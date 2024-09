Hoe datingapps je kans op liefde zouden kunnen verpesten

Als je een gretige swiper bent op Tinder, moet je misschien even je vinger laten rusten: een nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in Communication Studies laat zien dat het moeilijk kan worden om een echte klik te ervaren met iemand wanneer je je potentiële dates hebt voorgeselecteerd op hun knappe uiterlijk.



Onderzoekers van de Universiteit van Kansas wilden beter begrijpen welke invloed fysieke aantrekkelijkheid heeft bij het online daten, en wat de gevolgen zijn voor een offline ontmoeting. Er deden 65 mannen en 65 vrouwen – alleen hetero’s – mee, die werden verdeeld in drie groepen: de eerste groep keurde tien foto’s van het andere geslacht op basis van hun uiterlijk. Vervolgens hadden ze los van elkaar een gesprek met iemand die op een van de foto’s stond, om de persoon daarna nogmaals te beoordelen. De leden van de tweede groep keken eerst naar tien foto’s en ontmoetten daarna iemand die ze nog nooit hadden gezien. De mensen uit de derde groep hadden een date met iemand zonder überhaupt een foto te zien.



Na de dates werd aan alle deelnemers gevraagd of ze een romantische dan wel seksuele klik hadden met de persoon waarmee ze hadden gesproken, en of ze zich tot hen aangetrokken voelden. Ook moesten ze een vragenlijst invullen over wat ze zochten in een partner qua intelligentie, toekomstplannen en humor.



Een van de dingen die de onderzoekers ontdekten was dat de deelnemers hun dates knapper vonden nadat ze elkaar hadden ontmoet – vooral wanneer ze het uiterlijk van de potentiële dates in eerste instantie zagen als gemiddeld of zelfs minder dan dat. “Het idee van fysieke aantrekkelijkheid verandert naarmate je iemand beter leert kennen,” schrijven de wetenschappers. “Een positieve ervaring – vooral iemand aardig of grappig vinden – kan ervoor zorgen dat je de persoon knapper gaat vinden.”

Een aantrekkelijke foto leidt niet automatisch tot een plezierige date.

Videos by VICE

Daarnaast kwamen ze erachter dat wanneer je je potentiële partner vooraf al beoordeelt, zoals op Tinder natuurlijk gebeurt, er meer druk kan liggen op de daadwerkelijke ontmoeting en deze daardoor kan tegenvallen. Een theorie is dat dit ook komt doordat de swiper op dat moment te afgeleid is door de vele andere potentiële dates die er nog rondlopen op de wereld. Daardoor heeft diegene te weinig aandacht voor de goede eigenschappen van haar of zijn date, wat wel nodig is om iemand aantrekkelijk(er) te gaan vinden. “Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten zonder de ‘aanwezigheid’ van eventuele alternatieven, is de kans op een levendig gesprek groter, net als het kunnen zien van de ander als toekomstige romantische partner, wat positieve invloed heeft op de beoordeling van hoe aantrekkelijk je iemand fysiek vindt.”



De onderzoekers gebruikten de General Evaluability Theory om te begrijpen waarom online daters die iemand vooral selecteren op haar of zijn knappe kop, uiteindelijk teleurgesteld naar huis gaan. Door de enorme hoeveelheid opties online zijn mensen geneigd om snelle keuzes te maken en beoordelen ze op makkelijke kenmerken, zoals op uiterlijk. Dit zorgt ervoor dat andere belangrijke factoren als humor of sympathie op dat moment worden ondergewaardeerd. Daardoor, zeggen de schrijvers van het onderzoek, “leidt een aantrekkelijke foto niet automatisch tot een plezierige date.”



Het is daarom een slecht idee om je vooral te richten op iemands uiterlijk als je een date zoekt, zegt Jeffrey Hall, een van de onderzoekers. “Het is geen garantie voor een goed gesprek en iemand wordt aantrekkelijker als je er leuk mee kan praten.”



Hall is flirtexpert en adviseert daters om zichzelf de volgende vraag te stellen: “Wil ik echt mijn tijd doorbrengen met deze persoon? In plaats van gedachteloos te scrollen door honderden foto’s, is het beter om er maar naar een paar te kijken. Doe rustig aan en denk beter na over wie je gaat daten. En als de persoonlijkheid van je date geweldig is, ga je haar of hem vanzelf ook fysiek steeds aantrekkelijker vinden.”