mathis: Geld. 1 euro gaat 1000 euro zijn.

Pavel: En er gaan vliegende moto’s zijn.

Alles gaat vliegen eigenlijk?

Iedereen: Ja!

Je hebt een blikje cola vast, zal die ook vliegen?

Mathis: Ja, ik ga die in de lucht naast me kunnen zetten.

Dat is handig! Je gaat niets meer moeten dragen. En wat wil je later doen?

Martin: Ruimteschepen bouwen!

Pavel: Ik ook, een vliegende sch.. sch.. schotel bouwen.

Jeanne (9)

VICE: We zijn nu 2023. Hoe ziet de wereld eruit in 2050, denk je?

Jeanne: Ik hoop dat auto’s minder vervuilend zijn.

Denk je dat er nieuwe auto’s gaan zijn die niet meer vervuilen?

Ja. Ik heb iets gezien in wetenschappen, het was iets dat kleine bubbels maakte en dat geen licht nodig had, zoals zonnepanelen bijvoorbeeld.

Oké, en denk je dat de huizen zullen blijven zoals ze nu zijn?

Uhm, ik hoop dat we minder steden maken en dat we een beetje meer in het bos wonen, en dat er huizen in de bomen zitten.

Krijg je stress van de vervuiling?

Ja.

Waar ben je dan bang van?

Uhm, ja, dat … dat iedereen sterft in de toekomst.

Geef je om het milieu?

Ja.



Hoe draag je er zorg voor?

Uhm, wij hebben geen auto. Ik ben bang dat auto’s dieren omver rijden. En ook, ik denk dat het niet heel logisch is wanneer mensen zeggen dat ze niet vervuilen terwijl ze in hun auto zitten wanneer ze dat zeggen.

Camille (8)

VICE: Hoe ziet de wereld er in 2050, denk je?

Camille: Vervuild!

En hoe zit dat dan?

Hier en daar oorlog, en helemaal niet proper.

Met overal vuilnis dan?

Nee, want de scouts gaan er ook zijn!

Oh, en de scouts gaan alle vuilnis opruimen?

Ja, die gaan de planeet helpen.

Lea (8)

VICE: Hoe denk je dat de toekomst eruitziet?

Lea: Oh, dat weet ik niet.

Je hebt wat centjes in je hand, denk je dat geld anders zal zijn in 2050?

Nee.

Denk je dat je veel geld gaat hebben?

Ja!

En wat ga je doen met al dat geld?

Ik ga veel calorieën kopen!

Wat eet je graag?

Alles! Behalve bloedworst.

