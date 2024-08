Hoe brakke tutorials mijn leven totaal veranderden

Dit artikel is een samenwerking tussen VICE+ en Scarlet.

YouTube… voor sommige de gedroomde virtuele speeltuin en heel af en toe zelfs een plek waar een vleugje talent uitgroeit tot meer dan Full HD. Maar voor al wie een enigszins degelijke internetverbinding heeft, is het vaak een oord van verderf. De perfecte voedingsbodem voor uitstelgedrag. Het vagevuur voor verloren zielen op de plee. En ook ik ontsnap er niet aan. Het is steeds hetzelfde liedje: de deadline voor een belangrijk artikel komt hinkstapspringend naderbij, ik moet nog 75% afwerken, maar het is al 23.00 u. ‘s avonds. Meestal is dat het exacte moment waarop ik absoluut de diepste krochten van YouTube-land moet verkennen. Doorgaans begint het met een trailer die ik “voor het werk” moet bekijken, om dan razendsnel af te glijden naar ‘The best of Charles Manson’, ‘4 Levels of Omelets’, ‘How to Build a Nuclear Submarine’ en ten slotte ‘ASMR Ear Cleaning For The Strongest Tingles’. Meestal is een filmpje over neporen kuisen voldoende om YouTube af te sluiten en diep na te denken over de zin van mijn leven. Deze keer besluit ik echter om al die hopeloos verloren uren op het web te gebruiken om te leren, om mezelf te onderwijzen en te voeden met de kennis van de wereld. Maar ik kan niet ontkennen dat YouTube boordevol rariteiten staat die het platform op volle snelheid, totaal onverwacht en toch ook weer niet, loeihard op je loslaat.

Ik was nochtans braafjes begonnen met een video van chef-kok Jack Scalfani. De titel is rechtdoorzee (‘Cut onion without crying’) en de beschrijving is verfrissend bondig in vergelijking met al die grote YouTube-sterren met meer dan 500.000 abonnees. Maar tijdens de eerste seconden van de video gaat het al mis. Ik word onherroepelijk afgeleid door futiliteiten waardoor ik mijn initiële doel meteen uit het oog verlies. Aan Jacks vinger prijkt namelijk een enorme gouden zegelring met diamantjes. Zijn bril staat scheef, de messen zijn niet geslepen en zijn snijtechniek is ronduit gevaarlijk. En de comments onder de video zijn uitgeschakeld. Wie is deze, overduidelijk zelfverklaarde, chef-kok? Mijn goede vriend Google leert me dat Jack ook een kanaal over vissen heeft, dat hij − al dan niet liefdevol − de ‘ lazy food dude’ wordt genoemd, dat hij een beroerte had in juni 2013 en dat onbekende bronnen hem beschuldigen van gruweldaden. Een van de vele gevallen internetsterren dus. Goed, die ajuin kan wel even wachten. Mijn truc met de skibril werkt eigenlijk toch goed genoeg.

Ondertussen heb ik honger gekregen, maar op dit uur en na die ajuintegenvaller hoeft het allemaal niet te complex te zijn. Ergens achteraan in mijn kast ligt nog een pakje gevriesdroogde noedels, maar de vervaldatum waarschuwt me voor mogelijke radioactiviteit. Dat doet me dan weer denken aan die ene bizarre video van een Chinese YouTuber. Wang Wei gebruikt instantnoedels om zowat alles wat kapot is te repareren: een gootsteen, een gebroken vaas, een tafel, een geblutste auto en zelfs het heilige hoofd van Boeddha. Ik twijfel of dit soort restauraties door elke religie worden aanvaard en besluit dan maar om de noedels te verkruimelen in de kattenbak om hun absorberende krachten maximaal te gebruiken.

Ik laat het eten even voor wat het is en focus me op mijn hydratatieniveau. Ik drink weinig. Die ene keer dat ik vijf liter water moest drinken voor een operatie heb ik nog steeds niet volledig verwerkt. Maar aangezien ik er niet langer naar streef om het drinkrecord van een kameel te evenaren en toch een beetje belang hecht aan mijn gezondheid, ga ik op zoek naar tips om goed gehydrateerd te blijven. Het eerste kanaal waar ik op stuit heeft een tamelijk ondubbelzinnige naam: ‘Jon drinks water’. Op dit moment staan er maar liefst 8.355 video’s op van eenzelfde bebaarde man die water drinkt. Meestal is dat een eenvoudig glas water, maar soms waagt Jon zich ook aan internationale wateren. En jawel, af en toe komt er een kleureffectje bij, want je mag al eens gek doen na 8.000 video’s over mineraal water. Geïnspireerd door Jon, drink ik mijn glas in één keer leeg. Toegegeven, dat ging best goed deze keer.

Leren fluiten op je vingers in 59 seconden? Deze challenge is me op het lijf geschreven… Een minuut later heb ik echter verkrampte lippen en zijn mijn vingers net iets te veel ondergekwijld om dit een geslaagd experiment te noemen. Niet getreurd, vanaf nu zal ik gewoon concerten en hondenscholen vermijden. Ondertussen ben ik echt op dreef. YouTube lijkt mijn voornemen van de avond goed begrepen te hebben en de kolom aan de rechterkant vult zich met steeds aanlokkelijkere titels. Ik klik op een video waarin een dame met een indrukwekkende permanent en een vermoedelijke voorliefde voor kalmeermiddelen me belooft te leren hoe ik een buideldier moet masseren. Blijkbaar is dat heel goed voor het diertje en een ideale aanvulling op gezonde, evenwichtige voeding. Omdat ik geen buideldier bij de hand heb, positioneer ik mijn soezende kat op de dichtstbijzijnde tafel. Ik kneed alle quadriceps die ik kan vinden, duw op pootjes en trek aan enkele meters rugvel. Maar katten en buideldieren komen blijkbaar van andere families. De enige reactie die ik krijg is een klaaglijke serenade waarna ze zich de rest van de avond onder de kast verschanst. De comments onder de video doen me vermoeden dat het gros van de kijkers tamelijk stoned is of deel uitmaakt van een buideldierencultus. Of beide natuurlijk.

Ondertussen ben ik zelf wat gestresseerd en kan ik wel een relaxerende video gebruiken. Na heel wat ASMR en tantrische massages resoluut voorbij te scrollen, ontdek ik het kanaal van een zekere ‘Wishwasher2007’. Hier staan honderden video’s over wasmachines verzameld, met verschillende wascycli en van allerlei merken. In de beschrijving verklaart de eigenaar trots dat hij de grootste collectie wasmachinevideo’s van het Verenigd Koninkrijk heeft − en dat wil ik graag geloven. Het is 2019 en ik ontdek dat er wasfetisjisten zijn. Mijn avond is nu al een succes. Dat doet me er aan denken… er is al enkele uren een was klaar die ik dringend moet uithalen. Bedankt, Wishwasher2007!

Terwijl ik de was doe, krijg ik een duivels idee: crasht YouTube als ik ‘YouTube’ in de zoekbalk typ? vijf seconden later heb ik mijn antwoord: nee, YouTube kan je niet kapot maken, maar je kan wel leren hoe je video’s op YouTube moet bekijken in 720p. Voilà, dat weet je dan ook weeral! Ik start de tutorial, maar het loopt al snel uit de hand. Ik ben aan het kijken naar een video van een man die een video aan het maken is van zichzelf terwijl hij een video van iets aan het maken is … Mind blown! Af en toe filmt de camera de rest van de kamer met volgekrabbelde muren, een pop gemaakt van bankbiljetten en beangstigend kindergelach op de achtergrond. Dankzij de comments ontdek ik dat Alan Resnick een soort legende is wiens mysterie iedereen probeert te ontrafelen. Een gekwelde artiest of een echte webpsychopaat? Een ding is zeker: deze tutorial is het meest verontrustende dat ik ooit heb gezien.

Ik controleer toch even of de deur op slot is en klik snel door naar een ander kanaal. Hoewel de titel van de meest recente video ‘Verlovingsring gemaakt van menselijke nagels’ iets anders doet vermoeden, is dit kanaal een pak minder eng dan het vorige. Achter de video’s schuilt een liefhebster van messen van de meest vreemde materialen (een beetje absurditeit moet kunnen, toch?!): algen, aardappelen, ijsblokjes, melk en zelfs ondergoed. Elk mes wordt beschreven als het ‘scherpste’ ter wereld – best verrassend voor een recyclageproduct van oude onderbroeken.

Het duizelt me wat. Al die mensen hebben een eigen uniek talent, of dat nu een brandkoffer van noedels maken is of op een geniale manier de menselijke waanzin ensceneren. Mijn enige, twijfelachtige, gave lijkt het vinden van de meest bizarre video’s. Uit pure wanhoop klik ik op de video ‘Sitting and smiling #301’. Meer dan acht uur lang zit een man in kleermakerszit beaat te glimlachen naar de camera. Ah, ik kan weer rustig ademhalen, in vergelijking is mijn leven zo slecht nog niet.

