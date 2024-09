Hoe Atalanta Bergamo de Serie A op zijn kop zet

Italiaanse voetbaldwergen verdwijnen net zo snel als ze weer verschijnen. Denk aan Frosinone, Carpi en Cesena. AS Roma eindigt altijd voor Lazio, Fiorentina doet het al tijden redelijk en Napoli presteert jarenlang uitstekend. En toch wordt Juventus altijd kampioen, terwijl je de voormalige Milanese grootmachten ergens in de middenmoot terugvindt. Op de zesde plek van Sassuolo van vorig seizoen na, zijn grote verrassingen zeldzaam. Misschien verbaas je je nog even over de bodemloze put waar de toeschouwersaantallen in zijn gevallen, maar dat was het dan ook wel.

Gelukkig doorbreekt Atalanta Bergamo dit jaar de eentonigheid van de Serie A. Ze staan op een verrassende vijfde plaats en doen het beter dan Fiorentina, Inter en AC Milan. Een vrolijke bende jonge jongens die enthousiast over het veld stuitert, een voormalig jeugdtrainer van Juve, en vooral een filosofie die in strijd is met het traditionele Italiaanse beleid zorgen samen voor een succesformule die Atalanta tot grote hoogte laat stijgen.



Ze hadden een zwakke start, maar toch speelt Atalanta Bergamo nu bovenin de competitie mee. Er werd stiekem al gedroomd van een Leicester-scenario, maar met name AS Roma en Juventus zijn dit seizoen toch te sterk. Jammer, maar de eerste Europese deelname sinds 27 jaar lonkt nu voor de Noord-Italiaanse club.

De meest voor de hand liggende verklaring is dat het team een mengelmoes is. Ze hebben een aantal spelers van grote klasse in de selectie. De van Juventus gehuurde Leonardo Spinazzola (24) en aanvaller Andrea Petagna (21) maakten zelfs zoveel indruk dat ze sinds kort Italiaans international zijn. Maar vooral Alejandro Gomez, de topscorer van het team, is onmisbaar voor Atalanta Bergamo. De 29-jarige Argentijn is dit seizoen al goed voor veertien goals en negen assists. Hij bewees in de thuiswedstrijd tegen Bologna opnieuw zijn klasse toen hij met een geniale pass Andrea Conti bediende.

Verder is Mattia Caldara een speler die de het succes van club op zijn naam mag schrijven. Hij is een rots in de branding ivoor Atalanta, maar wist ook nog zeven doelpunten te maken. Best indrukwekkend voor een verdediger. Het is dus niet zo gek dat Caldara inmiddels door Juventus is gecontracteerd, maar hij speelt gelukkig nog tot de zomer van 2018 in Bergamo.

De fans waren nog uitzinniger na de sensationele 0-2 overwinning bij Napoli. Beide doelpunten werden gemaakt door Caldara en hij maakte een filmpje van de spelersbus die bij terugkomst in Bergamo werd verwelkomd door duizenden uitzinnige supporters.

Caldara's video of Atalanta fans welcoming the team upon their arrival in Bergamo after beating Napoli at the San Paolo with 10-men. Top. pic.twitter.com/AcTCYuSzh4 — Tarek Khatib (@ADP1113) February 26, 2017

Voor het Italiaanse voetbal is het te hopen dat Atalanta wordt beloond voor hun moed om te kiezen voor de Italiaanse jeugd en dat het zich plaatst voor de Europa League. En hopelijk zullen er dan meer Serie A-clubs in hun voetsporen treden.



