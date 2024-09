Hoe Adidas en Puma een Duits dorp in tweeën splitsten

De taxichauffeur vroeg zich af of ik me niet versprak. “Adidas?”, vroeg hij met een toon alsof ik gek was. Hij verwachtte dat ik Puma zou zeggen. Het andere internationale sportkledingmerk dat gevestigd is in het Beierse Herzogenaurach.



Het 24.000 inwoners tellende ‘Herzo’ is een legendarische plek in de sportwereld. De Dassler-broers komen hier vandaan. Adi en Rudolf begonnen een schoenenbedrijf in de jaren twintig. Toen ze ruzie kregen, werd hun bedrijf in tweeën gesplitst. De rivier die midden door de stad stroomt, scheidde hun wegen. Het resultaat van de familieruzie was zichtbaar op de Olympische spelen, voetbalvelden, basketbalvelden en de straten van hun woonplaats.

De broers. Foto via

De rivaliteit was op een gegeven moment zo groot dat je de rivier niet overstak als je voor één van beide bedrijven werkte. Beide kanten hadden hun eigen bakker, kroegen en sportploegen. Voordat de familievete losbrak, was er juist een goede samenwerking. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog kwam Duitsland in een economische depressie. Dit zorgde voor een hoop werkloosheid en hyperinflatie. Dit speelde de Dassler-broers in de kaart. Ze vochten mee in de oorlog en toen ze terugkwamen, zagen ze dat er niemand meer in de stomerij van hun moeder kwam. Die lege stomerij was de geboorteplek van wat uiteindelijk Adidas werd.



Videos by VICE

Lees verder op VICE Sports.