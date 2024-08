Hoe Bitcoin het nieuwe goud kan worden en Ethereum dat al een beetje is

Headerfoto via Flickr-gebruiker Bullion Vault.

Steeds meer mensen zijn het erover eens dat crypto de toekomst van geld, de economie en van de financiële wereld is. Een paar weken terug zei de baas van het internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde, het nog. Bitcoin kan het betaalmiddel van de toekomst worden, de plek innemen van goud, of van papiergeld en zelfs van de oeroude wisselbrief. De techniek achter cryptocurrencies is dus wel nieuw, maar de manier waarop we het kunnen gebruiken een stuk minder. En juist omdat het iets is dat we al langer kennen is de kans groter dat je blockfolio weleens een goede langetermijninvestering kan zijn. Op VICE Money gaan we de komende tijd kijken hoe dat precies zit. Deze week: is crypto het nieuwe goud?

Videos by VICE

Crisis

Wilde je vroeger je geld stabiel investeren, dan moest je dat in goud doen. Als de olieprijzen schommelden, bleef de goudprijs stabiel. Op de lange termijn werd goud altijd wel meer waard, dus daarmee zat je sowieso veilig.

Goud noemen ze ook wel een crisisinvestering, omdat de prijs van goud meestal stijgt als er iets bijzonders gebeurt in de wereld. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen bijvoorbeeld, verkochten investeerders hun roebels omdat ze bang waren dat het conflict te veel zou kosten of dat ze weinig met die roebels konden door economische sancties.

En dan zijn er nog wat redenen waardoor de goudprijs wordt bepaald. Goud is schaars, er zit maar een beperkte hoeveelheid van in de grond, terwijl we toch graag gouden sieraden blijven kopen. Anders dan papiergeld, dat elk jaar bijna automatisch minder waard wordt door inflatie, blijft de prijs van goud redelijk stabiel.

Dumpen

Goud is zo’n vluchtheuvel waar je even uit kunt hijgen als de beurshandelaren met orderbriefjes in hun hand om je heen staan te schreeuwen. Volgens hoogleraar Finance aan de New York University Aswath Damodaran zouden cryptocurrencies weleens die plek in kunnen nemen van goud als veilige plek om je geld te stallen. Jonge mensen doen dit al een tijdje. Omdat ze die munten niet meer vertrouwen door aanhoudende financiële crises, ruilen ze hun euro’s en dollars in voor crypto en profiteren ze van de koersstijgingen op lange termijn.

Net als goud is de hoeveelheid Bitcoin beperkt. Door een wiskundig algoritme kunnen er maar 21 miljoen worden gemined, een aantal dat tegen het jaar 2140 bereikt zal worden.



(De tekst loopt door onder de video.)

Noord-Korea

Maar het is nog maar de vraag of Damodaran gelijk heeft. Een van de manieren waarop je dat kunt testen, is door goed te kijken naar hoe de koers verandert als er een internationale crisis is. Een paar weken geleden deed Noord-Korea een grote nucleaire test en dreigde de Amerikaanse regering met een ‘massief militair antwoord’. “They only understand one thing,” tweette president Trump. Dit zou zo’n crisis zijn waarop de waarde van de dollar zou dalen, omdat investeerders bang zijn van de schade die een Noord-Koreaanse atoombom kan aanrichten als die ergens op de Westkust van de Verenigde Staten neerkomt.

De waarde van goud steeg wel lichtjes ten opzichte van de dollar, maar de prijs van Bitcoin daalde flink, met 4,9 procent in één weekend. De Japanse yen, de munteenheid van een land dat toch binnen het bereik van de raketten van Kim Jong-un ligt, steeg zelfs, met 0,8 procent.

Als we hadden willen volhouden dat Bitcoin het nieuwe goud is, zou de koers gestegen moeten zijn. Die test heeft de cryptomunt in elk geval niet gehaald. Nou ja, misschien was het ook niet het goede moment om te testen, want de munt had ook veel last van het slechte nieuws uit China. Dat land zei dat er geen nieuwe cryptomunten meer mochten worden uitgegeven in zogenoemde ICO’s.

Ethereum

Maar als we kijken wat de koers van Ethereum, die andere populaire cryptomunt, afgelopen zomer deed, zien we weer een ander beeld. Op een aantal momenten, toen er sancties tegen Noord-Korea werden afgekondigd, of toen de Amerikanen spraken over de vernietiging van het Noord-Koreaanse volk, of andere dingen zeiden die een Derde Wereldoorlog dichterbij konden brengen, zag je dat de koers van Ethereum omhoog ging.

Ethereum is vooral in Zuid-Korea populair: in het land wordt het grootste aantal Ether-tokens van de wereld verhandeld. Het is ook het land dat zelfs met relatief korteafstandsraketten door Kim Jong-un de vernietiging in kan worden geholpen. De Zuid-Koreanen moesten natuurlijk een radicale keuze maken, omdat de koers van hun eigen munt serieus in gevaar kwam. Ze moesten wel: de Koreanen drukten op fast forward en lieten zien dat crypto toch wel eens het nieuwe goud kan worden.

Lees hier hoe de Chinezen Bitcoin waardevoller dan goud maken. En hier hoe de Chinezen hun yuans massaal inruilen voor Bitcoins.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: