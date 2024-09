Hoe acteur Idris Elba professioneel kickbokser probeert te worden

“Ik denk dat dat bij mij hoorde, bij het zijn van een man. Een confrontatie met een andere man is de ultieme test. Trek je je terug, of ga je de strijd aan met de angst? Eerlijk gezegd zou ik niet weten wat ik zou doen.”

De introductie is perfect voor het uur dat volgt. Ja, natuurlijk proef je de nadruk op mannelijkheid, zoals je kan verwachten van een programma op een grote zender, waarin een filmster opeens volle bak gaat trainen om professioneel vechtsporter te worden. Maar de manier waarop zijn fascinatie met vechten wordt geframed is onverwachts en verfrissend. Elba vraagt zich niet af of hij het gevecht kan winnen. Hij vraagt zich af of hij überhaupt kan vechten.

Die vraag heeft niet alleen te maken met zelfvertrouwen. De Elba die we in Fighter zien, is zich bewust van zijn talent en charmes. Je moet ook wel sterk in je schoenen staan, om jezelf zo open en kwetsbaar op te stellen in een documentaireserie waarin je gegarandeerd klappen krijgt.

Elba heeft een eigen kijk op geweld. Hij vertelt gefascineerd over het psychologische en fysieke van confrontaties uit zijn jeugd, zoals een racistische ruzie op de speelplaats of kickbokswedstrijdjes toen hij begin twintig was. Elba stapt niet op zijn 43ste voor enkel wat spanning, roem en aandacht de ring in voor een gevecht tegen een professionele vechter. Hij is immers beroemd genoeg.

“Iedereen denkt dat hij hard is,” vertelt hij verder. “Maar wat doe je als het erop aankomt? Hoe reageer je dan? Heb je dan de lichamelijke sterkte en de mentale kracht om jezelf te beschermen? Vecht je of vlucht je?”

De wil van Elba om te vechten wordt niet geromantiseerd of gehyped in de film. Iedereen in zijn omgeving is pijnlijk eerlijk over zijn potentie en de absurde move die hij maakt. Zijn moeder is even verbaasd als bang. Warren Barren, vriend van Elba en voormalig kickbokskampioen, vindt het een verschrikkelijk idee en legt hem constant uit hoeveel obstakels hij onderweg tegen zal komen. Coach Kieran Keddle had in het begin ook totaal geen zin in het project. K-1-legende Masato raadde Elba de switch ook af en zei dat hij beter zijn mooie acteursgezichtje kon beschermen.

De manier waarop Elba dit soort mensen weet te overtuigen van zijn missie is mooi om te zien, en niet voorspelbaar. Tijdens zijn eerste sparringssessies, een zware blessure, kickbokstraining, karateles en meditaties in Japan is niemand onder de indruk van zijn capaciteiten. De meesten zijn niet eens onder de indruk van zijn vooruitgang in de trainingen. Maar wat zijn instructeurs en anderen overtuigt, is zijn werkethos.

Toen Discovery afgelopen zomer aankondigde deze documentaireserie over Elba te maken, reageerde de vechtsportwereld vrij sceptisch. Logisch ook. Op papier klinkt “Idris Elba probeer binnen een jaar professioneel vechter te worden” als tijdverdrijf voor een verwende filmster met te veel geld en mogelijkheden. Maar het resultaat zou de meeste van die critici de mond snoeren.

Dit is geen programma over een casanova van middelbare leeftijd die zijn droom mag uitleven door zogenaamd profvechter te worden. Dit is een programma over wat het betekent om een vechter te zijn. Het is een zoektocht naar het antwoord op die vraag, in het brute proces dat je moet doorstaan om jezelf een vechter te kunnen noemen.

