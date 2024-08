Je kan natuurlijk honderden euro’s uitgeven aan een fancy vaporizer, een luxe bong of een hele sicke dab-rig – maar hey, dat hoeft dus absoluut niet! Je kan namelijk ook gewoon zelf een bong knutselen. In deze aflevering van Smokables laat wietexpert Trey Smith zien hoe je met een pen, duct tape, een tv-kabel en een Pringles-bus een uitstekende wietpijp in elkaar zet.

