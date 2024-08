Hoe beroerd is het gesteld met de vrouwenzaak in Nederland?

Gendergelijkheid en de vrouwenzaak vinden veel mensen belangrijk. Internationale vrouwendag, 8 maart, wordt in steeds meer landen steeds grootser ‘gevierd’ met media-aandacht, events en demonstraties. Ook in Amsterdam wordt er dit weekend gemarcheerd om aandacht te vragen voor onderdrukking en ongelijkheid.

Toch zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen nog altijd groot – ook in 2019, ook in Nederland. En deze ongelijkheid zie je terug op allerlei plekken: in bed, als we het hebben over de orgasmekloof en seksuele vrijheid, in de Tweede Kamer, maar ook op je bankrekening: vrouwen verdienen vaak minder, en geven in hun vruchtbare leven wel een flinke smak geld uit aan tampons en maandverband.

We vroegen aan mensen op straat wat zij eigenlijk weten over gendergelijkheid en de vrouwenzaak.