Hoe alle afgestudeerden hun eerste sollicitatie om zeep gaan helpen

Je denkt misschien dat de nieuwste lading arbeidskrachten van dit seizoen – welkom in de echte wereld, afgestudeerden! – dankzij hun jarenlange studie met kop en schouders boven de meute uitsteekt door hun unieke, net aangeleerde vaardigheden. En hee, misschien is dat ook wel zo. Maar dat zullen we nooit weten, als het ze niet lukt om door de eerste keuring heen komen.

“Zo’n eerste sollicitatiegesprek gaat je je kwaliteit van leven bepalen,” zegt Michael Neece, CEO van Interview Mastery. “En de meeste mensen bereiden het niet goed voor.”

Het is een zenuwslopende ervaring: de persoon aan de andere kant van de tafel bepaalt of jij het geld waard bent dat zij je te bieden hebben. En die zenuwen kunnen rare dingen met je doen.

HR-managers die we vragen naar hun ergste gesprekken vertellen over sollicitanten die over hun eigen schoenen heen kotsen, of hun zweetvoorhoofd zo neurotisch afvegen met goedkope tissues, dat hun hele gezicht eruitziet als het broodkruimelspoor van Hans en Grietje. “Eén sollicitant vond het halverwege het gesprek wel tijd voor een happy hour-momentje, haalde een flacon uit zijn zak en nam een shot whisky,” zegt Neece.

Dat je op deze manier een sollicitatiegesprek verneukt, begrijpen we allemaal. Wat we jou echter veel meer gunnen – of je nou net student-af bent of al langer werkt – is dat je jouw CV subtiel en trefzeker weghoudt van die gevreesde “Bedankt voor je interesse”-afdankstapel.

Fout 1: de basisvragen niet voorbereiden

Caroline Ceniza-Levine, carrièrecoach bij SixFigureStart herinnert zich een kandidaat voor een functie als fondsenwerver bij een non-profit, waarbij het gesprek perfect verliep. Totdat ze haar vroegen naar haar grootste prestatie tot nu toe. De kandidaat kwam daarop met een verhaal over iets wat ze tijdens haar eerste baan erg goed had gedaan, toen ze net van school kwam.

“Als je zo’n soort antwoord geeft, gaan er verschillende dingen mis,” zegt Ceniza-Levine. Je wil niet dat je grootste prestatie zo ver in het verleden ligt, en daarbij had haar eerste baan niks te maken met fondsenwerving. Door te zeggen dat ze vooral iets heeft bereikt bij een of ander baantje in een totaal irrelevante functie, lijkt haar waarde als werknemer te dalen. En ze wekt zo de indruk dat ze niet veel interesse heeft in dit vakgebied.

Ceniza-Levine wil ook meegeven dat het niet alleen om het sollicitatiegesprek zelf gaat. Ze vertelt over een investeringsadviseur bij wie het gesprek ook geweldig verliep, maar wiens e-mails tijdens het contact barstten van de spelling- en grammaticafouten. “Dat haalde zijn professionele uitstraling naar beneden.”

Fout 2: zelf geen vragen stellen

Hoe veruit de meeste sollicitanten het weten te verneuken? Door zelf geen vragen te stellen aan hun potentiële toekomstige werknemer.

Neece vertelt over wat hij de “jaarverslag-techniek” noemt. “Op het moment dat zij zeggen ‘Heb jij nog vragen?’ kan jij beginnen met ‘Nou, ik zat jullie financiële jaarverslag te lezen, en ik vroeg me af hoe jullie het risico beperken op dit en dat – enzovoort,’ zegt Neece. “Dan denkt die interviewer ‘Holy shit, ik weet niet eens waar in het verslag dat staat!’ en zo heb jij je in vijf minuten onderscheiden van de rest.

Neece raadt ook aan om met een simpele hack het interview om te draaien van een soort verhoor naar het tweezijdige gesprek dat het moet zijn. “Nadat je de vragen van de interviewer hebt beantwoord, stel je nog een kleine vraag, zoals ‘Geeft dit je een helder beeld?’ of ‘Heb ik het zo duidelijk uitgelegd?’ Dat is alles. De interviewer geeft dan weer een antwoord op jouw vraag, en zo heb je een gebalanceerd gesprek op gang gekregen.”

Fout 3: niet de onderste steen boven krijgen

Een laatste tip: zorg ervoor dat je na afloop van het gesprek geen belangrijke informatie mist. Zoek tot in detail uit wat de functie precies inhoudt.

“De eerste dag, de eerste week, de eerste maand: hoe zien die er precies uit? Wat krijg je allemaal te doen?” vraagt Nick Corcodilos, een professionele recruiter en de man achter de site Ask The Headhunter, alle sollicitanten die na hun sollicitatie bij hem terugkomen om verslag te doen. Als ze geen goed idee hebben van de specifieke werkzaamheden, dan weet Corcodilos dat ze het gesprek hebben verpest. “De meeste mensen kunnen je niks vertellen over de functie, omdat ze er niet naar hebben gevraagd. En de manager gaat hen ook niks vertellen,” zegt Corcodilos.

Dus: ga het gesprek in met het doel om elk detail over je toekomstige baan los te peuteren. Als je daar na afloop alles over weet: gefeliciteerd, dan heb je het niet verneukt! Zo niet, dan kun je misschien naar antwoorden zoeken in de flacon whisky die nog in je zak zit verstopt.

