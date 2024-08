Hoe de abortuspil met een drone over de grens van Polen werd gevlogen

De medicinale abortus is een procedure waarbij weeënopwekkende medicijnen worden toegediend om een miskraam te veroorzaken. De pil is in veel landen hartstikke legaal, maar tegelijkertijd enorm moeilijk te verkrijgen. Om erachter te komen wat de kansen en beperkingen zijn van de pil, die mogelijk een doorbraak kan betekenen voor de toegankelijkheid van abortussen, luistert Broadly naar beide kanten van het verhaal. We reizen naar het hart van de strijd, Texas, waar religieuze tegenstanders kamperen voor de deuren van sluitende klinieken en naar een abortus spa in Washington, DC, waar werknemers hard werken om het stigma rondom de controversiële procedure weg te krijgen.

Ook spreken we Dr. Rebecca Gomperts van de Nederlandse stichting Women On Waves, bekend van de abortusboot. Gomperts verstuurt met hulp van een drone abortuspillen naar landen waar de ingreep illegaal is. En we bezoeken een apotheek in Mexico om te zien hoe makkelijk het is om net over de grens van de Verenigde Staten aan een abortuspil te komen. Wat we eigenlijk willen weten is: waarom is het zo moeilijk om aan medicinale abortus te komen, terwijl zo veel onderzoek aantoont dat het een veilige en effectieve manier is om een zwangerschap te beëindigen?