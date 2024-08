Hoe Belgische skatetalenten hun middelbare school combineren met skaten

VICE duikt volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — ontdek het allemaal in de VICE Student Guide.

Pro skaters beginnen niet pas te skaten op hun twintigste. Hun liefde voor een houten plank met wieltjes eronder begon veel vroeger. Op één of andere manier werden ze er op jonge leeftijd door aangetrokken en waren ze daarna niet meer te stoppen. Uiteindelijk besloten ze dat geen enkele andere carrière hen gelukkiger zou kunnen maken en deden ze er alles aan om een professionele board sponsor binnen te halen.

Videos by VICE

Die keuze maken om alle andere carrièreplannen op te geven om je te focussen op skaten is lastig, want de kans is heel groot dat het gewoon nooit gaat gebeuren. Je kan zo zwaar op je bek gaan dat je dagen als skater meteen voorbij zijn, of gewoon net niet het pro niveau halen. In dat geval zou je wel eens spijt kunnen krijgen dat je skaten zo lang op de eerste plaats had gezet. Maar als dat sponsorcontract er toch komt, kan je de wereld rondreizen en leven van je passie. En wat is er beter dan dat?



Ik sprak met zes opkomende skate talenten uit België onder de 18, om hen te vragen hoe het voor hen allemaal begon, naar wie ze opkijken en hoe goed het ze lukt om skaten en school te combineren.

Logan Da Silva Ortiz (17), Antwerpen

https://www.instagram.com/p/B1n4PuAIufQ/

VICE: Hi Logan. wanneer ben jij begonnen met skaten?

Logan: Ik skate sinds iets langer dan vier jaar ofzo. Zoiets.

Waarom ben je ermee begonnen?

Puur omdat het me leuk leek om te doen. Ik had eerst een Pennyboardje waar ik mee skate, maar toen een vriend van me liet zien wat hij allemaal kon op een echt skateboard, moest ik dat ook kunnen. Zo begon het allemaal. Ik weet nog dat ik als eerste board een groen Habitat board had gekozen, echt fucking lelijk.

“Ik weet nog dat ik als eerste board een groen Habitat board had gekozen, echt fucking lelijk.”

Naar welke skaters kijk je het meeste op?

Sowieso de legends Stevie Williams en Thiago Lemos. Ook van het DGK team: John Shanahan, en Jahmir Brown, hij is niet zo bekend maar wel fucking hard. En dan nog Tyshawn Jones zeker. Nakel Smith… Ray Barbee, ook een echte gangster. En in België sowieso Yannick Goris, door hem ben ik beginnen skaten. Hij heeft me echt alles geleerd, hij was er zelfs bij toen ik mijn eerste kickflip landde.

Lukt school nog goed als je zoveel gaat skaten?

Nee, niet echt. Ik ben de afgelopen twee jaar blijven zitten en nu doe ik volwassenenonderwijs. Zo kan ik nog altijd mijn secundair diploma halen, maar moet ik maar twee dagen per week naar school. Dus kan ik daarnaast veel meer gaan skaten en een beetje werken.

https://www.instagram.com/p/BzgUbAtoRGz/

Ga je er nu volledig voor om pro te worden?

Ik kies daar niet voor ofzo, snap je. Ik laat die shit gewoon op me afkomen, maar dat zou wel fucking nice zijn. Het is echt de ziekste levensstijl van alle levensstijlen in de wereld en ik ga er alles voor doen om het waar te maken. We zien wel.

Voor welk team zou je dan willen skaten?

DGK als board bedrijf en DC als schoensponsor, sowieso. De vibe bij DGK, dat is echt mijn shit denk ik. De oude videos van DGK in Love Park Philly, daar keek ik vroeger echt bijna elke dag naar. Ze blijven zich vandaag ook nog altijd baseren op hun stijl van vroeger. Brede broeken, dikke schoenen… ja man, fucking gangster.

Lewis Weber (14), Geel

https://www.instagram.com/p/BZMK6xJgB8S/

https://www.instagram.com/p/BZMK6xJgB8S

VICE: Yo Lewis, vertel eens. Hoe lang skate je al?

Lewis: Ik skate nu al zo’n zes jaar.

Weet je nog hoe je er toen mee bent begonnen?

Mijn papa skate vroeger ook, dus hij heeft me wel geïnspireerd om ook te beginnen. Hij heeft mijn eerste deck gekocht, een Tony Hawk complete board, haha.

“Ik doe heel veel wedstrijden en ga soms een paar dagen op skate tour. Daarna moet ik dan altijd veel inhalen op school.”

Naar welke skaters kijk je nu het meeste op?

Louie Lopez denk ik wel. Hij is echt gestoord. En in België sowieso Axel en Jarne.

Kan je skaten nog goed combineren met school?

Ja, voorlopig nog wel, maar het begint moeilijker te worden. Ik doe heel veel wedstrijden en ga soms een paar dagen op skate tour. Daarna moet ik dan altijd veel inhalen op school, want mijn richting is nogal zwaar. Mijn ouders zorgen er wel voor dat ik niet meer dan twee dagen op rij mis, anders zou het lastig worden om alles nog bij te houden.

https://www.instagram.com/p/B1zXIw_An3W/

Is het je droom om pro te worden?

Dat zou super zijn, maar ik ga gewoon zien wat de toekomst brengt. Ik ga wel zeker mijn diploma halen want moest ik zwaar vallen ofzo, dan heb ik nog een plan B. Maar het is wel een droom, ja.

Voor welk team skate je in die droom?

Sowieso Santa Cruz. Daar skate ik nu als AM voor en dat zijn super goede mannen. Alles is daar ook super professioneel. De decks die ik van hen krijg zijn ook echt heel goede decks. Als ik pro zou kunnen worden voor hen, zou dat geweldig zijn!

Lore Bruggeman (17), Deerlijk

VICE: Hee Lore. Hoelang skate je al?

Lore: Zo’n vijf jaar ongeveer – vanaf mijn twaalfde.

Hoe ben je er mee begonnen?

Ik zag iemand in mijn school met een skateboard en wilde het meteen ook proberen. Het was een uitdaging en daar hou ik wel van. Ik was nog nooit in contact gekomen met zo een vrije sport en werd er meteen verliefd op. Niets moet en alles mag, dat is echt wat skaten is.

Naar welke skater kijk je het meeste op?

Ik heb niet echt één specifieke skater waarnaar ik opkijk. Bij de vrouwen vooral Nora Vasconcellos, omwille van haar stijl maar ook door hoe ze is buiten het skaten. Dat is ook super belangrijk. Ze is een geweldige skater maar ook gewoon een fantastisch persoon. Bij de mannen zie ik Jaakko Ojanen graag skaten. Hij doet tricks die bijna niemand anders hem nadoet en heeft een heel unieke stijl.

Kan je skaten nog combineren met school?

Ik zit in mijn laatste jaar Economie op het middelbaar, dus momenteel gaat dat nog. Verder studeren en terwijl evenveel blijven skaten, dat zal moeilijker worden. Dus daar moet nog een verstandige keuze gemaakt worden. Ik ben er nog niet helemaal uit.

“Verder studeren en terwijl evenveel blijven skaten, dat zal moeilijker worden.”

Is het je droom om pro worden?

Kunnen leven van het skaten zou natuurlijk fantastisch zijn, maar of dat haalbaar is, weet ik niet… Van je hobby je job maken is wel echt sick. Nu wil ik vooral veel proberen te reizen en mensen te leren kennen met skaten. Ik zit nu al een tijdje bij Meow skateboards, een team met enkel vrouwelijke skaters. Dat is echt de max en onze teammanager doet ook erg veel voor mij. Andere pro skaters waarnaar ik opkijk, zoals Lacey Baker en Mariah Duran, zitten ook bij mij in het team.

Hoe ziet je toekomst er uit nu je het Belgisch kampioenschap gewonnen hebt afgelopen zaterdag?

Ik wil vooral veel plezier maken en proberen hier en daar wat te reizen. Binnen een week vertrek ik ook naar Sao Paulo voor het SLS WK. Verder zien we wel wat er daarna gebeurt.

Liam Strecker (13), Antwerpen

VICE: Hey Liam. Hoelang skate jij al?

Liam: Nu toch al zo’n zes jaar denk ik. Toen ik ermee begon was ik zeven, dus dat moet wel kloppen ongeveer.

Weet je nog waarom je ermee was begonnen?

Dat komt voornamelijk door mijn oudere broer. Ik zag hem skaten en dat zag er cool uit, dus wou ik het ook proberen. Toen heb ik voor mijn zevende verjaardag een skateboard gekregen van mijn ouders en dan ben ik begonnen.

Welke skaters zijn voor jou een inspiratie?

Euh, op dit moment denk ik Yannick Goris en misschien Logan ook wel. Hen zie ik heel graag skaten. Op internationaal vlak denk ik aan Kader, hij is echt sick. Ik ben wel meer bezig met skaters rondom mij.

Kan je skaten nog goed combineren met school?

Nu lukt dat eigenlijk goed. Ik zit in het tweede middelbaar ASO en om vier uur ben ik, na mijn huiswerk, vrij om te gaan skaten. Wanneer het goed weer is, ga ik bijna altijd meteen na school skaten. Ik ben ook zeker van plan om mijn school af te maken.

“Pro worden ligt nog wel heel ver. Daarvoor moet je echt elke dag zo’n acht uur skaten.”

Doe je vaak mee aan contests?

Ja, ik begin dat toch wel meer en meer te doen. Sinds vorig jaar doe ik mee aan King of Districts en dit jaar doe ik voor het eerst ook mee aan het Belgisch kampioenschap.

Is je droom om pro skater te worden?

Nu is het vooral nog een hobby en doe ik het voor de lol. Pro worden ligt nog wel heel ver. Daarvoor moet je echt elke dag zo’n acht uur skaten. Maar ik zou het natuurlijk wel zeker zien zitten om ooit pro te worden.

Voor welk team zou je dan willen skaten?

Primitive denk ik. Dat team heeft echt kei grave skaters en grave decks, ook op vlak van design. Samen met Kader voor Baker skaten zou natuurlijk ook wel super zijn, maar ik denk dat ik toch kies voor Primitive.

Theo Dejaeger (16), Waregem

VICE: Yo Theo, hoelang skate jij al?

Theo: Nu ongeveer zo’n drie en een half jaar. Ja, ergens in het eerste middelbaar ben ik begonnen.

Weet je nog hoe je begonnen bent?

Ik had vroeger zo’n Pennyboard en wou er ollies mee doen, maar dat ging natuurlijk totaal niet. Daarna had ik het geprobeerd op een maat z’n skateboard, en dat ging veel beter. Meteen na dat moment ben ik een echt skateboard gaan kopen. Ik heb mijn tijd ook wel genomen om tricks te leren. Voor een kickflip heb ik wel vijf maanden zitten oefenen.

“Eens je pro bent, zijn er zoveel verwachtingen. Als je dan eens een minder goed dagje hebt in een park, gaan mensen meteen denken dat je in het echt niet goed kan skaten.”

Heb je een favoriete skater?

Ik heb niet echt een favoriet. Ik kijk een beetje naar iedereen, naar alle pro’s en hun parts. Shane O’Neill vind ik heel mooi om naar te kijken omdat hij zo technisch is. Andy Anderson komt nu ook op in Amerika, ook een heel creatieve skater. En zeker nog Yuto Horigome, mega veel controle en het lijkt gewoon alsof je Skate 3 speelt als je naar hem kijkt.

Kan je school nog makkelijk combineren met skaten?

Ik zit nu in het vijfde middelbaar. Vorig jaar was heel moeilijk maar toen zat ik ook in een hogere richting. Nu ben ik gezakt naar een meer praktische opleiding, maar dat was niet enkel omwille van het skaten. Ik vond mijn vorige richting gewoon niet echt interessant. Af en toe skip ik wel een dagje om te skaten, maar ik wil zeker mijn school afmaken.

https://www.instagram.com/p/BxmKnS-B-L5/

Wil je echt pro worden?

Dat is een beetje dubbel. Het is de droom van zowat elke skater om pro te worden: gratis spullen krijgen, gratis op tour gaan,… Maar er zijn zoveel verwachtingen, en je kan niet zomaar op je gemak gaan skaten in een park. Er zullen altijd wel kindjes voor een handtekening vragen en je moet altijd presteren. Als je dan eens een minder goed dagje hebt in een park, gaan mensen meteen denken dat je in het echt niet goed kan skaten. Ja, voordelen en nadelen dus. Je moet vooral skaten voor jezelf en niet voor iemand anders, vind ik. Je moet niet puur skaten om pro te worden.

Als je dan toch pro zou worden, voor wie zou je willen skaten?

Ik zou Primitive zeggen, omdat ik bijna altijd met hun decks skate en die van goede kwaliteit zijn. April Skateboards is ook een optie, het merk waar ook Shane O’Neill en Yuto bij zitten. Toen ik hun laatste part zag was ik echt onder de indruk, omdat er ineens skaters tevoorschijn kwamen die nog helemaal niet in de spotlight stonden.

Mauro Creytens (15), Gent

VICE: Ha Mauro, wanneer ben jij begonnen met skaten?

Mauro: Ik denk zo’n vijf jaar en een half, zes jaar geleden.

Waarom was je ermee begonnen?

Ik woon dichtbij het Keizerpark, en uit mijn raam zag ik altijd skaters voorbijskaten. Dat vond ik er super cool uitzien, dus ben ik naar een skateshop gegaan om een board te kopen en sindsdien was het niet meer te stoppen. Ik was er echt door gebeten en wou het blijven doen. Dat lukte zeker niet meteen, maar ik heb het toch volgehouden.

Naar welke skaters kijk jij het meeste op?

In België sowieso Victor van Puyvelde en Arthur Bultynck. Wereldwijd denk ik aan Bobby Worrest van Krooked. Hij is echt gek. Zijn stijl is uniek en hij skate ook een beetje alles, niet enkel rails of hoge stairs. Van bowl tot street, alles gewoon. Bowl is minder mijn ding maar dat gaat je skaten altijd helpen, hé.

“Soms denk ik ook wel: als ik een wedstrijd skate, kan ik geld winnen. Dan voelt huiswerk niet meer zo belangrijk.”

Kan je skaten nog goed combineren met school?

Ik probeer, maar nu ik in het vijfde middelbaar zit begint het toch wel wat moeilijker te worden. Sowieso maak ik er wel tijd voor vrij. Als ik een contest heb in het weekend, probeer ik bijvoorbeeld ervoor mijn huiswerk af te maken. Soms denk ik ook wel: als ik een wedstrijd skate, kan ik geld winnen. Dan voelt huiswerk niet meer zo belangrijk. Dat is misschien een beetje dom, maarja. Ik moet wel nog niet veel dagen missen om te gaan skaten. En mijn school ga ik zeker afmaken.

https://www.instagram.com/p/B0_ihtsHT2B/

Is het je grote droom om pro te worden?

Ja, net zoals elke andere skater, maar dat is zo moeilijk. Ik hoop stiekem van wel hoor. Je moet er wel echt elke dag voor blijven gaan. Maar moest een grote sponsor mij op m’n achttiende vragen of ik mee wil naar Amerika om daar te gaan skaten, zou ik direct ja zeggen. Dan zou ik skaten op de eerste plaats zetten en niet verder studeren. Dat kan later nog.

Van welke sponsor zou je die vraag dan het liefste krijgen?

Hmm… Krooked toch wel denk ik, door Bobby Worrest voornamelijk. Of Quasi Skateboards, zij hebben ook altijd coole video’s en originele graphics. Fucking Awesome ook sowieso, zij zijn echt hard. De energie van de groep is echt het belangrijkste, als die slecht is, maakt de rest niet uit. Natuurlijk moeten de planken ook wel goed zijn, maar de vibe van het team is prioriteit. En dat zit bij Fucking Awesome wel goed.

Laatste vraag. Aan welke trick heb je je overwinning van afgelopen zaterdag te danken, denk je?

Het belangrijkste is de eerste trick denk ik. Als je je eerste trick niet landt, heb je echt zoiets van: “Fuck.” Je flow is helemaal weg, net zoals je motivatie en concentratie. Zeker omdat je de druk op je schouders voelt van de vele mensen die naar je kijken. Vroeger kon ik daar echt niet tegen, maar nu gaat dat al beter. Ik ben dus heel blij dat ik die eerste back lip heb geland, anders had ik zeker niet gewonnen, denk ik.

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Wil je elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen toegestuurd krijgen? Schrijf je dan nu in voor onze newsletter.

Volg VICE België ook op Instagram.