Hoe café Blond een safe space probeert te zijn tijdens de Gentse Feesten

Ah, de Gentse Feesten… Die tien dagen waarop het decibelgehalte van Gent constant het maximum overstijgt, je op elke hoek een wildplasser moet ontwijken en vijf minuten wandelafstand veranderen in een half uur, omdat je amper vooruit geraakt door de massa’s mensen op straat. Gelukkig is het programma van de Gentse Feesten bijzonder uitgebreid, en zijn er ook leuk plekjes verder weg van de drukte te vinden.

Eén van die toevallige ontdekkingen is Blond. Een café/bar dat zich sinds anderhalf jaar op het einde van een zijstraatje van de Vrijdagsmarkt bevindt. De tags “These faggots kill fascists” of “Ge werkt op mijn CIS-teem” op de gevel bevestigen het vermoeden dat je bij een queer bar bent beland.

Videos by VICE

Blond noemt zichzelf een safe space. Dat is een plek waar iedereen volledig zichzelf kan zijn zonder dat je je ongemakkelijk, onwelkom of onveilig moet voelen omwille van je gender, etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit of religieuze overtuiging.

Blond gaf zijn eigen draai aan de officiële poster van de Gentse Feesten. “Toen ik de poster van de Gentse Feesten zag, werd ik echt boos”, vertelt eigenares Lise Goossens (31). “Een typische witte cis man en witte cis vrouw, duidelijk een heterokoppel. Het kan gewoon niet meer dat je zo’n afbeelding gebruikt. Daarom heb ik deze parodie gemaakt, als tegenreactie.”

Safe spaces erkennen dat we in een erg diverse samenleving leven en dat elkaar tolereren vanzelfsprekend zou moeten zijn. Jammer genoeg is de realiteit op vlak van verdraagzaamheid niet altijd rozengeur en maneschijn. Een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn klinkt prachtig, maar wanneer beslis je als eigenaar dat iemand die veilige sfeer verstoort? Dat is een dilemma dat enkel op basis van subjectieve waarnemingen opgelost kan worden. Is dit soort safe spaces de oplossing? Eigenares Lise Goossens vertelt wat het concept van Blond juist is, en we vroegen enkele klanten waarom ze tijdens de Gentse feesten liever hier losgaan dan in de Charla (of niet).

Lise (31), eigenares

VICE: Hey Lise, vertel eens. Wat is het concept van Blond?

Lise: Blond is een café, een bar, een tentoonstellingsruimte, een podium en een dansvloer voor mensen die zich niet altijd op hun gemak voelen op andere plekken. Een safe space voor wie te maken krijgt met seksisme, racisme, homofobie of eender welke andere vorm van discriminatie.

“Het is abnormaal dat je telkens bij het uitgaan je houding moet aanpassen omdat je een seksist, racist of homofoob kunt tegenkomen.”

Waarom had je het gevoel dat er nood was aan zo’n plek in Gent?



Omdat veel mensen, meestal mensen met privileges, het nog altijd normaal vinden om te bashen op anderen. En dat kan gewoon echt niet meer. Het is abnormaal dat je telkens bij het uitgaan je houding moet aanpassen omdat je een seksist, racist of homofoob kunt tegenkomen. Een tijdje geleden woonde ik in Berlijn. Daar kwam het concept van een safe space vaker voor. En gratis kraantjeswater heb ik daar ook leren kennen. Bij de meeste cafés en bars in Gent staat het commerciële aspect boven het concept en de sfeer. Zelfs tijdens de Gentse Feesten. Je zou denken dat ze dan belang gaan hechten aan lokale initiatieven, maar ondertussen kost een pint 2,80 euro en worden de hamburgers geïmporteerd uit Nederland ofzo.

Hoe zorg je ervoor dat Blond een safe space blijft, en hier geen mensen komen die gaan discrimineren?

Ik ben begonnen met de gedachte dat ik mijn deur zou openzetten voor iedereen. Maar ik merkte al snel dat als je iederéén binnenlaat, veel mensen zich niet meer op hun gemak gaan voelen. Het viel me op dat geprivilegieerde mensen wel eens durfden te bashen op andere klanten. Dus moest ik veel mensen buitensmijten, en ik heb besloten om me vanaf nu aan de deur te zetten om het concept van Blond uit te leggen aan iedereen die hier wilt binnenkomen. Dit is een safe space, en als je daar niet mee akkoord gaat, kom je niet binnen.

Hoe reageerden klanten daarop?

Ja, ik heb veel boze reacties gekregen. Hoe meer geprivilegieerd, hoe bozer de mensen worden. Maar discriminatie kan je niet ontkennen, sorry. Ik heb nog nooit een vrouw leren kennen die heeft gezegd dat seksisme niet bestaat. Neem nu de Charlatan als voorbeeld. Als vrouw weet je dat als je lastiggevallen wordt in de Charlatan, weggaan de enige oplossing is. Ik wil de plaats zijn waar ze dan naartoe kunnen komen.

Hoe zien de Gentse Feesten er uit voor jullie?

We hebben optredens, slam poetry en DJ’s. Op de Gentse Feesten zijn de meeste artiesten witte, hetero cis mannen met een bassist, keyboardspeler en zanger die Engelse liedjes van drie minuten coveren. Ik wil mijn podium behouden voor alles wat buiten die omschrijving valt.

[De volledige programmatie van Blond tijdens de Gentse Feesten vind je hier.]

Kaja (30), eerste keer in Blond

VICE: Hé Kaja, ik hoorde je net zeggen dat dit je eerste keer is in Blond. Hoe bevalt het je?

Kaja: Ja, klopt. Ik heb al ‘kweeni hoeveel keer over Blond gehoord via vrienden. En het is hier al heel lang open, maar het lukte me maar niet om eens af te komen. Ik ben blij dat ik er eindelijk ben geraakt. Ik heb zelfs de gevel bewierookt daarnet.

Blond heeft een heel duidelijk concept en statement. Wat vind je daarvan?

Ik vind dat de max dat dat er is, zeker in Gent. Maar ‘t is ook gewoon een café waar iedereen kan komen. Zo zie ik het.

“Ik kan me wel perfect voorstellen dat er mensen zijn die wel bang zijn. Dan is Blond een prachtige plek voor hen.”

Hun slogan voor de Gentse Feesten stelt dat iedereen die zich niet op z’n gemak voelt buiten, naar Blond kan komen. Kan jij je daarin vinden?

Ik niet nee, ik voel me zeker niet onveilig. Maar ik hou daar ook nooit rekening mee. Ik ga mij zeker niet opsluiten of laten leiden door mijn angsten. Misschien ben ik daar niet de juiste persoon voor, ik weet het niet. Maar ik kan me wel perfect voorstellen dat er mensen zijn die wel bang zijn. Dan is Blond een prachtige plek voor hen

Denk je dat je hier nog vaker gaat komen?

Ja, dat denk ik wel.

Louis* (27), voormalige vaste klant

VICE: Hey Louis, ga je vaak naar Blond?

Louis: Ik ging vaak naar Blond. Maar nu al een paar maanden niet meer.

Waarom niet?

Omdat er een paar keer op rij domme dingen zijn geweest. Zo mocht ik om mysterieuze redenen niet binnen.

Wat is er gebeurd?

Een tijdje geleden was er een queer-only feest in Blond waar ik met een groepje vrienden naartoe wou gaan. Een queer-only feest vind ik al raar, maar bon, dat is nog een ander verhaal. De eigenares stond aan de deur, een vriend van me gaat voor mij naar binnen en ik sta achter hem, maar wordt geweigerd. Zomaar. Hij zag er blijkbaar queer genoeg uit, en ik te heteroseksueel. Ondertussen kwamen twee vrienden van me, die ook niet queer zijn, naar buiten van Blond.

“Iemand niet binnenlaten omdat die er niet gay genoeg uitziet, is gewoon grimmig. Wat betekent dat zelfs, er gay uitzien?”

Heb je daarover gesproken met Lise?

Ik ben beginnen discussiëren met haar. Wat zijn de standaarden? Waar slaat dit op? Het is complete nonsens. Mottig gewoon. Ik snap het concept, en het is een van de enige cafés in Gent die dat concept hebben, maar het is niet de bedoeling dat je als heteroman op je hoede moet zijn omdat je iets verkeerd zou kunnen doen. Er zijn ook cafés die het anders aanpakken. In Mother’s and Daughters, bijvoorbeeld, mag in principe iedereen binnen. Maar iemand niet binnenlaten omdat die er niet gay genoeg uitziet, is gewoon grimmig. Wat betekent dat zelfs, er gay uitzien?

Denk je dat je nog eens een poging zult wagen bij Blond?

Ik denk dat dat wel zal gebeuren hoor. Maar ik ben gewoon een tijdje boos geweest.

Wat ga je nog doen tijdens de Gentse Feesten?

Niets. Ik hou niet van de Gentse Feesten.

Astrid (39 ), vaste klant

VICE: Hey Astrid, ken je het concept van Blond?

Astrid: Van de queer? Ja. Het is iets erg atypisch in Gent.

Hoe heb je deze plek ontdekt?

Per toeval. Ik was aan het rondlopen en kwam hier terecht. En dan ben ik blijven komen. Er zijn altijd leuke optredens, iedereen is op z’n gemak en het is lekker weg uit de drukte van Gent. Het is een plaats voor iedereen zonder oordeel.

“Ik denk dat ik tijdens de Gentse Feesten van hier ga vertrekken en hier zal eindigen.”

Is dat een gevoel dat je mist in Gent?

Voor een stuk wel. Gent kan al vaak heel toeristisch zijn. Hier is het echt anders dan in andere cafés. Zo zouden er meer mogen zijn.

Ga je tijdens de Gentse Feesten naar hier komen, of toch de drukte opzoeken?

Ik denk dat ik van hier ga vertrekken en hier zal eindigen. Ergens daartussen zal ik wel op een pleintje te vinden zijn.

Matthieu (30), vaste klant

Hey Matthieu, waarom ben je in Blond vanavond?

Matthieu: De hoofdreden is omdat ik Lise al van het tweede middelbaar ken. We zijn doorheen de jaren vrienden gebleven. Ze had dit pand gekocht en dat was vrij wijs, omdat ze alles wat binnen stond eruit heeft gesmeten en van nul is begonnen. Ik heb daarmee geholpen. ’t Is leuk om in een café te zitten waaraan je zelf hebt meegeholpen.

Wat vind je van het concept?

Het concept is zeer breed, hé. Maar ik denk dat ze nu wat aan het veranderen is.

Op welke manier?

Ze wil meer naar een soort van collectief evolueren, wat activistischer. Vroeger was het idee dat het openstond voor iedereen. Maar dat zorgde voor problemen.

“Lise wordt echt geviseerd de politie van Gent. Ik denk dat Blond zelfs het enige café in heel Gent is waar een geluidsmeter hangt.”

Wat voor problemen?

Lise wordt echt geviseerd de politie van Gent. Ik denk dat Blond zelfs het enige café in heel Gent is waar een geluidsmeter hangt. Ze krijgt ook megaveel sancties uit het niets. Da’s gewoon vreemd.

Wat ga jij nog doen tijdens de Gentse Feesten?

Ik ben van Gent, dus de Vlasmarkt interesseert mij echt niet meer. Ik ga vooral hier zitten.

*Naam veranderd, echte naam bekend bij de redactie.

Schrijf je in voor onze newsletter, en krijg elke zaterdag onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.